Nikan napetiji i neizvjesniji izbori : Biden preuzeo vođstvo i u Michiganu, Nevada bi mogla odlučiti

Infarkt završnica nikad napetijih i neizvjesnijih izbora postaje još dramatičnija. Demokratski kandidat Joe Biden po prvi je put preuzeo vođstvo nad Trumpom u Michiganu.Obrađeno je 94 posto biračkih mjesta, a Biden vodi sa 49.3%, dok je Trump na 49.2%.

Prema ovim najnovijim podacima Nevada, gdje je situacija jako napeta, mogla postati ključna država. Biden trenutno ima 49.2 posto, a Trump 48.6 posto. Razlika se zadnja dva sata smanjivala, Bidenova potpora se topila. Ono što bi Bidenu ipak moglo ići na ruku je to što je Clark County, u kojem je Las Vegas, na 72 posto obrađenih glasova. Riječ je o daleko najvećem okrugu u Nevadi. Ovdje Biden vodi i tu je 2016. pobijedila Hillary Clinton.

Bidenovo vodstvo u Wisconsinu se povećalo na 21.000 glasova. Ukoliko zadrži vodstvo u Arizoni, Nevadi i Wisconsinu, te Michigan, doći će do potrebnih 270 elektorskih glasova .

Trenutni rezultati u državama u kojima su proglašene pobjede:

Trump je dosad osvojio sljedeće države: West Virginia – 5 elektora, Tennessee – 11 elektora, Alabama – 9 elektora, Mississippi – 6 elektora, Missouri – 10 elektora, Oklahoma – 7 elektora, Arkansas – 6 elektora, Kentucky – 8 elektora, Indiana – 11 elektora, Wyoming – 3 elektora, North Dakota – 3 elektora, South Dakota – 3 elektora, Louisiana – 8 elektora, Nebraska – 5 elektora (ne dobiva sve elektore, država ima poseban sustav podjele glasova), South Carolina – 9 elektora, Kansas – 6 elektora, Utah – 6 elektora, Idaho – 4 elektora, Florida – 29 elektora, Teksas – 38 elektora, Ohio – 18 elektora, Iowa – 6 elektorskih, Montana – 3 elektorska.

Biden je dosad osvojio sljedeće države: Illinois – 20 elektora, Maryland – 10 elektora, New Jersey – 14 elektora, Connecticut – 7 elektora, Massachusetts – 11 elektora, Maine – 4 elektora (ne dobiva sve elektore, država ima poseban sustav podjele glasova), Delaware – 3 elektora, Vermont – 3 elektora, Colorado – 9 elektora, New York – 29 elektora, Rhode Island – 4 elektora, District of Columbia – 3 elektora, Kalifornija – 55 elektora, Oregon – 7 elektora, Washington – 12 elektora, New Hampshire – 4 elektora, Arizona – 11 elektorskih, Havaji – 4 elektorska, New Mexico – 5 elektora, Minnesota – 10 elektora, Virginija – 13 elektora.

