Nikad teži 1.maj: Radnik ima samo dvije želje – ostati zdrav i prehraniti porodicu

Radnici ovaj 1. maj dočekuju u nikad većoj neizvjesnosti i strahu.

“I to je potpuno opravdano, jer se suočavamo sa potpuno nepoznatom situacijom. Dakle, strah za život i egzistenciju su dvije ključne stvari u ovom trenutku za svakog čovjeka i radnika. Ostati zdrav i imati platu i sigrnu egzistenciju za svoju porodicu”, kaže Ranka Mišić, redsjednica Saveza sindikata Republike Srpske.

Nakon mjesec i po dana borbe sa pandemijom izazvanom virusom korona i svim posljedicama, posebno onim ekonomskim, koje je donijela sa sobom radnici u nikad tešem i neizvjesnijem periodu dočkuju praznik rada.

Zabrinuti za zdravlje, egzistenciju, posao… bez jasne vizije šta ih očekuje sutra. Ovakvo je trenutno stanje među radnicima u BiH.



“Ovaj 1. maj dočekujemo bez protestne šetnje, ali sa vrlo jasnim porukama koje na jedan drugačiji način šaljemo prema našim socijalnim partnerima”; kaže Mišić za BUKU.

“Svi su se našli u teškoj situaciji. Od radnika koji danas rade pod potpuno nenormalnim uslovima, radnici koji rade pod punom ‘ratnom’ zaštitom, do onih koji su u ovoj situaciji pandemije ostali bez posla, a to nisu trebali. Nisu, jer i najsiromašniji domaćin u svojoj kući ima dovoljno hrane da mjesec dana može da preživi on i njegova porodica, a da ne mora da proda kravu. Tako i poslodavci. Svako onaj ko se bavi biznisom mogao je mjesec dana da izdrži, a da ne otpusti radnike, posebno jer je Vada RS već uplatila doprinose za mjesec mart, a za april će biti isplaćena najniža plata u bruto iznosu.”, kaže Mišić.

U RS do od 19.3. do 22.4. bez posla ostalo 2.045 radnika, a procijena Sindikata je da je tu još oko 1.000 radnika koji se nisu prijavili na evidenciju.

“To su podaci koji su realni i puno bolji u odnosu na drugi dio BiH. Motiv za to su sigurno bile ove mjere koje smo mi tražili od Vlade i dobro je što se one realizuju”, kaže ona i dodaje:

“Nas jako brine slaba nacionalna ekonomija. Ova pandemija nam je pokazala da je ona veoma bitna i da je broj jedan domaći privrednik. To su nam pokazale i evropske ekonomije. Naša mala ekonomija koja nije bila nikad ranjivija zavisi sad od oporavka velikih ekonomija, jer je sve vezano za velike ekonnomije Evrope i ukoliko se one ne oporave nama neće doći svijetli dani.”

U FBiH je više od 35 hiljada ljudi dobilo prekid ugovora o radu, što je nevjerovatan podatak.

To je preko 20 puta više nego u RS, tri puta više nego u susjednoj Srbiji i nekoliko hiljada više nego u susjednoj Hrvatskoj.

“To govori o statusu radnika, o njegovom položaju i od strane vlasti i od strane poslodavaca”, rekao je Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

“Čim je nastala pandemija poslodavci su potrčali istog momenta da zaštite svoj kapital na način da su otpustili radnike. Dodatni udar na prava radnika predstavlja pokušaj izmjena i dopuna postojećeg Zakona o radu kao temeljnog dokumenta koji reguliše prava radnika i gdje poslodavci žele dobiti potpunu liberalizaciju i mogućnost da po slobodnoj volji kada god hoće i koliko god hoće smanjuju plate ili otuštaju radnike”, kaže Šatorović i navodi da položaj radnika u novijoj iistoriji BiH nikad nije bio lošiji ggdje se, kako naglašava, radnici tretiraju kao robovi.

On navodi da je spoj loše politike od strane čelnih ljudi FBiH i lošeg odnosa prema radnicima od strane Udruženja poslodavaca trebao u startu ove pandemije da rezultira katastrofalnim izmjenama Zakona o radu koje je Savez sindikata BiH u prvom mahu uspio da zaustavi.



“Mi prvo moramo da razjasnimo da poslodavci nisu neki dobri ljudi koji su otvorili preduzeća da bi zapošljavali radnike i da bi im obogućili da oni sebi zarađuju plate, a da nemaju interes. Poslodavci otvaraju firme samo iz razloga da bi ostvarili profit, odnsno dobit. Dobit koja je u protekle 3 godine iznosila preko 8 milijardi KM. I druga stvar koju treba razgraničiti, nisu poslodavci ti koji uplaćuju u budžete poreze i doprinose. To su radnici koji svojim radom finansiraju obaveze prema državi, ostvaraju profit poslodavcu i kao zadnji u nizu dobiju tu neku platu, jadnu i nedostoju života”, kaže Šatorović.

Prema njegovim riječima, država se u ovom trenutku brine o poslodavcima i svi mehanizmi države su upregnuti da pomognu poslodavcu.

“Ovdje govorim o FBiH, jer takav slučaj nije po mojim informacijama i u RS. Sva sredstva se uplaćuju poslodavcu. Ovo je sprega poslodavaca i države na račun radnika”, kategoričan je naš sagovornik za koga su mjere vlasti u FBiH katastrofalne po radnike.

On nagkašava da je sad i definitivno da ulazimo u jednu veliku krizu koju ćemo najviše osjetiti početkom jeseni, što će biti veliki izazov i za poslodavce i za vlast i za radnike.



“Mi očekujemo da će i vlast i poslodavci shvatiti da su radnici ti koji zarađuju i za jedne i za druge. Da će se taj odnos prema radnicima promijeniti, da će poslodavci od svojih 9 milijardi KM dobiti odlučiti da jedan dio izbroje i omoguće da radnici prežive u ovom preiodu. Jer, ako ne dođe do apsolutnog konsenzusa svih strana onda će se nakon pandemije desiti masovni egzodus radničke klase iz BiH”, zaključio je Šatorović.

Milovan Matić (Buka)