Nezavisna bosanskohercegovačka lista: Odgovor političkom zastoju BiH, Ibrahim Hadžibajrić predsjednik

U Sarajevu je danas održana Osnivačka skupština Nezavisne bosanskohercegovačke liste oko koje su okupili nezavisni načelnici i vijećnici iz BiH. Osnivačkoj skupštini prisustvovala su 84 delegata koja su izabrala predsjednika, potpredsjednike i Predsjedništvo NBL-a. Usvojen je i Statut NBL-a. Jednoglasno je za predsjednika izabran Ibrahim Hadžibajrić, piše agencija Patria. Izabrano je i pet potpredsjednika koji sa još devet članova čine Predsjedništvo NBL-a.

Potpredsjednici su načelnici Bosanskog Petrovca i Kalesije Zlatko Hujić i Sead Džafić, specijalista urgentne medicine Vehida Fazlić iz Srebrenika, privrednik Jusuf Arifagić, dok je jedna pozicija za sada upražnjena.

Ostali članovi Predsjedništva su poznati sportski novinar Sinan Sinanović iz Sarajeva, Arifana Pašalić iz Srebrenice, Šefik Bukalo iz Goražda, Emir Salihović iz Sarajeva, Dragica Marić iz Sarajeva, Osman Mušić iz Srebrenika, doktor Brane Despot iz Bosanskog Petrovca, Mensur Jašarspahić iz Kaknaj i Adnan Grebović iz Mostara.

Ono što je istaknuto tokom današnje skupštine je da će NBL ponuditi alternativu postojećem političkom zastoju i onima koji su doveli do toga. Upravo zbog brojke od 110.000 glasova koliko su osvojili nezavisni načelnici na proteklim izborima izrodila se ideja o artikulisanju zajedničke političke ideje. Danas je delegatima i gostima podijeljena Povelja NBL-a koja sadrži osnovne ideje djelovanja ove nove političke inicijative koju je usvojila i Skupština.

Ibrahim Hadžibajrić kazao je u svom obraćanju da će NLB ponuditi nešto novo te se nada da će građani to i prepoznati do naredne godine do izbora.

– Izaći ćemo sa našim tačnim jasnim programom. To je Povelja koja je urađena i to je dokument koje bi trebale iščitavati i druge političke partije riječ po riječ, ima se šta vidjeti i pročitati.

Hadžibajrić je istakao da nije riječ o političkoj stranci već političkoj inicijativi koja će se suprotstaviti onima koji su već 20 godina na vlasti.

– Do aprila kada treba prijaviti liste CIK-u mi ćemo vidjeti kako su se stvari primile na terenu. Ukoliko narod nije prepoznao, nema problema, glasat ćemo kako nam je dosad ali onda niko nema pravo više kritikovati i da se trošimo na one koji budu vladali – kazao je Hadžibajrić.

Osnivačkoj skupštini prisustvovali su i brojni gosti iz Srebrenice, Srebrenika, Kalesije, Bosanskog Petrovca, Sarajeva, Zenice, Goražda i drugih gradova i općina, kao i predstavnici SDP BiH, DF-a, SBiH, GS.

Zlatko Hujić, načelnik općine Bosanski Petrovac kazao je da je snaga NBL-a ljudi koji su im ukazali povjerenje na proteklim izborima.

– Mi smo izraz volje naroda, da ne mislimo da nećemo imati uspjeha ne bismo ovo ni radili. Vjerujem da ćemo imati uspjeha i čast mi je što sam ovdje danas. Ja moram raditi za svoj narod, a ta naša nezavisnost se samo uklopila u jedan zajednički projekat – kazao je Hujić.

Anto Marković iz Srebrenika kazao je da očekuje da ova inicijativa pobijedi sa nekom novom idejom.

– Ovo nije politička stranka već koalicija istomišljenika, nezavisnih načelnika i vijećnika i svih slobodomislećih ljudi u BiH. Mi smo drugačiji od drugih, ne trebaju nam funkcije, ne guramo se već se pronalazimo u istoj ideji.

Oko NBL-a su okupljena i imena iz političkog i javnog života BiH kao što su Jusuf Pušina, dr. Mehmed Kulić, bivši načelnik Kaknja Mensur Jašarspahić, privrednik Jusuf Arifagić, Muhamed Ramović gradonačelnik Goražda, Sead Džafić, načelnik općine Kalesija i mnogi drugi.

