Newrmibn Nikšić u Mostaru : Ne mijenjamo Statut i ne ugrađujemo u Statut bilo šta što nije u skladu sa izbornim zakonom

Nermin Nikšić, lider SDP-a BiH izjavio je danas u Mostaru da izbor gradonačelnika Mostara na sutrašnjem nastavku konstituirajuće sjednice neće zavisiti samo od toga kako će se ponašati vijećnici njegove stranke, odnosno, Bh. bloka i njihovih partnera iz PMP-a.

– HDZ i SDA imaju dvotrećinsku većinu , ne treba zanemariti ni HRS koji, također, ima dobar izborni rezultat, tu je i SNSD i mi smo svima ponudili ovu priču u vezi rotirajućeg gradonačelnika. Smatram da tu nema ništa protivustavno i protivzakonito. Niko ne može osporiti izabranom gradonačelniku da podnese ostavku. Dakle, ne mijenjamo Statut i ne ugrađujemo u Statut bilo šta što nije u skladu sa izbornim zakonom- kazao je Nikšić.

Nikšić je naglasio da će zavisno od toga kako će se koji od političkih blokova odrediti spram sporazuma kojeg nude zavisiti i njihov odnos prema njima kada se bude glasalo za gradonačelnika.

– Nama je jasno da HDZ i SDA imaju dvotrećinsku većinu, kao što je jasno da su imali neki sporazum prije izbora. I, niko ih ne može na bilo koji način spriječiti da to i realizuju , ukoliko , naravno, između njih postoji volja i ukoliko se dogovore. Ovo je samo prijedlog rješenja, gdje mi pokušavamo stvoriti pretpostavke da, zaista, svi zajedno radimo na rješavanju problema u Mostaru , na integracionim procesima, na evropskom Mostaru. I, ako ne prihvate, mi ćemo se ponašati onako kako smo rekli, a vidjet ćemo ko je spreman za to. Za sada je jedino SDA rekla da je spremna na to – rekao je Nikšić.

On je, inače, na Partizanskom spomen-groblju u Mostaru prisustvovao obilježavanju 76. godišnjice oslobođenja Mostara od fašizma u Drugom svjetskom ratu.

(Kliker.info-Avaz)