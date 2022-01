New York Times: Srpski nacionalista pali šibicu u zapaljivoj BiH

Dva dana nakon što je američka administracija uvela sankcije članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima, kao i Mirsadu Kukiću iz stranke PDA, New York Times je objavio veliki tekst pod slikovitim naslovom „U zapaljivoj Bosni, srpski nacionalista pali šibicu“.

U tekstu se podsjeća da se krhka multietnička vlast u BiH suočava sa najvećom krizom od ratova na Balkanu, dok „nacionalistički lider“ Milorad Dodik prijeti cijepanjem zemlje.

No, u uvodu u tekst, autor Andrew Higgins prebacio je pažnju na jedan drugi problem, koji, kako se navodi u tekstu, ostaje u sjeni tenzija, a to je korupcija, kojoj se u atmosferi zveckanja oružjem i prijetnji, pridaje premalo pažnje, a koja je, navodi, temelj krize.

Skandal sa kisikom

„Kada je medicinska agencija BiH izvršila inspekciju kisika prodatom bolnicama za liječenje COVID-19 pacijenata na područjima pod vlašću Srba, došla je do šokantnog otkrića – kisik je bio namijenjen samo za industriju, a ne za ljudsku upotrebu. No, umjesto da popravi situaciju, srpski lider Milorad Dodik pokušava rastrgati multietničko tkivo bosanske države, krhku uniju koju je 1995. stvorila američka diplomatija iz olupine rata“, navodi se na početku teksta uz podsjećanje da je trag isporuke kisika vidio do kompanije pod kontrolom jednog od Dodikovih bliskih političkih saveznika.

Higgins je podsjetio šta se sve desilo od tada, navodeći da regija strahuje od novog rata.

„Dodik diže buku o srpskoj secesiji već više od decenije, ali nikada nije izazvao tako nestabilnu krizu“, piše u tekstu.

„Mnogi Bošnjaci vide Dodikove remetilačke poteze dokazom da se bosanskim Srbima nikada nije smjelo dopustiti da ostanu u vlastitom entitetu čije su stvaranje pomogli ljudi poput Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koji su osuđeni za genocid pred Haškim sudom“, dodaje se.

„No, Dodik i mnogo njegovih Srba i dalje poriču ratne zločine počinjene na etničkim temeljima i vide sebe za žrtve, kao što su radili za vrijeme rata. I sada tvrde da su bez razloga meta Zakona o zabrani negiranja genocida koji je nametnuo visoki predstavnik. Zabrana se odnosi na sve etničke grupe, no, mnogi bosanski Srbi tvrde da cilja na njih“.

U oktobru, nastavlja autor, Dodik je upozorio da će se „Srbi braniti svim snagama ako bude potrebno“, navodeći da može računati na „naše prijatelje“, Rusiju i Srbiju, ukoliko NATO pokuša da ga obuzda.

‘Kremlj stavio Dodika gdje mu je mjesto’

No, Srbija, stoji dalje, ne pokazuje interes da ponovi ulogu koju je imala 90-tih godina, kada je slala oružje i paravojne bande da podrže etničke rođake u BiH, a nejasno je koliko Rusija zaista podržava Dodika.

„Prošlog mjeseca, vratio se iz Moskve tvrdeći da je dobio podršku na sastanku sa predsjednikom Vladimirom Putinom, ali Kremlj, koji obično unaprijed najavljuje sve sastanke, čekao je danima da potvrdi da se sastanak desio. Onda je srpskog lidera stavio tamo gdje mu je mjesto, navodeći da je Putinov ‘glavni događaj’ tog dana bila ‘konferencija o uglju’, a ne Dodik“, piše autor.

Higgins piše da je Dodik iskoristio trenutak da blokira državnu vlast.

„Dodik je u četiri oka, kažu diplomate, naznačio da je njegov primarni interes držati se van dometa državnih tužilaca kako bi se eliminirao rizik da se vjerodostojni izvještaji o teškoj korupciji ikada ozbiljno istraže – uključujući skandal oko industrijskog kisika za pacijente s COVID-19“, stoji u New York Timesu.

(Kliker.info-AJB)