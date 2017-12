NEW YORK Times otkriva : Pijanka bivšeg savjetnika u otmjenom londonskom baru mogla bi zapečatiti Trumpov mandat?

Prije godinu i pol, u maju 2016., mladi savjetnik za vanjsku politiku u izbornom stožeru tadašnjeg predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa George Papadopoulos opijao se jedne noći u otmjenom londonskom baru Kensington Wine Rooms u društvu visokopozicioniranog australskog diplomata i tada se pohvalio tajnom koju je znao: Rusija posjeduje politički kompromitirajuće informacije o Hillary Clinton.

Naime, tri sedmice prije toga Papadopoulos je dobio informaciju da Moskva ima tisuće e-mailova koji bi mogli osramotiti Trumpovu protukandidatkinju na predsjedničkim izborima, a ukradeni su kako bi se pokušalo naštetiti njezinoj predizbornoj kampanji.

Kad su dva mjeseca nakon druženja Trumpova savjetnika i australskog diplomata Alexandera Downera počeli curiti e-mailovi iz stožera Demokratske stranke, Australci su kao bliski saveznici svojim američkim kolegama proslijedili informaciju o Papadopoulosovim saznanjima.

Hakiranje kompjutora i otkriće da je član Trumpove kampanje mogao imati “insajdersku” informaciju o tome, ponukali su FBI da u julu 2016. otvori istragu o ruskim pokušajima da utiče na američke izbore te da istraži je li netko od suradnika predsjednika Trumpa upleten u zavjeru.

Iako su neki od Trumpovih suradnika, pa i sam Trump, tvrdili da je 28-godišnji Papadopoulos bio beznačajan volonter u predizbornoj kampanji, dokumenti pokazuju da je imao utjecaja tijekom cijele kampanje, otkriva New York Times . Primjerice, dva mjeseca prije izbora pomogao je organizirati sastanak Trumpa i egipatskog predsjednika Abdel Fataha al-Sisija.

Dužnosnici FBI-a nisu bili isprva suglasni oko toga koliko agresivno i javno provoditi istragu uoči izbora. No, nije bilo dvojbe o čemu se tu radi. Ruska operacija bila je raširenija nego što se to mislilo, a istraga je pokazala da su Rusi s vezama u vladi pokušavali ostvariti tajne kanale na raznim nivoima Trumpove kampanje. John Brennan, koji je ove godine otišao u mirovinu nakon četiri godine na čelu CIA-e, kazao je u maju Kongresu da je bio zabrinut brojnim kontaktima ruskih dužnosnika i Trumpovih savjetnika.

No, istragu je pokrenula tek prijava australskih dužnosnika o informaciji koju je izbrbljao pijani Papadopoulos njihovom diplomatu. Mladi Papadopoulos radio je kao savjetnik za energetiku u Londonu kada ga je početkom marta Trumpov stožer imenovao savjetnikom u očajničkoj potrebi da stvore tim za vanjsku politiku. Njegovo političko iskustvo svodilo se na dva mjeseca sudjelovanja u neuspješnoj predsjedničkoj kampanji Bena Carsona.

Što se tiče Rusije, Papadopoulos nije imao nikakvih iskustava, ali je tijekom razgovora sa Samom Clovisom, koji je u početku vodio kampanju, doznao da je jedan od Trumpovih ciljeva vanjske politike da popravi odnose s Rusijom (što je Clovis kasnije porekao). Papadopoulos je tog mjeseca putovao u Italiju, gdje je upoznao malteškog profesora Josepha Mifsuda koji je imao vrijedne kontakte s ruskim ministarstvom vanjskih poslova.

Mifsud isprva nije pokazivao zanimanje za Papadopoulosa, sve dok mu ovaj nije rekao da je savjetnik u Trumpovom stožeru. Mifsud se tada zalijepio za Papadopoulosa, te su počeli planirati sastanak Trumpa i ruskog predsjednika Putina, ili barem njihovih pomoćnika.

Papadopoulosa ipak nikad nisu pripustili u “prvi ešalon” stožera, ali svjedno je bio čovjek od povjerenja. Na koncu, povjerili su mu urediti Trumpov prvi veliki vanjkopolitički govor 27. aprila , u kojoj je republikanski predsjednički kandidat kazao da je moguće poboljšati odnose s Rusijom. “Ovo je državnički govor”, komentirao mu je Mifsud.

Stephen Miller, tada viši politički savjetnik kampanje i sada visokopozicionirani pomoćnik u Bijeloj kući, želio je da Papadopoulos služi kao surogat, odnosno osoba koja bi mogla zastupati Trumpove vanjskopolitičke stavove bez da službeno govori u ime stožera.

No, prvi takav Papadopoulosov pokušaj ispao je katastrofalan: u intervjuu za The Times of London Papadopoulos je pozvao tadašnjeg britanskog premijera Davida Camerona da se ispriča Trumpu zbog kritiziranja Trumpova etiketiranja muslimana kao “glupih”. Naslov u novinama je glasio: “Cameronu rečeno: Ispričaj se Trumpu ili riskiraj posebne odnose”.

Naravno da se Clovis žestoko okomio na Papadopoulosa što je izašao u javnost s takvim žestokim komentarima bez prethodnog konzultiranja sa stožerom. I naravno da je Papadopoulos ubuduće bio vrlo pažljiv u odnosima s medijima, ali nikada više nije ponovno pridobio puno povjerenje.Čak je i Mifsud predložio Papadopoulosu da bi i on također mogao poslužiti kao surogat u kampanji. Nudio se da bi mogao pisati članke pod krinkom “neutralnog” promatrača te pratiti Trumpa u kampanji kao akreditirani novinar.

Kako stoji u sudskoj dokumentaciji, koncem marta prošle godine u hotelu u Londonu Mifsud je kazao Papadopoulosu da je upravo doznao od visokopozicioniranih ruskih dužnosnika u Moskvi da Rusi imaju “prljavštinu” o Hillary Clinton u obliku “tisuća e-mailova”. Ruski hakeri su mjesecima izvlačili podatke iz kompjutora Demokratskog nacionalnog odbora, ali to još nitko nije znao.

Je li Papadopoulos to dojavio kolegama iz Trumpova stožera, i na koji način, ostaje još nejasno, piše New York Times u članku u kojem se navodi još niz kontakata koje je ovaj Trumpov suradnik ostvario s ljudima povezanim s Moskvom.

Papadopoulos se nedavno izjasnio krivim za laganje FBI-u i sada surađuje s istražiteljima u ulozi svjedoka.

