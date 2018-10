New York Times otkriva : Kina prisluškuje Trumpove telefonske razgovore, pokušava da utiče na odluke

Kineski špijuni često prisluškuju predsjednika SAD Donalda Trumpa, kada on koristi svoje nesigurne mobilne telefone da razmjenjuje tračeve sa starim prijateljima, a Peking to koristi kako bi pokušao da utiče na politiku SAD, piše New York Times od srijede, citirajući aktuelne i bivše zvaničnike SAD.