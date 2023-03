New York Times o umjetnoj inteligenciji : ‘Ovo je najveći izum čovječanstva. Pogodit će nas kao tornado ‘

U samo nekoliko mjeseci sistem umjetne inteligencije ChatGPT donio je pravu revoluciju – daje savjete, piše i lektorira tekstove, pomaže u prilikom popravka automobila i još puno toga.

Poznati američki esejist i višestruki dobitnik Pulitzerove nagrade Thomas Lauren Friedman u najnovijoj kolumni za New York Times pokušao je objasniti što bi to moglo značiti za čovječanstvo.

Ispričao je kako je prošle sedmice doživio nevjerojatno, ali i uznemirujuće iskustvo. Craig Mundie, bivši glavni direktor za istraživanje i strategiju u Microsoftu demonstrirao mu je GPT-4, najnapredniju verziju chatbota umjetne inteligencije, kojega je razvio OpenAI.

Craig se pripremao izvijestiti odbor Planet Worda, muzeja jezične umjetnosti o utjecaju ChatGPT-a na riječi, jezik i inovacije.

– Moraš shvatiti, upozorio me Craig prije nego što je započeo svoj demo, ovo će promijeniti sve što radimo u vezi s bilo čim. Mislim da je to najveći izum čovječanstva ikada. Kvalitativno je drugačiji i donijet će transformaciju, upozorio me tada Craig.

Dodao je kako će veliki jezični modeli poput ChatGPT-a stalno povećavati svoje mogućnosti i odvesti nas prema ‘obliku opće umjetne inteligencije‘, i pružati učinkovitost u operacijama, idejama, otkrićima i uvidima koje dosad nikada nisu bile moguće u svom domenama.

Kako piše Friedman, Craig je najprije zamolio GPT-4, za koji je Craig bio napredni korisnik i upravo je bio pušten u javnost – da sažeto opiše muzej Planet Word i njegovu misiju. Učinio je to savršeno, u samo nekoliko sekundi.

Zatim ga je zamolio da učini isto u 200 riječi. Opet je trajalo tek nekoliko sekundi. Zatim ga je zamolio da učini isto na arapskom. zatim na mandarinskom. Opet samo dvije sekundi. Zatim opet na engleskom, ali u obliku Shakespeareova soneta. Još nekoliko sekundi.

– Jedva sam zaspao te noći. Dok sam promatrao sistem umjetne inteligencije kako proizvodi takvu razinu originalnosti na više jezika u samo nekoliko sekundi navelo me da se sjetim zapažanja velikog pisca SF-a Arthura C. Clarkea da se ‘bilo koja dovoljno napredna tehnologija ne razlikuje od magije‘, napisao je.

‘Pogodit će nas tornado‘

(Jutarnji list)