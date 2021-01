New York Times : Istraga u Pentagonu dovela do (ne)očekivanih rezultata – sve puno ekstremista, rasista, neonacista…

Pentagon je krenuo u akciju čišćenja rasista i ekstremnih desničara nakon što je istraga otkrila da su u napadu na Capitol sudjelovala tri vojnika, objavio je New York Times.

Istraga je sada koncentrirana na Facebook, Twitter i druge društvene mreže na kojima su se američki vojnici i vojni veterani otvoreno razmetali svojim ekstremističkim stavovima, istodobno se predstavljajući kao pripadnici vojske. Dužnosnici Pentagona, američkog Ministarstva obrane, rekli su za NYT da češljaju objave svojih vojnika na društvenim mrežama onako kako tvrtke kontroliraju istupe svojih zaposlenika.

Svaki od 21.500 pripadnika Nacionalne garde koji osiguravaju inauguraciju novoizabranog predsjednika Josepha Bidena i potpredsjednice Kamale Harris, kao i svi pripadnici vojnog i sigurnosnog osoblja u njihovoj blizini prolaze dodatne provjere kako bi se izbjeglo svako moguće iznenađenje.

Ashli Babbitt, bivša pripadnica američkih vojnih snaga u Afganistanu, Iraku, Kuvajtu i Kataru, koja je izgubila život u gomili koja je provaljivala na Capitol, na društvenim je mrežama bila poznata po svojim stavovima. Zahvaljujući vlastitim objavama, uhićeni su bivši marinac Donovan Crowl (50) i vojna veteranka Jessica Watkins (38). Oboje su objavili svoje fotografije u borbenoj odori i napisali da su provalili na Capitol.

Prema FBI-u, Timothy Hale-Cusanelli, pripadnik rezervnih vojnih snaga iz New Jerseyja, prošao je sigurnosnu provjeru i radio u skladištu oružja, iako je na društvenim mrežama poznat kao rasist, bijeli supremacist i neonacist. Umirovljeni časnik vojnog zrakoplovstva Larry R. Brock je pri upadu na Capitol planirao uzeti taoce, objavili su federalni istražitelji.

U neredima 6. siječnja, kad su Trumpovi pristaše provalili u zgradu američkog Kongresa na washingtonskom Capitolu, sudjelovala je kapetanica Emily Rainey. Ona je za AP rekla da je prevezla 100 ljudi na Trumpov skup u Washingtonu. Emily Rainey je lani dala ostavku, no trebala je otići iz vojske tek ovog proljeća. Generalni inspektor Ministarstva obrane najavio je još prošli tjedan posebnu istragu, a sad su odlučili pažnju dodatno posvetiti istupima vojnika na društvenim mrežama.

Prošli je utorak general Mark Milley, načelnik Združenog stožera SAD-a, objavio kako je istraga pokazala da su sudionici pobune 6. siječnja pokazivali svoje iskaznice koje koriste za ulazak u Pentagon i druge vojne objekte. Milley je poslao pismo svim pripadnicima vojske u kojem ih podsjeća da će Biden biti njihov vrhovni vojni zapovjednik i da su dužni poštivati i braniti Ustav.

Budući ministar obrane najvjerojatnije je umirovljeni general Lloyd J. Austin III. koji će tako postati prvi Afroamerikanac na toj funkciji. Časnici i vojni eksperti upozoravaju da će se general Austin suočiti sa “zastrašujućim” izazovom, prenosi NYT: vojska je dio društva, a u SAD-u rasizam nije iskorijenjen. Usprkos svim provjerama, u vojsku se uspijevaju infiltrirati nasilju skloni rasisti, odnosno pripadnici bijelih supremacističkih grupa. U njihovim krugovima je pitanje prestiža izučiti vojne vještine, a usput vrbuju vojnike za “svoju stvar”.

Kontrola radi odstranjivanja ekstremizma u vojsci je uobičajena, no očito dosadašnje procedure nisu bile dovoljno dobre. Svi vojnici i časnici prolaze redovita ispitivanja, među ostalim preglede tetovaža, kako bi se pratilo jesu li otklizali u ekstremizam. No, kad se nekoga izbaci iz vojske, on nestane s radara i ne prate se više njegovi kontakti s ekstremističkim skupinama, upozorava NYT.

Budući ministar obrane, penzionisani general Austin, i sam se suočio s nacističkim simbolima dok je služio u Fort Braggu u Sjevernoj Karolini. Lani je FBI pokrenuo istragu protiv 143 bivša ili sadašnja vojnika. Većinom je bila riječ o umirovljenim vojnicima, često onima s nečasnim otpustom. Jednu četvrtinu tih ljudi povezivalo se s bijelim supremacizmom.

(Kliker.info-JL)