New York Times : FBI ispitao bivšeg Trumpovog savjetnika za nacionalnu sigurnost !

Američki Federalni istražni biro ispitao je bivšeg savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna zbog njegovih telefonskih razgovora s ruskim veleposlanikom, objavio je The New York Times.

Dogodilo se to nekoliko dana nakon što je Donald Trump preuzeo predsjendičku dužnost.Sadržaj ispitivanja nije poznat, a FBI je odbio komentirati pisanje njujorškog dnevnika.List piše kako istražitelji nisu uvjereni da je Flynn prema njima bio posve iskren.

Ostavka nakon pritiska

U trenutku kad je Obamina administracija krajem prosinca naredila sankcije protiv Rusije zbog navodne umiješanosti u američke izbore, Flynn, tada još obični građanin, uvjeravao je ruskog veleposlanika u Washingtonu Sergeja Kisljaka da će izabrani predsjednik Trump biti puno blaži.

Kad je informacija o tome procurila u javnost, Flynn je zanijekao da je do takvog razgovora uopće došlo.

Njegovo negiranje bilo je toliko odlučno da ga je potpredsjednik Mike Pence ponavljao na televiziji.

Prošli tjedan su dokazi protiv Flynna postali prejaki, pa je savjetnik za nacionalnu sigurnost morao priznati da je “nesmotreno propustio obavijestiti izabranog potpredsjednika Mikea Pencea i druge osobe o potpunim informacijama o telefonskim razgovorima s ruskim veleposlanikom” te podnio ostavku.

Američko Ministarstvo pravosuđa upozorilo je prije toga toga Bijelu kuću da bi ta pogreška mogla Flynna učiniti podložnim pokušaju ruske ucjene.

Čak i u Trumpovu svijetu poluistina, pišu američki mediji, ipak postoje neke granice koje se ne smiju prijeći.

U ovom slučaju, Flynn je na teži način otkrio dvije, navode.

Česti kontakti s ruskim špijunima

“Prvo, Mike Pence je ugodan čovjek i nije ga lako naljutiti, ali nikako nije dobra ideja lagati mu. Drugo, time što je u aferu bio izravno upleten njegov potpredsjednik, ona se opasno približila i samom Trumpu, što on nije mogao dopustiti”, navodi The New York Times.

Osim što je Trumpa doveo u veliku nepriliku niti mjesec dana od stupanja na dužnost, Flynnov slučaj ponovo je potaknuo mnoga pitanja o prošlim i budućim odnosima nove američke administracije s Rusijom.

Pokaže li se da je lagao i FBI-ju, Flynn će se dovesti i u neprilike sa zakonom, ukazuju američki mediji.

Istodobno, The New York Times donosi vijest da telefonski podaci i presretnuti razgovori pokazuju kako su članovi predsjedničke kampanje Trumpa, kao i druge osobe povezane s njim, tijekom 2016. godine imali česte kontakte s visokorangiranim ruskim obavještajcima.

Taj dnevni list poziva se na nekoliko bivših i sadašnjih američkih dužnosnika koji su zahtijevali anonimnost.

Američke snage sigurnosti i obavještajne agencije presreli su komunikacije u isto vrijeme kada su otkrili dokaze da Rusija pokušava ometati predsjedničke izbore hakiranjem stožera Demokratske stranke, javio je Al Jazeerin reporter Ivica Puljić.

Krađa e-mailova

Obavještajne agencije su tada pokušale doći do podataka je li Trumpova kampanja bila u dosluhu s Rusima oko hakiranja i drugih oblika utjecaja na izbore.

Američki obavještajci nisu pronašli dokaze o takvoj suradnji.

No podaci do kojih se došlo presretanjem razgovora alarmirali su američke obavještajce i snage sigurnosti dijelom i zato što je bio veliki broj takvih kontakata s Rusima upravo u vrijeme kada je, tada predsjednički kandidat, Trump pohvalno govorio o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

U jednom trenutku, u ljeto 2016. godine, Trump je rekao da se nada kako su ruske obavještajne agencije ukrale e-mailove demokratske predsjedničke kandidatkinje Hillary Clinton te ih je pozvao da javno pokažu njene poruke.

(Kliker.info-Aljazeera)