New York Times : Dugi redovi i ohrabrujući znaci ozdravljenja američke demokratije !

Američke demokrate preuzele su na izborima održanim u utorak kontrolu nad Predstavničkim domom, dok su republikanci zadržali kontrolu nad Senatom, sa ključnim pobjedama u Indijani, Teksasu i Sjevernoj Dakoti.

Svjetski mediji izbore tumače kao svojevrsni test za Trumpovu politiku i naredne dvije godine njegovog mandata.

Ovo je prvi put za osam godina da će demokrate biti većina u Donjem domu, piše BBC. To znači da demokrate mogu pokrenuti nove istrage putem odbora u Predstavničkom domu, blokirati republikanske račune i eventualno pokrenuti pitanje opoziva predsjednika SAD – što zahtjeva više od 50 posto glasova u Domu.

Međutim, republikanci će zadržati Senat. Republikanci su sada odlučni da zadrže kontrolu nad Senatom – oni trenutno imaju slabu 51-49 većinu, ali je samo devet stranačkih mjesta bilo na raspolaganju, dok su demokrati branili 26 mjesta.

Držeći kontrolu u Senatu, republikanci će moći nastaviti da podržavaju neke od Trumpovih programa, a značajno je da će oni i dalje potvrđivati i imenovati sudije.

Trumpov opoziv?

Na kongresnim izborima dvije godine nakon što je osvojio Bijelu kuću, američki predsjednik Donald Trump i njegove kolege republikanci rekli su da su odlučni da zadrže većinu u američkom Senatu, nakon podjeljene kampanje koja je obilježena žestokim sukobima o rasi, imigraciji i drugim kulturološkim pitanjima, piše Reuters i dodaje:

“S većinom u Kongresu, demokrate će moći da istraže Trampove poreske prijave i eventualne sukobe interesa, kao i njegove preokrete u odnosima prema Saudijskoj Arabiji, Rusiji i Sjevernoj Koreji. Takođe, mogli bi da prisile Trumpa da smanji svoje zakonodavne ambicije. Reuters navodi kako bi prosta većina u Kongresu bila dovoljna za Trampov opoziv ako isplivaju dokazi da je ometao pravdu ili da je njegova kampanja iz 2016. godine bila u dosluhu s Rusijom.”

Reuters zaključuje da, bez presude, Kongres dosad nije mogao da ga skloni sa vlasti dvotrećinskom većinom u Senatu koju kontrolišu republikanci.

Djelimična pobjeda

Demokrate su u utorak uveče postigle značajan korak u borbi za kontrolu Predstavničkog doma, dok su republikanci održali većinu u Senatu, jer su birači donijeli mješovitu presudu na prvim nacionalnim izborima tokom turbulentnog predsedavanja Trumpa, piše he Associated Press i dodaje:

“Rezultati su omogućili objema stranama da odnesu djelimičnu pobjedu, ali su istakli izuzetnu preusmjerenost glasača Sjedinjenih Država zasnovanog na rasi, polu i obrazovanju. Republikanci su zadržali snagu u konzervativnim, ruralnim državama, dok su demokrate ušle u američka predgrađa.”

AP dodaje da su u opsežnoj borbi za kontrolu u Trumpovo doba, politički i praktični ulozi u utorak bili vrlo visoki.

“Demokrate bi mogle poremetiti zakonodavnu agendu Trumpa u naredne dvije godine ako bi stekli kontrolu nad Predstavničkim domom… Neke demokrate su već obećale da će insistirati na oslobađanju od poreskih prijava. Drugi su se obavezali da će insistirati na opozivu, mada je uklanjanje sa položaja malo vjerovatno sve dok Republikanci kontrolišu Senat”, navodi ova agencija.

AP dodaje da je, sve u svemu, 6 od 10 birača reklo da je zemlja krenula u pogrešnom pravcu, ali približno isti broj opisao nacionalnu ekonomiju kao odličnu ili dobru.

“Dvadeset pet procenata opisuje zdravstvenu zaštitu i imigraciju kao najvažnija pitanja na izborima. Skoro dvije trećine reklo je da je Trump razlog za njihovo glasanje. Trump je podstakao birače da na prve nacionalne izbore o njegovom predsjedavanju gledaju kao na referendum o njegovom rukovođenju, uz ponosno isticanje ekonomskog rasta na nedavnim skupovima.”

Koliko velika će biti demokratska većina u Predstavničkom domu?

Demokrate su imale dobre šanse za osvajanje većine u Predstavničkom domu i znatno manje dobre u osvajanju kontrole nad Senatom. I ni jedan ishod neće iznenaditi, piše The Washington post.

“Demokrate su na putu ka jasnoj pobjedi u Predstavničkom domu, sa jedinim pitanjem kolika će biti većina. U međuvremenu, neizvjuesnu mapu u Senatu teško je predvideti a republikanci bi trebalo da dobiju svoja mjuesta tamo.“

Uz konstataciju da je većina u Predstavničkom domu za demokrate ostvarena, WP dodaje:

“Matematika je ubrzana dvostruko u utorak uveče – pošto su dobili neke trke u kojima nisu trebali pobijediti (najjasniji znak izbornog “talasa”)… Čak i ako bi republikanci nekako osvojili preostali dio neriješenih mandata, demokrate bi imale većinu u Predstavničkom domu. Čak iako bi ih demokrate mogle podijeliti, mogli bismo govoriti o dobitku od 40 mjuesta”, piše list.

WP konstatuje da, kada je riječ o Senatu, “tu je riječ o ranom kraju demokratskih snova”, dok Republikanci ostaju sjajni.

Amerika glasa ili je probala da glasa

Urednici The New York Timesa posebnu pažnju posvećuju dugim redovima na američkim izborima i navode da, međutim, nije bilo puno toga što se moglo slaviti na izborima u utorak.

“U sredini jednog od najvažnijih razdoblja u istoriji zemlje, kulturno prgavog i politički otrovnog, nekoliko desetaka miliona Amerikanaca svih rasa, klasa i vjere okupili su se kao politički ravnopravni, kako bi glasali i odlučili o budućem smjeru zemlje. Najbolja stvar bila je to što su se glasači pojavili na biralištima – podstaknuti ogorčenjem prema Trumpovom predsjedništvu ili jer su predani tome. Od Nevade do Teksasa, od Floride do Mejna, broj izašlih na izbore premašio je one od ranije, čak i uz nestabilne vremenske neprilike i vlažno vreme koje je pogodilo veći dio istočnih Sjedinjenih Država.”

Urednici NYT podsjećaju da je u mjestima u kojima je glasanje održano ranije, 39 miliona birača glasalo prije utorka – skoro polovina više od onih koji su to učinili 2014. godine, kao i da su mladi ljudi izašli u rekordnom broju.

“To su ohrabrujući znaci ozdravljenja američke demokratije. Ali nije trebalo da se zađe daleko u prošlost kako bi se našli znaci bolesti… U utorak, prosječno vrijeme čekanja u nekim dijelovima države bilo je tri sata, a vrijeme predviđeno za glasanje je produženo na nekim lokacijama…Zakonodavci Njujorka i dalje su zarobljeni u prošlom vijeku, ostavljajući da se njihovi birači zaglavljuju u beskrajnim redovima. Sada zakonodavci imaju priliku, na kraju, da pokažu ovim građanima neko poštovanje. To je u Njujorku, i u ostalim izbornim dijelovima Amerike, od vitalnog značaja za očuvanje demokratije i povjerenje javnosti zavisi od toga”, zaključuju urednici NYT.