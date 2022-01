Nevjerovatna priča: Poruka Nadie s tribina u toku utakmice spasila život čovjeku

Nadia Popović (22), bila je na hokejaškoj utakmici gledajući Vancouver Canuckse kako igraju protiv Seattle Krakena u oktobru. Život menadžera zaduženog za opremu NHL-a Briana Hamiltona je spašen kada je ona na tribinama primijetila sumnjiv mladež na njegovom vratu za koji se ispostavilo da je kancer.

Lupala je u staklo da je Hamilton primijeti i na svom mobilnom telefonu napisala je jednu rečenicu, koja je produžila njegov život: “Prislonila je telefon na staklo, a na njemu je pisalo: “Mladež na vašem vratu je kancer”, izjavio je Hamilton kanadskim medijima, piše Daily Mail.

Nije mu bilo jasno na koji način da reaguje na to.

“Malo me to ‘izbilo’, ali sam nastavio dalje i nisam želio da joj dajem na značaju”.

Međutim, ta poruka je ostala u njegovoj glavi i već po povratku u Vankuver pitao je suprugu da li ima mladež na zadnjoj strani vrata, a kasnije i klupskog ljekara.

U roku od sedmicu dana, sporni mladež je uklonjen i poslan na biopsiju, a nalaz je pokazao da je navijačica bila u pravu. Mladež je bio maligni melanom, a s obzirom da je rano otkriven, Hamilton nije dobio kancer.

“Produžila mi je život”, dodao je Hamilton.

Navijačica s druge strane nije ništa znala o ovome do 1. januara ove godine, kada su Vancouver Canuckse objavili Hamiltonovo pismo na društvenim mrežama.

On je u pismu pokušao da pronađe “posebnu osobu”, koja mu je promijenila život, a svi iz hokejaške zajednice su se pridružili u traganju.

S obzirom da je Nadia spavala nakon noćne smjene u novogodišnjoj noći, potraga je trajala nešto duže.

“Radila sam na kriznoj liniji tokom novogodišnje noći. Došla sam kući kasno i sve njihove napore prespavala”, rekla je Popović lokalnim medijima.

Prema njenim riječima, probudila je majka i rekla da pogleda Twitter nalog Seattle Krakena, gdje je pročitala Hamiltonovo pismo.

“Nisam mogla da vjerujem da me traže i da je poslušao poruku s mog telefona. To je tako nevjerovatna priča”, rekla je Nadia i dodala da je posebno srećna što je saznala Hamiltonovu stranu priče jer ju je dugo mučila njegova reakcija.

“Malo sam zažalila kad sam stavila telefon na pleksiglas. Mislila sam da je to neprikladno iako sam pokušala da to učinim na najosjetljivi mogući način. Pobrinula sam se da niko drugi ne vidi poruku. Poslije sam razgovarala s majkom i nekoliko sedmica poslije, mislili smo da je znao za kancer i da nije htio da ga neko na to podsjeća”, istakla je Nadia.

Naravno, bila je svjesna da je obučena u Kraken navijačku opremu i da će Hamilton reagovati na način da je potpuno “iskulira”.

“Razumijem zašto je tako reagovao. Ne treba da žali zbog toga”, dodala je navijačica Sijetla.

U svom obraćanju novinarima u subotu, Hamilton je bio “oduševljen” što su pronašli Nadiju Popović.

“Stvarno sam želio da zna da je njena upornost i sve što je učinila shvaćeno ozbiljno. Uzbuđen sam jer je ona prosto morala da sazna”, istakla je Popović.

Njih dvoje su se sastali uoči utakmice protiv Seattle Krakena, pa je klub podijelio zajedničku fotografiju prije meča, koju su gosti riješili u svoju korist rezultatom 2:5.

Tokom utakmice, Nadia je saznala i da joj je od strane oba kluba dodijeljena stipendija za Medicinski fakultet u vrijednosti od 10.000 dolara.

(Radio Sarajevo)