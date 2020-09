Nevjerovatna odluka US Opena : Novak Đoković diskvalifikovan jer je lopticom pogodio sutkinju !

Novak Đoković izazvao je incident u osmini finala US Opena u meču protiv Španca Pabla Carrena Buste.

Najbolji teniser svijeta je nakon gubitka svog servisa za 6:5 vodstvo Španca u prvom setu, lopticom pogodio linijsku sutkinju, a ona se srušila i počela gušiti. Đoković je to napravio prilikom odlaska s terena, zapravio nije ni pogledao u kojem smjeru ide loptica, a čim je vidio što se dogodilo pritrčao je sutkinji i počeo se izvinjavati.

Meč je prekinut, linijskoj sutkinji ukazana je pomoć, a ubrzo je uslijedilo vijećanje o incidentu koji će sigurno izazvati podijeljena mišljenja.

Nakon nekoliko minuta supervizor je srbijanskom teniseru saopštio da nema izbora nego da ga mora izbaciti s turnira. Đoković je praktički molio da se odluka promijeni, ali povratka nije bilo.

Trostruki pobjednik US Opena tako je završio svoj nastup na ovogodišnjem US Openu u osmini finala i to na potpuno neočekivani način.

Organizatori US Opena oglasili su se saopštenjem nakon izbacivanja Novaka Đokovića s turnira.

“U skladu s pravilnikom Grand Slama, nakon namjernog i opasnog udaranja lopte ili nepromišljenog udaranja loptice unutar terena ili udaranja loptice sa zanemarivanjem posljedica, sudac US Opena diskvalificirao je Novaka Đokovića s US Open 2020 turnira.

Zbog ove diskvalifikacije Đoković će izgubiti sve bodove koje je zaradio na US Openu i bit će novčano kažnjen sumom koju je dosad zaradio na turniru, sve u vezi s uvredljivim incidentom”, piše u saopštenju.

