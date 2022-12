Neviđena drama u grupi C : Trijumf Argentine, Saudijska Arabija pomogla Poljacima

Argentina i Poljska uspjele su da se domognu osmine finala Svjetskog prvenstva nakon nevjerovatnog raspleta u grupi C!

Argentina je večeras u 3. kolu sa 2:0 savladala očajnu Poljsku, koja se cijeli meč nemoćno branila, te je samo zahvaljujući Wojciechu Szczesnom izbjegla teži poraz.

A, zahvaljujući pobjedi Meksika od “samo” 2:1 nad Saudijskom Arabijom, koja je do gola stigla u 95. minuti, Poljska je i prošla dalje radi bolje gol razlike u odnosu na Meksiko. No, treba reći i da bi Poljaci slavili prolazak dalje i da Saudijska Arabija nije postigla ovaj gol, no u tom slučaju bi o putniku u nokaut fazu između Meksika i Poljske odlučili žuti kartoni! Poljska ih imala pet, a Meksiko sedam…

Dakle, Argentina u osmini finala igra protiv Australije, a Poljska ide na Francusku.

Duel Argentine i Poljske započeo je u znaku Lionela Messija, koji je zaprijetio već u sedmoj minuti utakmice, ali je to bio lak plijen za Szczesnyja.

Tri minute poslije, isti akteri, Messi je šutirao, Szczensy brani. Acuna je pucao s lijeve strane u 29. minuti, lopta je otišla malo pored stative, nova dobra prilika je to bila za Argentinu.

U 36. minuti krasna akcija Argentine. Mac Allister je sjajno proigrao Alvareza koji iskosa s lijeve strane izbija pred Szczesnyja, ali Poljak brani njegov udarac. U nastavku akcije ubačaj ide na drugu stativu gdje Szczesny nalijeće na Messija u skoku, Argentinci su tražili penal, a uključio se i VAR. Na kraju je sudije pokazao na bijelu tačku.

Odgovornost je naravno preuzeo kapiten Argentine Lionel Messi, šutirao je, a fenomalni golman Poljske reprezentacije Szczesny brani njegov udarac.

Do kraja poluvremena, Argentina je pritiskala stvarala pritisak, znali su da ih samo pobjeda vodi u naredni krug takmičenja.

Ipak Argentina je uspjela savladati sjajnog golmana Poljske i Juventusa, na otvaranju drugog poluvremana.

Molina je fantastično probio desnu stranu i idealno odigrao Alexisu Mac Allisteru koji nije najbolje zahvatio loptu, ali je idealno pogodio u suprotni ugao, za veliku radost igrača i navijača Argentine.

U 68. minuti, Argentina je udvostručila svoju prednost. Edson Fernandez je lijepo asistirao Julianu Alvarezu koji krasno pogađa suprotne rašlje za 0:2.

Messi je imao dvije odlične šanse nakon toga, ali nije uspio da zatrese mrežu Poljaka.

Drugi meč u grupi C, donio je duel Saudijske Arabije i Meksika. Objema ekipama je bila potrebna pobjeda za plasman u nokaut fazu.

Početak utakmice je pripao igračima Saudijske Arabije koje su imali nekoliko prilika pred golom Meksika, da bi nakon toga Meksiko uzelo loptu u svoje noge i kotrolisao u potpunosti utakmice.

Imali su dvije dobre prilike sredinom poluvremena, ali se rezultat nije mijenjao.

Baš kao i u drugom meču grupe, Meksiko je na samom otvaranju drugog poluvreman poveo. Montes je ubacio iz kornera, a Henry Martin iz velike blizine zabija za vodstvo.

Pet minuta poslije nova radost za navijače i igrače Meksika. Sjajan slobodni udarac je Chavez sa nekih dvadeset pet metara, te je uspio savladati golmana Saudijske Arabije za 0:2.

Pokušao je Chavez sjajnim udarcem sa distance u 73. minuti, ali je golman bio siguran.

Meksiko je do kraja susreta očajnički napadao jer su znali da im je potreba pobjeda sa tri gola razlike, kako bi nastavili svoj put na Svjetskom prvenstvu.

Igrači Meksika su se radovali na trenutak jer su postigli i svoj treći gol, ali je on nažalost po njih poništen radi ofsajd pozicije.

Sve snove Meksika golom u sudijskoj nadokanadi šrušio je Salem Al Dawsari koji je mirno svladao golmana, te je donio veliku radost Poljskoj.

Svjetsko prvenstvo, grupa C, treće kolo:

Poljska – Argentina 0:2 (Mac Alister 46’, Alvarez 68’)

Saudijska Arabija – Meksiko 1:2 (Martin 48’, Chavez 52’)

