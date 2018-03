Nermin Nikšić za Face TV : “Nadam se da će pobijediti i Denis Bećirović i Željko Komšić” (Video)

“Došli su neki uslovi koji su prvo najavljeni kroz medije. Imali smo sastanak na kojem smo sjedili, po 12 ljudi iz SDP-a i DF-a, gdje se nije progovorilo o tome, a onda smo to procitali u medijima. Što se tiče SDP-a mi smo opredijeljeni za zajednički nastup i za ujedinjavanje ovih političkih partija, ako će se to desiti nakon izbora”, kazao je Nikšič govoreći o prijedlogu DF-a u ujedinjenju lijevih partija.

On je naveo da od toga nisu odustali i da je to zapravo priča koju gura SDP.

“Nemamo nikakav problem s tim. Ono na što ne pristajem, to je činjenica da je SDP partija sa najdužom tradicijom, sa najjačom infrastrukturom. Što se mene tiče, ja nemam nikakav problem da ne bude predsjednik SDP-a ako će to ljevici pomoći na izborima, ali neću pod bilo koju cijenu ugasiti SDP”, naveo je Nikšić.

On je govoreći o SDP-ovim kandidatima za članove Predsjedništva BiH kazao da bi volio da to bude potpredsjednik SDP.-a Denis Bećirović.

“Bećirović je u ovome trenutku čovjek koji ima najveći rejting od svih nas i čovjek koji uživa najveće povjerenje u svim anketama koje provodimo i koji bi sigurno bio sjajan član Predsjedništva, i sguran sam ako on bude kandidat da će pobijediti”, kazao je Nikšić prenose Vijesti.ba.

Dodao je da je Željko Komšić samoinicijativno objavio kandidaturu, kazavši da su Komšića pozvali da povuče kandidaturu.

“Ali ako ostane samoinicijativna kandidatura, mi smo vrlo jasno kazali da ćemo mi imati kandidata iz reda bošnjačkog naroda. Ne želimo dovoditi u pitanje legitimitet Komšićeve kandidature i nećemo imati kandidata iz reda hrvatskog naroda. Nadam se da će pobijediti i Denis Bećirović i Željko Komšić”, rekao je Nikšić.

On je kazao da nikada nije postojala opcija o tri kandidata, i da SDP neće imati kandidata u RS.

“Nikada nije bila opcija da će SDP imati tri kandidata. Nakon što je Komšić, istakao svoju kandidaturu, ja sam rekao da je to legitimno, i da taj blok treba imati tri kandidata. Dakle, Komšić jedan kandidat, kandidat iz reda bošnjačkog naroda i kandidat u RS-u, a nikad nisam reko da SDP ima tri kandidata, nikad to nisam rekao. Spinovalo se i pričalo, ali imate one koji i ne pitaju šta ste rekli ali vas napadnu”, rekao je Nikšić.

(Kliker.info-Vijesti)