Nermin Nikšić upozorava : Ne smije se dozvoliti da HDZ blokira izborni proces, kao ni federalizacija koja znači “treći entitet”

TV1: Jučer su SDP i DF napravili nešto što do sada nije bila politička praksa u BiH, a to je da su zajedno predstavili ulazak novih članova u ove dvije stranke. Je li to definitivno znak da se ljevica i u praksi počinje približavati i ujedinjavati?

NIKŠIĆ: To je znak da smo ozbiljni u namjerama i da ovaj proces želimo dovesti do kraja. Prva faza kompletnog projekta bi bila izbori 2018.godine, zajednički nastup ujedinjene ljevice i pobjeda na tim izborima. Svakako da je ovo privi korak na tome putu. Činjenica je da jedna značajan broj građana prepoznaje u SDP -u i drugim političkim partijama iz spektra ljevice političke partije koje su spremene da se bore za BiH. Važno mi je istaći da se ti ljudi u našim partijama ne okupljaju zbog toga što eventualno od nas očekuju da budu na nekoj listi ili da uđu u upave javnih preduzeća, već danas kada to nije popularno, kada govorite sa aspekta ostvarivanja neke lične koristi, nego ulaze zato što dijelimo iste vrijednosti.

Dijelimo vrijednosi borbe za jednistvenu državu u kojoj će svi građani biti jednakopravni. Države u kojoj ćemo se svi osjećati svi na svome i gdje ćemo se zajedno zalagati za vrijednosti antifašizma, borbe protiv nacionalizma, borbe protiv kriminala i korupcije, borbe za prava radnika i za sve druge kategorije koje kada gledate šta rade današnje vlasti, sigurno, ih ima puno. Opimista sam i očekujem i drago mi je da ljudi prepoznaju da SDP i stranke ljevice dijele zajedničke vrijednosti i da smo spremni zajedno graditi državu.

TV1: Da li se bojite da taj trud da ljevica nastupi jedinstveno ne bude uzaludan, jer se već otvoreno govori o tome da izbora 2018. godine neć ni biti? To su najavili iz HDZ BiH?

NIKŠIĆ: Činjenica jeste da mi danas imamo jednu takvu situaciju. Ja moram reći da sam optimista kada je u pitanju iskorak ljevice, ali ne želim ovdje da govorim u rukavicama. Ovo što smo imali priliku čuti od strane pojedinih zastupnika HDZ-a nije ništa drugo nego praktično ucijena i dovođenje pred svršen čin njihovih koalicionih partnera. BiH je već duže vremena u kandžama nacionalnih partija a ovdje prije svega govorimo o ponašanju HDZ-a koji se ponaša kao da je apsolutni pobjednik na izborima u BiH. Želio bih poručiti vrlo otvoreno, da niko, pa čak ni HDZ, niti oni koji eventualno misle kao Dragan Čović se ne smije igrati sa BiH i ne smiju se igrati sa demokratijom, to jeste da ukinu demokratiju i demokratske procese te da spriječe građane da na izborima iskažu svoju demokratsku volju. SDP i sve druge demokratske partije su spremne da iskoriste sva raspoloživa sredstva u borbi protiv takve odluke, jer čini mi se kako to pada na plodno tlo u jednom dijelu SDA takvo razmišljanje i želja da se na taj način blokira izborni proces, odnosno da se BiH podjeli uvođenje neke virtualne izborne jedinice što je po nama podjela BiH i uvođenje tzv “trećeg entiteta”.

Ukoliko ponovo SDA i njeno rukovodstvo, između države i HDZ-a, izaberu HDZ onda je valjda svima u zemlji jasno šta je na političkoj sceni, i protiv toga stranke ljevice i sve građanski orijentirane stranke mraju dići svoj glas.

TV1: Šta će biti sa Izbornim zakonom BiH? Može li se on promjeniti i šta su po Vama izmjene koje su neophodne da se dese prije narednih izbora?

NIKŠIĆ: Upravo je Izborni zakon to o čemu se govori. Ovdje se pokušava podmetnuti jedno kukavičje jaje od strane HDZ-a. Podmeće se kako je pitanje treće izborne jedinice kroz izmjene izbornog zakona i odluke Ustavnog suda a svjesno se zanemaruje činjenica je nama Evorpski sud za ljudska prava u presudama Sejdić i Finci, u presudi Pilav jasno dao upute da moramo izmjeniti odredbe Ustava koje ugrožavaju ljudska prava. Da moramo izmjeniti odredbe koje uvode diskriminaciju ali to nije na način kako to pokušava prikazati HDZ. I mi mislio da je krajnje vrijeme da se izmjeni izborni zakon u nekoliko aspekata. Jedan od njih je da se riješi pitanje izbornog procesa a ništa se ne čini da se izmjeni. Imamo proces u kojem je do brojača a ne do glasača i izborni inžinjering koji omogućava da ne izborima ne bude eklatantno prikazana izborna volja građana. Mislimo da je vrijeme da se izmjeni zakon i u dijelu koji govori o zastupnicima iz pojedinih regija, jer postoje sredine u kojima je dvostruko veći broj stanovnika a daju puno manje zastupnika nego neke druge regije. Da bi proveli odluku Ustavnog suda BiH nužno je provesti odluku Evropskog suda za ljudska prava i na tome je SDP spreman da radi sa ostalim partnerima. Nažalost sad imamo primjer da vlast i pozicija u BiH što je jedinstven primjer u svijetu, rade u svome zatvorenom krugu bez dopuštanja opoziciji da u tome učestvuje.

TV1: Mogu li se izmjene izvršiti prije narednih izbora?

NIKŠIĆ: Trebalo bi se ući u taj proces pogotovo oko ovog dijela o izbornom procesu u izmjenama izbornog zakona. Mislim da postoje projekti u CIK-u. O tome smo nekoliko puta javno govorili, da se praktično uvede elektronsko glasanje i da se isčiste birački spiskovi odnosno da se na njima ne nalaze mrtvi a da neko za njih glasa, i da konačno stvorimo pretpostavke da ono što je rezultat izbora bude volja građana.

TV1: Parlament FBiH će vanredno zasjedati i razmatrati Rezoluciju o osudi federalizma kao oblika novih etničkih podjela države BiH, što je predlozio SDP. Šta očekujete od ove sjednice?

NIKŠIĆ: Očekujem da velika većina zastupnika iskaže jasno svoj stav protiv federalizma na način koji se podmeće u zadnje vrijeme, federalizma koji podrazumjeva novu etničku podjelu države odnosno FBIH, jer cijenimo da bi to bila konačna podjela BiH. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da objasnimo zastupnicima i očekujemo da će to naići na razumjevanje i podršku zastupnika. Ono što je bitno naglasiti da se pod federalizmom stalno povlači ovo što smo govorili u prethodnim pitanjima i gdje se nastoji reći da se odlukom Ustavnog suda ustvari podmeće građanima BiH da nisu ravnopravni na području cijele BiH. Čini mi se da u parlamentu postoji značajna većina zastupnika koja je spremna da oko ovoga razgovara. Prošli put smo imali sjednici koja je trajala cijeli dan oko utvrđivanja dnevnog reda oko uvršavanja ove rezolucije i na kraju je uvršteno da ide kao vanredna sjednica i ja se nadam da ćemo postaviti stvari onako kako to zahtjevaju standardi u modernim zemljama Evrope.

TV1: Ipak prije ove vanredne sjednice bit će odrzana i redovna na kojoj će se ponovo naći i prijedlog Zakona o PIO. Kakav je stav SDP-a? Iz Vlade tvrde da će cijeli sistem doći u pitanje ako se zakon ne usvoji?

NIKŠIĆ: Sličan zakon je već prvi put pao u parlamentu. Mislim da je sasvim uredu što je pao, jer to nije bio dobar zakon. On uvodi neravnopravnost u odnosu na nove penzionere. Tim zakonon ogromna većina budućih penzionera bi imala puno manju penziju nego sada. Svi oni koji danas rade i uplaćuju doprinose imali bi sutra puno manju penziju. Na taj način se pokušava stvoriti privid stabilnosti PIO fonda i pridobiti sadašnji penzioneri jer se kao njima garantuju penzije. Želim poručiti da to nije tačno i da budući penzioneri treba da imaju strah od ovakve reforme, a bilo je primjera u regionu gdje se to na takav način izvelo, i ovaj zakon će vrlo brzo doći na ocijenu ustavnosti a Ustavni sud mora utvrditi da je predvidio neravnopravan položaj za penzionere koji su na identitačna način uplaćivali dopinose i tad će sigurno doći do urušavanja sistema i smanjivanja penzija svima, pa i ovima koje se pokušava lažno uljuljati u nadi da će budžet garantovati isplatu penzija.

To je jedan mit i floskula jer budžet je svakako nestabilan i danas ima određeni deficit i možda bi se moglo govoriti da će se jedan mjesec ispaltiti penzije u roku, ukoliko bi bila intervencija iz budžeta ali onda bi to sigurno izazvalo lančanu reakciju i kašnjenje isplata posebno nekim kategorijama, kao što su ratni vojni invalidi i porodicama poginulih boraca. Na ovaj način se sukobljavaju određene kategorije, budući i postojeći penzioneri, a onda se ustvari sukobljavaju penzioneri sa ratnim i socijalnim kategorijama kojima se isplaćuju sredstva iz budžeta. Ovakva reforma ne može očekivati podršku SDP-a. Mi smo bili vlast koja je vodila Vladu FBIH kada su dva puta povećavane penzije i zbog toga mislimo da se reforma treba raditi na drugi način. Danas imamo brojna objašenjenja od vlasti o spektakularnim zapošljvanjima, preko 20 hiljada novozaposlenih. Ako je to tako onda doprinosi koje uplaćuju govore da ne bi trebalo biti ugrožen PIO fond. Više je ljudi radilo u našem periodu na izgradnji autoceste nego što sada pričaju o tim zapošljavanjima. Očito je da su tada ljudi plaćali doprinose pa su se punili fondovi i mogle isplaćivati penzije.

TV1: Premijer Novalić najavljuje godinu borbe protiv korupcije. Hoće li konačno doći do primjene Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH koji je usvojen dok ste Vi vodili Vladu?

NIKŠIĆ: Aktuelna vlast radi sve da ne dođe do primjene toga zakona. To me i ne čudi jer neće SDA i HDZ omogućiti da se naprave institucije koje će se boriti protiv korupcije i kriminala koje oni provode i zbog toga ne očekujem provedbu. Imamo na snazi sistemsko spriječavanje toga jer vlast uporno već treću godinu odbija da u budžetu osigura sredstva za primjenu toga zakona i za zapošljavanje dodatnih tužilaca i sudija u posebni odjel federalnog tužilaštva tzv federalni USKOK. Zbog toga smatram da je to još jedna floskula od strane federalne vlade. Imamo situaciju da FUP već dvije godine nema nikakav civilni nadzor nad svojim poslovanjem jer nezavisni odbor već dvije godine ne postoji. Kome to odgovara? Samo onima koji su vlast i koji imaju mogućnost da utiču na te strukture i koji ne žele da stvore pretpostavke za zakonito poslovanje.

TV1: Kako ocjenjujete trenutne odnose unutar vlasti i ono što vlast radi? Mogerini kaže da je BiH napravila impresivan napredak?

NIKŠIĆ: Imao sam priliku da razgovaram sa više predsstavnika EU i dosta njih nastupa sa pozicije da je napravljen određeni iskorak . Kada postavite pitanje koja je reforma završena, uglavno se to svodi na to da su napravljeni određeni pomaci u radnom zakonodavstvu a kakvi su to pomaci najbolje se vidi iz toga što Vlada već priprema izmjene tog istog zakona nudeći amandmane koji su tada predlagani od strane opozicije i koji su tada odbijeni.

Jasno je da u EU imamo prijatelja ali i onih koji su to manje i njihov odnos se prema tome može izdefinisati. Nama niko ne može pomoći koliko mi sami sebi i trebali bi u narednom periodu da shvatimo da ono što se govori kada su ovdje predstavnici EU da se to provede u praksi. Vijeće ministara živi u nekom svom svijetu i oni su uljuljkani u pohvale visoke predstavnice EU i u to da ovdje teče med i mlijeko a to što za 15 možemo ostati be pasoša i da ništa ne funkcioniše, da ništa od silnih obećanja koja smo imali u ekspozeu predsjedavajućeg o tome kako ćemo imati razvojni fond na nivou države od toga nema ništa. Nema ništa od stranih investicija koje su na historijskom minimumu. Od javnih radova nema ništa ali to nikoga u Vijeću ministara ne sekira. Nedavno sam išao u Banjaluku. Tamo su javne investicije u toku, radnici rade na trasi autoputa dok s druge strane mi ovdje od federalne vlasti imamo obećanja kako samo što nije se s tim počelo, kako će FBIH biti najveće gradilište. Očekujući to prođe nam 2015, 2016, 2017.godina a polovinom 2018.godine ćemo vidjeti neke bagere i radnike kako nešto čeprkaju na trasi autoputa.

Nažalost, država smo u kojoj nema vanrednih izbora jer sigurno bi građani kaznili ovu vlast. Niko iz federalne vlade ne odgovara zašto su propali veliki projekti. Zašto je recimo Shel otišao a to su radovi koji je prethodna vlada radila i koji su trebali biti višemilionski. Šta je sa terininalim FBIH koji su ušli u vlasništvo FBIH. Danas svaki put kada naspete gorivo jedan fening od litra se izdvaja za naftne teriminale a to je 10 miliona KM na godišnjem nivou. Niko ne odgovara gdje su ti novci i da li se to ulaže. Od svih promjena koje su tamo napravili jedina je da su vratili čovjeka koji je osuđen pravnosnažnom presudom za pronevjeru u tom terminalima, ali o tome niko ne govori. Dakle vlast funkcioniše jedino na nivou raspodjele funkcija i fotelja, podjele interesnih zona i tu se sve završava.

