Nermin Nikšić upozorava : CIK i Ustavni sud mogu stvoriti opasan presedan kojim bi se srušio svaki Ustav u BiH

Odluke koje se najavljuju od strane Centralne izborne komisije BiH kojim se želi srušiti Ustav FBiH, kao i potencijalna opasnost da se to desi i na Ustavnom sudu BiH, u predmetu po zahtjevu Borjane Krišto, najopasnije su političko-pravne odluke od Dejtona do danas, kaže u izjavi za Vijesti.ba predsjednik SDP-a BIH Nermin Nikšić.

Nikšić poziva sve koji odlučuju o njima, da shvate dalekosežnost i ozbiljnost posljedica koje takve odluke mogu donijeti i da o svemu tome jako dobro razmisle.

– Jasno je da se u oba slučaja radi o pokušaju provođenju politika koje ne odustaju od podjele BiH na “tri etničke državice”, kaže Nikšić i dodaje:

– Ukoliko CIK sruši Ustav FBiH, u dijelu koji govori o obavezi primjene popisa iz 91.godine i minimalne zastupljenosti konstitutivnih naroda u Domu naroda, to će biti opasan presedan nakon kojeg će na isti ili sličan način sutra biti moguće rušiti i Ustav entiteta RS pa čak i Ustav BiH. Ko to ne vidi on je politički slijepac.

Navodi da u svakom slučaju, takva situacija znači početak stvaranja jedne nove Bosne i Hercegovine i jednog novog uređenja ove zemlje.

– Ukoliko je političkim snagama koje sada nameću svoju volju, mimo svih demokratskih normi, taj rizik prihvatljiv neka onda nastave putem kojim su krenuli. Poručujem im da će SDP zajedno sa svim drugim snagama koje žele modernu, građansku, evropsku i pravnu državu BiH, odlučno krenuti putem stvaranja baš takve države. Na tom putu koristićemo sve presedane i sva sredstva koja sada koriste i oni koji ruše BiH, kaže Nikšić i zaključuje:

– Dosta je više trpljenja politika koje uništavaju ovu zemlju i budućnost svih građana BiH. Ova zemlja može i mora biti zemlja za sve nas i po mjeri svih nas.