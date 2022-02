Nermin Nikšić u Pressingu : Kad god je bila u prilici da bira između HDZ i države, SDA izabrala HDZ (VIDEO)

Lider SDP BiH Nermin Nikšić u emisiji Pressing na N1 govorio je o aktuelnim političkim odnosima u BiH, te razlozima zašto SDP nije učestvovao u pregovorima u Neumu. Kako je naveo, dva su razloga za to.

Čeka li nas “prljavi deal”?

“Ja mislim da nas čeka još žešća kriza, zato što vidjeli smo i kroz ovo što smo imali priliku u Neumu ispratiti, tako i jučer. Mislim da je pokušan “prljav deal” i da on nije prošao i uspio i pokazuje se da je ovo Balkan. Na Balkanu kada nekome ko pokušava da dobije nemoguće i za to koristi sva nedozvoljena sredstva zaprijetite sankcijama i ne provedete ih, on vremenom postane gori i traži više. Mi imamo presude Suda za ljudska prava po nekoliko slučajeva i umjesto da se ofkusiramo na provođenje tih presuda, mi na stolu imamo priče o povratku u srednji vijek i provođenju dodatnih segregacija“, kazao je Nikšić.

Zašto niste otišli u Neum?

“Rekli smo bezbroj puta ovo tokom razgovora, ovi razgovori nisu bili samo u Neumu. Sve to vrijeme mi smo pokušali da budemo konstruktivan partner. Stalno pokušavamo da budemo konstitutivni, da dajemo rješenja, nudimo rješenja. Podsjetiću vas da smo okupili u jednom periodu nakon što nam je prigovoreno da smo “dosadni” s tom pričom o građanskom konceptu, rečeno nam je da ovdje ljudi glasaju za nacionalne stranke. Mi smo onda okupili u Parlamentu opoziciju na jedan sastanak i gospodina Palmera i rekli da tražimo da garantuje da se usvoje izmjene izbornog zakona koje će garantovati fer ipoštene izbore. Izbore koje će zavisiti od glasača a ne brojača“.

Lider SDP BiH je potom pojasnio da su dva razloga zašto SDP BiH nije išao na pregovore u Neum.

“Zašto nismo otišli u Neum, dva su razloga. Prvi ključni je jer smo prije dva mjeseca nakon donošenja Zakona o agenciji za lijekove u NSRS upozorili međunarodnu zajednicu šta se sprema i na šta to ide. Upozorili smo o direktnom udaru na ustavni poredak, rekli smo da je iluzorno da pričamo o izbornom zakonu, da na taj način ostavljamo secesionistima da rade što rade. Mi smo smatrali da je iluzorno da idemo pričati o izbornom zakonu. Drugi razlog je ovaj što ste vi rekli; da tri partije nisu učestvovale jer je napravljena priča bošnjačko-hrvatske reprezentacije o problemima u FBiH. Ispade da je veći problem u FBiH nego odluke u NSRS? Mi ne želimo da zabadamo glavu u pijesak. Praviti se da se ništa ne dešava, kupovati vrijeme, ističu rokovi. Šta će se desiti ako se suočimo sutra sa odlukom ako ne provedemo zakone?“.

Dodaje da je očito da su neki “prihvatili kabadahijski pristup Dodika”.

“Njihova je priča dajte da mi riješavamo jedno po jedno. Očito da su nalegli na jednu stvar koja je za nas neprihvatljiva, da su prihvatili kabadahijski pristup Dodika. Pristup koji su imali međunarodni pregovarači i sastanak koji su napravili pokazuje da su prihvatili ucjene, a drugo priča da se mora razgovarati. Mi da smo se mogli dogovoriti, ne bi nam trebao ni visoki predstavnik, ni ambasadori”.

Ko je pristao na ucjene?

“Želim vrlo jasno reći da nijednog trenutka nisam osjetio nikad priču kada je u pitanju ucjena. Bilo je priče koja se može dvosmisleno shvatiti, mi se ne plašimo ucjena. Mi pričamo o onome što je dobro za ovu zemlju, a ne ono što mislimo da treba da čuju stranci i što godi njihovom uhu”.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić u Pressingu je odbacio mogućnost da se poništi odluka u vezi sa izbacivanjem iz ove stranke uglednih članova kao što su Zlatko Lagumdžija, Ivo Komšić, Miro Lazović i drugi. S druge strane poručio je da imaju pravo zatražiti ponovno članstvo u Socijaldemokratskoj partiji.

Kako komentarišete to što se Čović navodno zalaže za interese Srba, a Dodik bori za Hrvate?

Ne vjerujem da to rade, u kantonima sa hrvatskom većinom, gdje je HDZ na vlasti, Srbi nisu bili konstitutivan narod. Ovdje govorimo o tome da su se našli na nekim kriminalnim radnjama, da su prepoznali da je vrlo tanka linija da odgovaraju i da dok su na vlasti da održavaju status quo

Kako bi SDP riješio “hrvatsko pitanje”?

HDZ ne crpi moć iz toga da li će neko njihov biti član Predsjedništva BiH, oni moć crpe prije svega iz federalnog Doma naroda.

Kažu da je uspjeh pregovora u Neumu da su domove naroda stavili u istu ravan sa izborom članova Predsjedništva?

Super i šta su dogovorili? Ja sam stalno na sastancima sa Palmerom i Einchorst govorio da je za nas najvažnije pitanje Dom naroda. Sve blokade dolaze iz Doma naroda.

Koje je pravo rješenje za izbor članova državnog predsjedništva?

Što se tiče SDP-a nama je potpuno svejedno koji će biti od modela – posredni, neposredni ili elektorski izbor, ali u cijeloj državi. Ne može biti asimetrično rješenje u RS i FBiH, onda to nije jedna država.

Odlukom NSRS predstavnici iz ovog entiteta se vraćaju na posao. Da li se Dodik prepao ili kupuje vrijeme?

Ne bih htio upasti u zamku pa da “opalim iz svih oružja”. Drago mi je da se ljudi vrate u institucije. Oni su donijeli odluku koja je neprovodiva – da sve što se mora riješiti mora prvo doći u NSRS. I onda opozicija u RS napada što se donijela takva odluka da se vrate u institucije. Ali je dobro da se vrate i da počnemo pričati. Naravno da postoji opasnost da se “uljuljamo”, da su oni tu, ali blokiraju sve.

Poništavanje “Inzkovog zakona” više nije uslov za predstavnike iz RS? Spominju kažnjavanje onih koji koriste termin “genocidan”?

Povlačenje “Inzkovog zakona” nije opcija, to je nemoguća opcija. Ja nikada nijedan narod nisam smatrao genocidnim ili zločinačkim. Svaki zločinac ima ime i prezime. Nisam smatrao ni Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom, ali znamo da je u Srebrenici počinjen genocid. Ne kaže se ni u “Inzkovom zakonu” da je RS genocidna. To je samo bacanje prašine u oči.

Razgovori o državnoj imovini?

SDP je spreman da o tome raspravlja u Parlamentu, ali nema šanse da prihvatimo razgovore mimo institucija. Nema šanse da prihvatimo razgovore između entiteta i distrikta u vezi sa državnom imovinom.

Da li vam je žao što su ugledni članovi SDP-a Zlatko Lagumdžija, Ivo Komšić, Miro Lazović… izbačeni iz vaše stranke?

Žao mi je svakog čovjek koji više nije dio priče SDP-a. Većina ljudi je sama izabrala svoj put. Da li je moguće da neko sjedi u rukovodstvu stranke, a pravi novi politički projekat.

Hoćete li inicirati da se poništi odluka u vezi s njihovim izbacivanjem?

To je nemoguće, svako od njih ima pravo da ponovo traži svoje članstvo. To pravo im niko ne može osporiti. Ali mi ne možemo retroaktivno poništavati odluku Glavnog odbora.

“Mi ozbiljno razgovaramo jedan značajan period i nema nikakvih značajnih pomaka. Ja im zahvaljujem što nisu bili izdajnici. Naravno da nas je bilo strah šta će se desiti. Historija nas uči, kada god je bila u prilici da bira između HDZ i države, SDA je izabrala HDZ”, kazao je u večerašnjem Pressingu na N1 Nermin Nikšić, lider SDP BiH.

“SDA je isporučila HDZ-u Dom naroda, čime im je osigurala većinu u državnom parlamentu. Sada nas pozivaju kako da deblokiramo vlast u FBiH, a oni isporučili HDZ-u Federaciju. Bilo nas je strah zbog iskustva kojeg imamo s Mostarom? Oni su to potpisali. Mi smo rekli da je zadnji put da glasamo za nešto što su oni dogovorili, glasali smo da ljudi nakon 12 godina imaju izbore u Mostaru. Rekli smo “dosta”, s nama više ne možete. Dosta je podrazumijevanja da će SDP pokrivati to što vi radite“, dodao je Nikšić.

Kada je riječ o dokumentu iz 2013. koji su potpisale stranke, a koji je spomenut nakon Neuma, Nikšić je kazao:

“Znate na šta to meni liči, kao kad je Mujo igr'o poker. Naši džentlmeni u Neumu su povjerovali gospodinu Čoviću na riječ bez da su pogledali dokument. Potpisalo je 7 partija i predstavnici izvršne vlasti i u tom dokumentu nekoliko stvari je vrlo bitnih. U tom dokumentu u članu 5. otprilike stoji da će u skladu sa međunarodnim standardima izmjenama izbornog zakona pobrinuti da se našu modeli da se zadovolje legitimne brige konstitutivnih naroda. Je li to ima veze sa legitimnim predstavljanjem? Da bi to bilo jasno morate pogledati šta piše u članovima prije. Da se članovi Predsjendištva biraju u dvije izborne jedinice, čak su razrađeni i modeli koji bi trebali da se regulišu izmjenama izbornog zakona. Ako nekome treba alibi zašto treba da popusti Čoviću, neka ga ne traži u SDP-u“.

“Svi smo vidjeli šta je potpisano u Mostaru. Dogovor iz Brisela je ograničen bio na deset dana”, dodao je.

“Ne mislim da su to svjesno uradili, oni su jednostavno povjerovali u priču koju im je servirao Dragan Čović”, smatra Nikšić.

Da li je ovo naznaka novih koalicija?

“Konaković je rekao da će ići, da ima namjeru da ide. Ne može to poremetiti koaliciju, nema razloga. Ne vjerujem da je to dole koalicija”.

Da li je nova koalicija među strankama koje su ostale u Sarajevu?

“Mi smo svakako u koaliciji sa Našom strankom, DF je bio dio BH. Bloka. Smatram da smo kao BH blok imali odličnu startnu poziciju kada su kantoni u pitanju“.

Hoćete li dopustiti DF-u i Željku Komšiću da se vrate u Bh. blok?

“Ne mogu ja reći da li mogu dopustiti nekome, ako čovjek kaže da se ne želi vratiti. Niti smo razmatrali, niti razgovarali. DF je u koaliciji sa SDA, a to je eliminatoran faktor. Puno je stvari koje se treba uraditi da bi se pokrenula neka priča”.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić kazao je potom kako se lider HDZ-a BiH Dragan Čović, ustvari, bori za treći entitet. “Čoviću nije stalo do hrvatskog naroda, to jest Hrvata u Posavini ili u nekim drugim dijelovima FBiH i RS”, kazao je prvi čovjek socijaldemokrata. Govorio je i o mogućem testiranju na droge političara u državi.

Na čijoj strani su međunarodni posrednici Palmer i Einchorst?

Našalio sam se nakon zadnjih razgovara zašto nema predstavnika iz RS, nadam se da njihove stavove nisu zastupali međunarodni predstavnici. Indikativno je da su prilično blagonaklono gledali na Čovićeve ultimatume.

Imaju li stranke koje su bile u Neumu dovoljno ruku da donesu izmjene Ustava i Izbornog zakona u Parlamentu?

Svi koj isu bili u Neumu, zajedno sa partijama čije je sjedište u RS, imaju dovoljno ruku da izglasaju te izmjene.

Ima još vremena, mogu li se dogovoriti?

Naravno da ima vremena, ali ne znam da li će se dogovoriti.

Politolog Bodo Weber kaže da je svaki krug pregovora koji se na završi “prljavim dealom” uspješan? Nadate li se da će dolaskom ljevičara u Njemačkoj na vlast malo se više pričati o građaniam u BiH, a manje o etničkim grupama?

Bit ću direktan. Kada su krenule blokade institucija nakon odluka NSRS, SDP je donio neke zaključke i pokrenuo diplomatsku ofanzivu. Pisali smo evropskim parlamentarcima i socijalističkoj internacionali. Nakon toga je pokrenuta inicijativa evropskih parlamentaraca. Počeli su da pokazuju interes šta se događa u BiH. Mi smo to prvi pokrenuli, poslije nas se uključila Naša stranka. Nakon toga smo pozvali SDA da pišu europarlamentarcima iz grupe stranaka kojima pripada i SDA.

Ranije ste govorili kako je SDA za podjelu BiH?

Ja sam uvjera da nisu. Znam da ukoliko bi SDA krenula u priču bez građanskog modela teško bi mogli računati na sve glasove u Parlementu. Ali znamo priča o Mostara da je SDA južno od Ivana sve prepustila HDZ-u. Je li SDA-ova vlada dala Aluminij HDZ-u koji je nakon toga ugašen? Zamislite d aje to bilo u našem mandatu? Očito postoji ljubav između HDZ-a i SDA u koju je teško proniknuti. Drago mi je da se SDA u ovom trenutku drži principa.

Šta znači jučerašnji istup Čovića i poruka “čuvajte RS”? Jeste li prepoznali u toj izjavi njegovo oduševljenje što Srbi imaju RS?

Pročitao sam tekst na Indexu koji mi je najbliži razmišljanju. Govorimo o ljudima koji pričaju da nose evropske vrijednosti, a imamo kratko pamćenje. Zaboravljamo da je Čović bio direktor firme u kojoj su radili ratni zarobljenici, da je bio ne neustavnom obilježavanju 9. januara, da je glasao protiv zakona o zabrani negiranja genocida. I da se jučer poklonio skupštin i dao takav pijatet ljudima koji žive u gotovo etnički očišćenoj teritoriji.

Ko je pravi Dragan Čović – koji se samo zalaže za jednakopravnost Hrvata ili onaj koji je na skupu u dijspori rekao kako je promjena Izbornog zakona put ka trećem entitetu?

Mislim da je ovaj drugi, njemu nije stalo do hrvatskog naroda, to jest Hrvata u Posavini ili u nekim drugim dijelovima FBiH i RS. Kada sam bio premijer trebalo je pomoći Posavskom kantonu i naravno da sam otišao tamo, baš me briga što im je vlast HDZ, da pomognem ljudima. I pitao sma ih zašto vam nije pomogao ministar finansija iz HDZ-a, a kazali su mi da njih nije briga zato što nisu Hrvati iz Hercegovine.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH podržala je jučer inicijativu uvođenja obaveznog ljekarskog pregleda za političare koji uključuje test mentalno psihološke sposobnosti i test na korištenje psihoaktivnih supstanci? Ko ne bi prošao test?

Ne znam ko ne bi prošao test mentalne sposobnosti, ali sam siguran da bi mnogo njih strahovalo za test na droge.

Imena?

Nisma ja diler (smijeh). Znam d as epriča o seansama. Nisma nikada bio u prilici. Ja ću prvi ići na taj test. Mi iz SDP-a smo spremni da idemo na taj test.