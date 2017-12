Nermin Nikšić tvrdi : „Već sada mogu reći: SDP će biti nezaobilazan politički faktor u oba entiteta!“

Prijemom novih članova i jačanjem kadrovske baze, osobito u Republici Srpskoj, SDP BiH unio je novu dinamiku na političku scenu naše države. Čelni čovjek SDP-a Nermin Nikšić u razgovoru za „Slobodnu Bosnu“ kaže da je ovo tek početak ozbiljnog jačanja SDP-a, i da će trenutno vodeća opoziciona stranka, već nakon parlamentarnih izbora 2018. godine postati vladajuća i biti nezaobilazan politički faktor u oba entiteta. U razgovoru za SB, Nikšić odgovara i na brojne optužbe da je posljednjim akcijama u RS-u oslabio Savez za promjene, a ojačao vladajući blok predvođen SNSD-om Milorada Dodika.

– Kadrovsko jačanje SDP-a u RS naišlo je na različite komentare u dva entiteta. Neki vam zamjeraju da ste „preotimanjem“ kadrova Saveza za promjene, ojačali Dodikov SNSD.

To je potpuno promašena teza onih koji je iznose. M ovim što radimo u zadnjih godinu dana u pogledu širenja našeg članstva u RS i zapadnoj Hercegovini, imamo samo cilj da jačamo SDP i da tako jačamo državu BiH. Nama je jasno da samo multietničke partije mogu donijeti napredak ovoj državi i svim građanima. Mi nikoga ne „otimamo“ već se okupljamo oko vrijednosti koje dijelimo, a cilj nam je da porazimo sve snage koje već dvije decenije uništavaju ovu zemlju i sve njene ljude. Dakle, ne jačamo Dodika i SNSD ili bilo koga drugog, jačamo samo SDP, a time i državu BiH jer pokazujemo da se moguće okupljati i miriti u BiH, a ne samo se svađati i dijeliti.

-Pojavile su se različite spekulacije nakon vašeg „tajnog“ sastanka s Dodikom Banjoj Luci. O čemu ste razgovarali i zašto ste uopće krili da ste se sastali s Dodikom?

Ništa nisam krio, niti je sastanak bio tajan. Ljudi u SDP-u su znali da će doći do sastanka, kao i naši partneri s kojima pravimo građanski blok. Riječ je o neformalnom sastanku na kojem se ništa nije dogovaralo. Isto kao i na sastanku sa Vukotom Govedaricom, liderom SDS-a prije neki dan. Svako je iznio svoje stavove i određena očekivanja i viđenja stanja u BiH. Naravno, očito da postoje pojedinci koji, eto, znaju bolje i više od nas koji smo tamo sjedili, šta smo pričali. Ja za njihovu paranoju zaista niti imam vremena, a još manje lijeka. Posebno je zanimljivo slušati komentare nekih ljudi iz SDA, koji su kao nešto zabrinuti, a nisu se brinuli kada je SDA i sa glasovima SNSD usvojila akcize i poskupila život svim ljudima u BiH, a uz to Dodiku i njegovoj vlasti dala u ruke ogroman novac i tako mu osigurala da u miru čeka predstojeće izbore. Tada im je Dodik bio sasvim dobar i nimalo nisu bili gadljivi.

-Dugo se govori o ujedinjenju ljevice, a na momente se čini da je to postalo više fraze, nego što postoji istinski plan ujedinjenja SDP-a i DF-a.

Svakako da je pitanje šta ko očekuje i kako vidi ujedinjavanje. Taj proces ide svojim tokom i mi u SDP-u, a vjerujem i kolege u DF, možemo biti zadovoljni onim što smo uradili do sada. Različita su očekivanja u javnosti od ovog projekta, ali je njegova suština da se okupi jedan široki blok koji će preuzeti odgovornost za vođenje zemlje nakon sljedećih izbora. Dakle, naše je opredjeljenje da smo zajedno prije ali, što je možda još bitnije, i nakon izbora. U tom smislu saradnja ide jako dobro i ja vjerujem da ćemo mi ostvariti cilj koji smo postavili, a forma kako će to ujedinjavanje teći je, bar što se nas tiče, manje bitna.

-Hoće li SDP i DF izaći na izbore s dvije odvojene liste ili pak s jednom zajedničkom listom?

Još uvijek se o tome razgovara i prave procjene. Naš izborni sistem je prilično specifičan i ima određena pravila koja diktiraju ponašanje političkih stranaka. Naš cilj je da glasove koje dobijemo iskoristimo na najbolji način da dobijemo što veći broj mandata u zakonodavnim tijelima u cijeloj BiH, te da naši pojedinačni kandidati odnesu pobjedu na svim pozicijama. Dakle, odluka o tome će se donijeti kada bude vrijeme, ali ovo su osnovni principi na kojima ćemo tu odluku temeljiti i na osnovu kojih ćemo procijeniti šta će donijeti najbolji rezultat.

-Hoće li SDP i DF imati zajedničkog kandidata za člana Predsjedništva BiH? Hoće li taj kandidat biti iz SDP-a ili DF-a?

I ovaj proces je dio paketa o kojem sam govorio i uvažavanja specifičnosti izbornog sistema u BiH. Dakle, odluka će se donijeti kada bude vrijeme i temeljit će se na tome šta je najkorisnije za naš blok. Obje stranke imaju dosta ljudi koji mogu biti ozbiljni kandidati i obavljati ovu dužnost na adekvatan način. Ko god da bude kandidat ili kandidati i iz koje god stranke bude ili budu, siguran sam da će biti najbolji kandidat ili kandidati i da će pobijediti.

-Znam da nećete reći ime kandidata za Predsjedništvo BiH, no možete li bar reći hoćete li pretendirati na funkciju bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog člana Predsjedništva BiH?

U ovom trenutku ne mogu reći konkretan odgovor na ovo pitanje jer konačni dogovor o tome nije postignut. Svakako da razmatramo sve mogućnosti i da imamo jednog, dva ili tri kandidata, kao i opcije da to budu kandidati iz ovog ili onog naroda, ako bude samo jedan. Ponavljam, nama je cilj maksimalno iskoristiti broj glasova koje očekujemo da možemo dobiti kako bi ostvarili pobjedu na izborima. Ima još vremena da se uradi kvalitetna analiza i procjena i da se donese odluka.

Zanimljivo je da javnost i mediji nekako najviše pokazuju interes za to koga ćemo mi kandidovati, dok druge stranke nisu u tolikom fokusu. Očito se stvara slika da je naš kandidat ili više njih, ako ih bude, glavni favorit u toj utrci, što je naravno ispravno. Ako tražite moje lično mišljenje, ja bih recimo najviše volio da pokažemo kako želimo biti predstavnici svih građana u BiH te da predložimo kandidate za sva tri člana Predsjedništva. Kažem, to je moj lični stav. Potpuno sam svjestan da je puno ljudi u našem bloku koji ne misle tako, zato sam i rekao da ćemo sve opcije ozbiljno razmotriti i na osnovu toga donijeti odluku za koju budemo ocijenili da je u najboljem interesu građana i naših partija.

-Kako tumačite pitanje izbornog zakona, koje je postalo jedno od gorućih političkih pitanja u BiH, i koje prijeti da ozbiljno destabilizuje državu? Političari iz HDZ-a otvoreno najavljuju da će spriječiti implementaciju izbornih rezultata ukoliko se ne usvoji izborni zakon po njihovoj mjeri.

U pravu ste, očito je da HDZ želi izborni zakon prema kojem će HDZ uvijek biti vlast. To je valjda danas svima jasno i taj pokušaj neće uspjeti. Istovremeno njihov prijedlog u sebi nosi dodatne segregacije, etničke, pa čak i unutaretničke podjele unutar FBiH i BiH, i to je neprihvatljivo svakome ko želi normalnu zemlju u kojoj će svi biti jednaki na svakom dijelu države BiH. Pazite, u prijedlogu HDZ-a čak ni glas Hrvata ne vrijedi isto jer HDZ ne zanimaju Hrvati izvan onih sredina gdje ne glasaju za njih. Opasne su najave da će se blokirati i onemogućiti provedba izbornih rezultata. Neko misli da može ukrasti demokratiju u BiH i spriječiti ljude da izaberu vlast kakvu žele. To su opasne politike i poruke zbog čega pozivam sve da od takve retorike i politike odustanu, te da prihvate naš prijedlog Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH. Taj prijedlog nije usmjeren protiv bilo koga. To je vrlo pošten prijedlog kako prevazići situaciju nakon presude u predmetu Ljubić, čije principe uvažava. U svakom slučaju, blokade neće uspjeti i oni koji na tome grade svoju poziciju, trebaju biti svjesni da tako prave put u svoju potpunu političku propast.

-Zastupnici SDP-a tvrdokorno su se protivili povećanju akciza. No, upravo ste Vi 2014. godine, kao premijer FBiH, predlagali povećanje akciza…

Drago mi je da ste mi postavili ovo pitanje. Dozvolite da pokušam razobličiti ovu perfidnu manipulaciju u režiji koalicije za siromašenje i njenog ključnog kotačića SDA. Vlada koju je vodio SDP (a u kojoj je sve vrijeme sjedila i SDA) pokrenula je inicijativu da se poveća iznos akciza na gorivo za 10 pfeninga i to isključivo za gradnju autoceste. Napravili smo više od 60 kilometara autoceste za manje od tri godine, investirali 1,3 milijarde KM i zaposlili na tim radovima 20.000 radnika, te smo imali jasan plan za još najmanje 80 kilometara u sljedeće četiri godine. Koalicija za siromašenje građana usvojila je nedavno povećanje od 15 pfeninga bez da je, barem u FBiH, izgradila bilo šta više od 60 metara trotoara i to za pune tri godine.

Vlada SDA SBB i HDZ koju vodi Fadil Novalić nema nikakav kredibilitet da traži dodatni novac, jer im na računima već tri godine stoji 400 miliona maraka odobrenih za gradnju autoceste koje na znaju da utroše, jer se ne mogu dogovoriti koja firma će izvoditi radove. Mi smo u SDP-u i Vladi FBiH 2014. godine pripremali radikalnu reformu poreza čiji dio je bio i povećanje akciza, ali bi se prije toga značajno smanjili doprinosi za poslodavce, te uvela zakonska obaveza povećanja minimalne plate čime bi se povećale plate ali i prihodi Zavoda PIO. Politika SDP je bila i ostala da prvo osiguramo rast plata, veći prihod poslodavcima i veće penzije pa tek onda da se povećaju akcize.

Dakle, naš cilj je da građani i privreda imaju više novca, pa da dio toga onda izdvoje za veće akcize, ali da im i dalje ostane više novca nego su imali. To se zove pravedno društvo, a ovo što su uradili SDA, SNSD i HDZ sa svojim satelitima u SBB i HDZ 90 zove se pljačka. To je ključna razlika između nas u SDP i ove sramne koalicije koja nema nikakvih problema kada treba uzeti novac zajedno i od Bošnjaka i od Srba i od Hrvata i svih ostalih koje će, nakon što ih učini još siromašnijim, nastaviti plašiti jedne od drugih, trećih ili četvrtih. To je razlika između nas i razlog zašto smo protiv, ne akciza, već pljačke. Ovdje se uopšte ne upuštam u mahinaciju oko različitih tekstova zakona na srpskom, odnosno na bosanskom i hrvatskom jeziku, iako bi trebali da objasne da li je ovo bila cijena osiguravanja glasova za usvajanje Zakona.

-S kojim strankama SDP hoće, a s kojim neće koalirati nakon izbora?

Da ne bude zabune, pravimo građanski, antinacionalistički blok svih onih koji su se spremni suprotstaviti vladajućoj koaliciji. Želja nam je da prvi put nakon rata napravimo vlast bez nacionalnih stranaka. Za tako nešto potrebna nam je podrška što većeg broja građana. Siguran sam kako ta podrška neće izostati. Do tada, spremni smo na saradnju sa onima koji će podržati prije svega politiku utemeljenu na vrijednostima koje propagiramo i u koje vjerujemo. To je jednakost svih na svakom pedlju države, bolji položaj radnika, nezaposlenih i penzionera, bolji uslovi za poslodavce. Dakle, svako ko želi graditi uspješnu i pravednu zemlju u nama ima partnera. Ko misli nastavljati sijati strah i podjele, a u sjeni tih laži dalje siromašiti ljude, ne može računati na našu saradnju.

-Nakon hapšenja bivšeg federalnog ministra unutrašnjih poslova Predraga Kurteša i njegovog tadašnjeg savjetnika Dragana Miokovića izjavili ste da Vam je cijeli postupak ličio na manipulaciju „policijom i tužilaštvom“. Jeste li i dalje pri tom stavu?

Jesam i sada sam još više uvjeren u to što sam govorio jer su se pojavile i brojne nove informacije, ne samo u vezi s tim slučajem, već i nizom drugih gdje se zloupotrebom sistema želi disciplinirati opozicija. Jasno je da kad u 6 ujutro mediji bliski SDA imaju informaciju da se „hapse visokopozicionirani funkcioneri SDP-a“, koji to niti su bili niti su danas, onda je savršeno jasno kako cilj toga nije ništa drugo nego obračun sa SDP-om. Mi kao društvo imamo ozbiljan problem, jer politika i to politika bliska strukturama u SDA ima direktnu kontrolu nad FUP-om i znatan uticaj u određenim tužilaštvima. To više svako vidi i zna. Ta kontrola i taj uticaj koriste se za obračun sa svima koji toj grupi nisu po volji. Ne postoji civilni i parlamentarni nadzor nad radom FUP-a već tri godine. VSTV je odavno izgubio konce u tome da osigura zakonit i profesionalan rad tužilaštava, jer je VSTV politika gotovo pa uništila. Imamo ozbiljne informacije o nezakonitom prisluškivanju koje nema ko da istraži i još puno toga. Dakle, još sam više uvjeren da iza svega ovog stoji politika dijela SDA koja se tako obračunava sa opozicijom, ali i sa svojim unutarstranačkim ili poslovnim rivalima.

-U javnosti se već uveliko spekuliše da bi nakon ovog hapšenja, tokom 2018. godine i drugi bivši i sadašnji funkcioneri SDP-a ili ljudi bliski Vašoj stranci, mogli postati ozbiljniji predmeti interesa pravosuđa. Bojite li se mogućih optužnica?

Mi u SDP-u i ja lično uvijek smo podržavali profesionalan i zakonit rad policije i pravosuđa u borbi protiv korupcije i kriminala. Pa upravo je SDP kroz Vladu i Parlament iznio najvažnije antikorupcione zakone koje je BiH ikada usvojila, a čiju primjenu trenutna vlast blokira. Ne bojim se ja ničega, jer znam šta sam i kako radio. Ponavljam, po ko zna koji put da niko, počev od mene pa nadalje, nema pravo na bilo kakvu zaštitu ako je učinio bilo šta nečasno. Naravno da se ni ostali u SDP-u nemaju razloga plašiti optužnica i fer i poštenog suđenja. Ali želimo jasno poručiti da isto tako niko nema pravo bilo kome montirati afere i namještati hapšenja pred kamerama i objektivima probranih medija, kako bi se ti ljudi diskreditirali i uništili. To je neprihvatljivo i mi se u SDP-u borimo protiv takve zloupotrebe, a toga nažalost ima jako puno. Šta je bilo sa takvim slučajevima?

Ništa, svi su propali, jer cilj onih koji to rade nije osuda suda, već osuda javnosti i uništavanje ljudi i njihovih karijera. Vrijeme je da se u BiH zaista uspostavi vladavina zakona, a ukine privatna država u kojoj postoji privatna policija ili privatni tužioci. Mi danas živimo u privatnoj državi, a ja želim da živimo u državi vladavine zakona i da BiH zaista bude država vladavine zakona. Uostalom, dokaz za ovakvu moju tvrdnju je i Vaše pitanje. Meni je potpuno jasno od koga dobijate te informacije, pa i ja želim biti direktan. Potpuno nam je jasno da SDA nema šta ponuditi građanima kao rezultat njihovog rada u ovom mandatu. Zato ljudi iz dijela SDA koji kontrolišu MUP i policiju kao svoju zadnju slamku spasa vide u izmišljanju afera i montiranju procesa, kako bi na taj način kompromitirali ljude iz opozicije, prvenstveno SDP-a, te i na taj način pokazali kako smo svi isti. Na to nikada nećemo pristati, u SDP-u će imati žestokog protivnika svim njihovim nezakonitim radnjama i zloupotrebama institucija policije i tužilaštva za obračun sa opozicijom i političkim neistomišljenicima. Siguran sam kako im taj plan neće uspjeti, pored ostalog i zbog toga što se svaki dan pojavljuje sve više policijskih službenika koji nisu spremni pogaziti svoju profesionalnost i pristati na pritiske, te se suprotstavljaju i žele o tome javno progovoriti. Vrlo brzo će doći vrijeme kada će oni koji se tako ponašaju i zloupotrebljavaju svoj položaj morati zbog toga položiti račune i kada će se sve otkriti.

-Koje stranke će prema Vašem mišljenju nakon 2018. činiti vlast u BiH?

Siguran sam da će doći do promjene vlasti i, što je još važnije, da će doći do promjene načina na koji vlast funkcioniše, odnosno ne funkcioniše u ovom mandatu. Vrijeme je da se vlast okupi oko toga da pravimo državu za sve nas, a ne da pravimo privatnu državu u kojoj je dobro jednoj vrlo uskoj grupi ljudi, a svi ostali su svakim danom sve siromašniji i sve lošije žive. Stranke i političari koji žele privatnu državu će nakon 2018. godine završiti svoj politički put. Njihovo vrijeme prolazi, a dolazi vrijeme onih koji žele graditi zajedničku državu i uspostavljati porušene mostove povjerenja. Neka svako bude ponosni pripadnik svog naroda, ali da svi zajedno budemo malo više Bosanci i Hercegovci. Kada shvatimo da su u Bosni i Hercegovini tri naroda, a jedna duša, bit će nam lakše da se okrenemo zajedništvu i svakodnevnim ljudskim problemima, onome od čega se živi.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)