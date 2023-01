Nermin Nikšić: “Stranci su nudili da jedno ministarstvo damo SDA”(Video)

Predsjednik SDP-a i kandidat ‘osmorke’ za premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić bio je gost Centralnog dnevnika na Face TV, a na početku razgovora je istakao da ga nije strah prijetnji o blokadama i protestima koje dolaze iz Stranke demokratske akcije.

-Nije me strah prijetnji SDA! Sa SDA neće niko u vlast! Mi iz Osmorke ne šutimo – radimo svoj posao! Imat ćemo konstituisano Vijeće ministara naredne sedmice. U Federaciji će to ići malo sporije. SDA jeste dobila najveći broj glasova, ali oni ne mogu osigurati većinu, jer s njima niko neće da dijeli vlast! Prirodno je da se SDA plaši nepoznatog; nisu navikli da budu opozicija. Koja riječ ili rečenica u našem sporazumu je izdaja BiH? Izdaja je kada se zemlja dovede na prvo mjesto po korupciji i kriminalu.

Moramo razgovarati sa političkim subjektima iz RS-a! Dodik se sigurno neće preko noći promijeniti, ali je pokazao spremnost da razgovara. Nemamo pravo da ubijemo šansu da se stvari promijene. Osmorka i HDZ su za NATO – to je u našem sporazumu. Nijedna politička partija u RS-u nije za NATO. Paljenje Vlade KS za vrijeme mog mandata je prvi spomenuo reis! Reis mi je tada govorio da ne popustim, da će Bošnjaci ostati bez institucija. To se zaboravlja!

Razgovarao sam sa Izetbegovićem, razgovarali su i ostali učesnici koalicije! Legitimno bi bilo da bilo ko iz Osmorke hoće u SDA – to je politika. Federalna vlada se ne može formirati bez SDP-a i HDZ-a. SDA može bez SDP-a napraviti Vladu FBiH, ali ako s njima ode HDZ, NiP, SBiH… ali to bi bilo teško napraviti. Prema onome što znam, HDZ neće s SDA! Bilo je priče s međunarodnim predstavnicima da se SDA da jedno ministarstvo u Federalnoj vladi.

Poniženje je SDA nuditi jedno ministarstvo; to ne bih radio. Ne bih im ponudio ni dva; onda bi bili ravnopravni. Imamo intenzivnu komunikaciju sa strancima. Izvjesno je da će biti blokada! SDA pokušava kupiti federalne delegate! Službe SDA prave razdor. Ja sam siguran da nikoga od SDP-ovaca neće kupiti! Stranci predlagali da i mi kupimo neke ruke. Mislim da Nermin Ogrešević neće otići sa SDA… a i da to uradi, mislim da bi to otvoreno rekao.

Sevlid Hurtić je povratnik u RS; živi u Doboju, dijeli sudbinu tih ljudi. I sad se njegov patriotizam dovodi u pitanje! Vagat ćemo se Izetbegović i ja u patriotizmu! Propustili smo reviziju tužbe protiv Srbije i pravimo se da to nije veleizdaja. Osmorka još uvijek nije definisala ko će koje ministarstvo uzeti. SDP je tražio Ministarstvo privrede, a to je tražio i Efendić. Spremni smo napraviti i ustupke. Nismo sjeli da pričamo o direktoru OSA-e! Treba nam nestranački čovjek-,istakao je predsjednik SDP-a i kandidat ‘osmorke’ za premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u Centralnom dnevniku Face TV.

(Kliker.info-Face TV)