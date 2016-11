Nermin Nikšić poručuje : Desnica neka ne brine o ujedinjenju ljevice, ovaj će blok 2018. nastupiti jedinstveno

TV1: U akciji Urban, zbog nelegalnih radnji oko dodjele zemljišta uhapšen je i bivši ministar u Vladi KS, koji dolazi iz SDP BiH, Fahrudin Oručević. Kako komentirate ovaj slučaj?

NIKŠIĆ: Mi tu nemamo nikakve dileme, dajemo apsolutnu podršku pravosudnim institucijama na suzbijanju korupcije i kriminala. Očekujemo da pravosuđe u fer i poštenom pristupu riješi te slučajeve. Svi koji su se ogriješili o zakon, bez obnzira iz koje stranke dolaze, treba da snose odgovornost i da odgovaraju pred zakonom. Očekujem da svvi budemo jednaki pred zakonom, to jest da i oni unutar pravosudnog sistema, koji su izloženi korupciji i političkim uticajima, da i oni dođu na red.

TV1: Vlasti na svim razinama kažu da su počete ili provedene brojne reforme iz agende, a koje su rezultirale SSP-om, aplikacijom za članstvo, povećanjem zaposlenosti… Slažete li se i kako vidite učinak agende?

NIKŠIĆ: Apsolutno se ne slažem. Aktuelna vlast, pa čak i predstavnici EU, nas uvjeravaju kako imamo spektakl od reformi i odlučne vlade. Uvjeravaju nas da vjerujemo njima, a ne svojim očima. Mislim da građani najbolje osjete o kakvim se reformama radi. Volio bih da možemo razgovarati o konkretnim potezima u tim reformama koje su vlasti provele. Najdalje smo na EU putu otišli onda kada je na nekoj fantomskoj sjednici Vijeća ministara usvojen neki mehanizam koordinacije, a bolje bi bilo da nije, jer nije mehanizam koordinacije nego mehanizam blokade EU puta.

Od samog početka vlast je postavljena na pogrešnim osnovama. Imamo jednu strukturu u RS, a drugu u Vijeću ministara.

TV1: Šta ustvari najviše zamjerate aktuelnoj vlasti?

NIKŠIĆ: Lakše je reći šta im ne zamjeram. Sve ljude možemo varati neko vrijeme, neke ljude možemo varati sve vrijeme, ali ne možemo sve ljude varati sve vrijeme. Očito je da, osim pristupa u kome vlast govori da je napravljen sjajan pomak, nemamo kokretnih pokazatelja. Ono što se jasno vidi jeste da nema iskrenosti unutar tih koalicija. To se reflektira na stanje u državi. Imamo apsolutni zastoj kada je država u pitanju, a i tranša MMF-a je izostala jer na državnom nivou nisu usvojeni potrebni zakoni. U RS imamo strukturu koja se ponaša neovisno i od Vijeće ministara i od vlasti u BiH. U FBiH imamo zastoj svih investicija, radova, penzije se dijele iz kredita… Obećava se, samo što nije, da će se krenuti u reforme, a od toga nema ništa.

TV1: Šta je najveći problem u koaliciji na federalnom nivou, konkretno u odnosu između SDA i HDZ BiH? Kritizirali ste Vladu zbog neprovođenja antikorupcionih zakona.

NIKŠIĆ: Iz sedmice u sedmicu imamo sastanke lidera vladajućih stranaka koji nas uvjeravaju kako samo što nije krenuo spektakl blagostanja i reformi, kako će Federacija uskoro postati veliko gradilište, što je ustvari bila dok oni nisu došli. Njihovim i jezikom EU, oni su napravili sjajan pomak otvarajući trotoar ispred Predsjedništva BiH. To sigurno nismo očekivali i treba im čestitati. Za razliku od njih, prethodna vlast je otvarala tunele od tri kilometra. Šalu na stranu, imali smo raspravu na federalnom Parlamentu o rebalansu budžeta i nevjerovatan je odnos vlasti. Rebelans je posljedica pisma namjere MMF-u, gdje su računali da mogu prevariti MMF onako kako varaju javnost.

No, to nije moguće, pa stoga nema ni naredne tranše kredita od 210 miliona maraka. Upozoravali smo ih da neke stvari iz pisma namjere nisu realne. imali smo situaciju da ne znate kome da vjerujete. Dokumentima koje je Vlada poslala u Parlament ili predstavnicima Vlade. U dokumentu obrazloženja rebalansa precizno stoji da u 2016. Vlada na budžetu ima oko 7300 ljudi. A onda smo čuli ministricu finansija FBiH Jelku Miličević da imaju 6800 ljudi na budžetu, te da je to za 150 manje u odnosu na ono što je prethodna vlast ostavila.

Posebno sam skrenuo pažnju da je Vlada u pismu namjere i agendi poglavlje posvetila borbi protiv korupcije. Kako se bori protiv toga, najbolje se vidi po budžetu iz 2015. godine, koji je pripremila naša Vlada, je bilo 3,5 miliona KM za formiranje posebnih odjela tužilaštva i suda. Ovi nisu utrošili ni marke. U ovoj godini su odbili amndman SDP-a da se osiguraju sredstva za to, a predvidjeli su neki mizerni milion, a naravno nisu ni marke utošili za te odjele.

To je ustvari način na koji ova Vlada funkcioniše, varajući i javnost i varajući se međusobno. bilo je predviđeno u budžetu 50 miliona KM da se preko Zavoda za zapošljavanje za prvo zaposlenje stimulišu privrednici. Izvršenje je bilo nula KM i Vlada sad prebacuje sredstva na subvencije privatnim preduzećima za prvo zapošljavanje. Ministrica kaže da nije nula, nego stalno isplaćuju sredstva za to. Ili imamo situaciju da nije tačno ili se sredstva isplaćuju nezakonito. Izjave su stalno u koliziji s onim što vidimo.

TV1: Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović insistira da se riješi pitanje izbora člana Predsjedništva BiH i Doma naroda. Tvrdi da se to ne rješava jer uvijek krenu priče o podjeli BiH, za koje tvrdi da nisu tačne. Kako ovo komentirate?

NIKŠIĆ: Nama se vješto podmeće zamjena teza. Imamo obavezu po presudama Suda za ljudska prava u Strazburu riješiti pitanja Sejdić – Finci, Pilav i Zornić. Nigdje tu nema pitanje izbora hrvatskog člana Predsjedništva. To se vješto podmeće i licemjerno pokušava podvesti pod pitanje provođenja ovih odluka. Očito da promjene o kojima Čović govori idu putem da se osigura da HDZ vječno ima predstavnika u Predsjedništvu BiH. Nemam ništa protiv da to bude politika HDZ-a, ali je naše pravo da kažemo da to nije obaveza.

TV1: Kako u SDP gledate na posljedice odluke CIK BiH po pitanju Stoca?

NIKŠIĆ: Mislim da je CIK izgubila legitimitet i pokazala da je političko tijelo. Stolac treba posmatrati posebno. To pokazuje koliko je rovit izborni proces u BiH i koliko treba imati osjećaja da se promjeni jer očito više nije do glasača nego do brojača. ne mogu podržati i opravdati način da neko prema bilo kome napravi fizički akt nasilja. Ali da se to nije desilo danas bi imali izborni proces u Stocu okončan. jedini način bio je fizički prekinuti glasanje. Ne mogu opravdati fizički akt, ali se mora ukazati da moramo promjeniti izborni zakon u BiH.

Jedino rješenje je da CIK poništi i raspiše nove izbore u Stocu, a kako bi se osigurao prostor da se kandiduju novi kandidati. Ukoliko ostane ovako CIK i ne treba provoditi izbore, jer je već odredila ko će biti izabran.

TV1: Kako riješiti problem neodržavanja izbora u Mostaru? Ta priča se polako i zaboravlja.

NIKŠIĆ: Mi nismo zaboravili. I nećemo. Dok se oko toga budu dogovarali SDA i HDZ, rješenja nema za Mostar. Ustvari ima, njihovo rješenje je stvaranje dva geta – bošnjačkog i hrvatskog i dvije izborne jedinice u FBiH. Na taj način treći konstitutivni narod u FBih niko i ne spominje, a svima su puna usta priče o BiH i problema u RS. To što u FBiH ponašaju isto, to je nešto drugo. Mi u SDP i lijevom bloku imamo namjeru brzo izaći i napraviti novu aktivnost i rješenje za Mostar. Mislimo da rješenja nema bez Mostaraca i da niko ne može nametnuti rješenja. Do nove godine nam predstoje značajne aktivnosti koje će pokazati da i tako lijevi blok pokušava dokazati da nude rješenja i da su ti koji mogu ponuditi integrativna rješenja.

TV1: Pomenuli ste lijevi blok. Pomalo se čini da je stalno prizivanje ujedinjenja ljevice politička zamka. Da se ljevici prebacuju problemi. Je li ispravnije govoriti o zajedničkom nastupu u narednoj fazi.

NIKŠIĆ: Sigurno da jeste. Ima podmetanje kukavičijeg jajeta. Kada govorimo o ujedinjenju ljevice, to podrazumjeva da je desnica ujedinjena, iako bi se na izborima moglo reći da su jako suprotstavljeni i da glasajući za SDA se suprotstavljate HDZ-u. To očito nije tako. Glasajući za jedne, dobijate i druge. Mi jesmo u intenzivnoj komunikaciji. Taj proces će rezultirati 2018. godine jedinstvenim nastupom na izborima političkog bloka.

Ja ću činiti sve da bude SDP stožer oko koga će se okupiti i koji će ponuditi da bez sujete i nametanja razgovaramo i okupimo sve koji žele na bh. osnovi da se suprotstave nacionalističkim strankama i bloku koji zemlju vodi u podjelu. Čini mi se da smo se usaglasili oko saradnje u općinskim i gradskim vijećima, u parlamentima i sigurno predstoji bliska saradnja i organa partija, koja će nekada vjerovatno rezultirati jednim političkim subjektom ili jednim političkim blokom na izborima. Što se ljevice tiče, ne trebaju se oni koji su danas vlast brinuti. Mi ćemo se sigurno suprotstaviti ovome što oni rade i prije izbora, a svako i na izborima 2018. godine.

