Nermin Nikšić : Pobjeda Edina Delića u Lukavcu početak je pobjede SDP-a na izborima

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić zahvalio je građanima Lukavca, koji su, na današnjem referendumu , dali ogromnu, kako je istakao “gotovo plebiscitarnu podršku svom načelniku Edinu Deliću”.

– Njemu čestitam na novoj pobjedi kojom potvrđuje da je jedan od najuspješnijih načelnika u BiH. Da je načelnik kojem njegovi građani vjeruju i daju mu punu podršku da nastavi svoj rad na razvoju i napretku Lukavca. Načelnik Delić uradio je više posla za 15 mjeseci svog mandata, nego njegovi prethodnici za cijeli mandat. Građani Lukavca su to prepoznali, unatoč stalnim opstrukcijama SDA koja na sve načine pokušava blokirati i najmanji iskorak i borbu za svakog čovjeka koju vodi načelnik Delić, kazao je Nikšić.

Od vijećnika Općine Lukavac, koji su pokrenuli opoziv, očekuje da shvate poruku građana koji su stali iza svog načelnika.

– Pozivam ih da, umjesto što gledaju isključivo svoje lične interese i interese SDA, konačno poslušaju glas naroda i okrenu se radu u interesu Lukavca i njegovih građana, kako to svojim primjerom pokazuje načelnik Delić, rekao je Nikšić.

Istakao je da je ovo ujedno i velika pobjeda SDP-a.

– Pobjeda Edina Delića u Lukavcu početak je pobjede SDP-a na izborima u oktobru. Opredjeljenje SDP-a je da radikalno promjeni stanje u BiH. Da bi to uradili, potrebna nam je što veća podrška građana. Građani Lukavca su pokazali da im je dosta više politike podjela i straha, te da žele politiku i ljude koji će raditi u interesu svih, sa ciljem napretka i razvoja svih građana jednako. Uvjeren sam da to isto želi većina građana u BiH i da će u oktobru to pokazati.

(Kliker.info-Oslobođenje)