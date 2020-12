Nermin Nikšić o slučaju Srebrenica : Neću podnijeti ostavku, niti ću ispuniti želju SDA i Izetbegovića (VIDEO)

Nemam namjeru podnijeti ostavku, ali ako ljudi kojima vjerujem budu tražili razgovarat ćemo. Ali ne traže ostavku. Vjerovatno ima i onih koji smatraju da treba, ali puno je poruka podrške, meni niko direktno nije rekao da se povučem, kazao je predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić u večerašnjem izdanju Face TV kod Senada Hadžifejzovića.

Na pitanje da li ga je stid, Nikšić je odgovorio:

“Apsolutno i to sam odmah prvi dan po saznanju i rekao i sram i stid i ne postoje riječi kojima bi se mogli izviniti javnosti i ljudima u Srebrenici. Upravo zbog tog osjećaja smo morali pričati i reagirati, raspustili smo organizaciju u Srebrenici i isključili iz članstva Begu Bektića. Nije ovdje pitanje ni koliko je to utjecalo ni šta će sud utvrditi već samo da naneseš toliku štetu i da uradiš tako nešto iziskuje reakciju SDP BiH. Ne pokušavam tražiti opravdanje, ni alibi u tome da je taj čovjek preživio genocid sa svojih 13 ili 14 godina. Svjesni smo da će to biti mrlja na SDP BiH i da će trebati vremena da pokažemo da to nije stav SDP-a”, kazao je Nikšić.

Predsjednik SDP BiH kazao je da mu ne mogu moralisati oni koji su Srebrenicu ostavili još u ratu i nakon.

“Ja sam spreman da odgovaram članstvu SDP-a, ali mi ne pada na pamet da odgovoram gospodinu Ramiću koji je pravosnažno osuđen i koji je bolesne junice dijelio povratnicima, da odgovaram Salkiću koji je kao Dodikov teklič išao nani Fati da joj nudi pare da ostavi svoju imovinu i da odustane od rušenja crkve, da odgovaram Izetbegoviću, obavještajnoj agenciji. Čujem da su već proslavili što su maknuli Niškića. Ovo je udar na SDP i na mene kao predsjednika ali i na Četvorku. Ne pada mi na pamet da reagujem niti da se pravdam ljudima SDA. Je li mislite da je ovo bilo moguće realizirati bez znanja OSA-e. Ako se nastavi odmotavati klupko vidjet će se ko je sve upetljan. Ili ne rade svoj posao ili su radili u koriste druge strane. Ovdje nema opravdanja i čovjek treba da odgovara. Mi smo tražili od CIK-a da poništi izbore. Ovo se nije moglo raditi a da nije znao Grujičić”, kazao je Nikšić.

Nikšić je kazao da je Bektić 2018. godine predstavljen kao pojačanje SDP BiH i da su za njega tada garantirali ljudi iz Srebrenice.

On je kazao da SDP BiH ima nultu toleranciju na kriminal i korupciju.

Predsjednik SDP-a komentarisao je Bakira i Sebiju Izetbegović te im je poželio da još dugo ostanu na pozicijama i da se “iživljavaju nad građanima”.

“To će doživjeti svoj vrhunac 2022. godine. Neću da ispunim žeju SDA i da SDP BiH dovodim u poziciju da prolazi kroz kampanju i nove izbore. Neću SDA pružiti zadovoljstvo da se SDP bavi sobom umjesto vladama”, kazao je Nikšić.

