Nermin Nikšić o pregovorima u Neumu : Danas je vrijeme da se konačno jednom kaže dosta

Objavu prenosimo u cjelosti:

Socijaldemokratska partija BiH ne učestvuje u razgovorima o Ustavnoj reformi i izmjenama Izbornog zakona BiH koji se vode u Neumu. O razlozima sam upoznao ambasadore zemalja članica Upravnog odbora PIC-a, Visokog predstavnika, misiju EK i danas europarlamentarce iz PES-a.



Nemam namjeru ponavljati ono što smo naveli u pismu koje je dostupno javnosti, ali želim dodatno pojasniti i dati odgovore na neka otvorena pitanja koja se mogu čuti.



Želim podsjetiti, mi u blokadama ne učestvujemo ni kada možemo i nikada stranački interes ne stavljamo ispred javnog. To smo pokazali 2015. godine, kada smo mogli blokirati Federaciju BiH, jer smo držali ključ formiranja vlasti. Tada smo svojim potpisima za kandidaturu Milana Dunovića deblokirali formiranje vlasti u Federaciji BiH.



Nažalost, pokazala se tačnom naša tvrdnja kako je to izborna volja građana, ali da neće ništa dobro donijeti tim istim građanima.

Danas je vrijeme da se konačno jednom kaže dosta. Dosta je da se podrazumijeva kako će SDP kao državotvorna partija kojoj je sudbina Bosne i Hercegovine iznad svega na kraju popuštati onima koji otvoreno ruše institucije naše države.



I ovi pregovori se odvijaju pod prijetnjama i ucjenama. Ne govorim o glasinama da su pojedinci ucijenjeni nego o prijetnjama po državu i ucjenama “ili će biti po mom ili će sve biti blokirano”. Imamo posla sa ljudima koji misle da ucjenama, prijetnjama i blokadama mogu dobiti sve što požele. I naravno da traže “partnere” sa kojima mogu tako. SDP na takve ucjene ne pristaje.

Razgovori uz posredstvo prijatelja iz EU i SAD nekada znaju biti teški, ali želim jasno istaći kako nikada nisam osjetio njihov nastup s bilo kakvih ucjenjivačkih pozicija. Ako se pojedini političari u BiH smatraju ucijenjenim ili zaplašenim potencijalnim sankcijama, to je njihov problem i sigurno je posljedica njihovih postupaka.



Što se tiče nas u SDP-u na personalnoj osnovi nas niko ne može i nema čime ucijeniti. Ne bojimo se sankcija ni ucjena jer nikada nismo činili ništa što bi ih moglo izazvati. Oni koji strahuju, neka građanima pojasne zašto strahuju i zašto su neki od njih možda spremni izdati i temeljni princip na kojem je izgrađena naša domovina, princip ujedinjenosti naših raznolikosti u jedinstvenom, nedjeljivom bosanskohercegovačkom identitetu i državi.



I dok sa jedne strane imamo “Neumske napore” da se ispune političke želje Dragana Čovića, s druge strane to dodatno ohrabruje Dodika koji nastavlja nasrtaje na državu. Dok se u Neumu pregovora, Dodik najavljuje nove nasrtaje na državne institucije i državnu imovinu. Kada smo donijeli odluku da zamrznemo svoje učešće u pregovorima o izbornom zakonu čak smo i predvidjeli da će se to dešavati.



Svi ćemo za svoje odluke odgovarati, kako kod nas kažu, i pred Bogom i pred narodom. Svako od nas bira svoj politički put. Ne pravimo svi iste izbore. Nemamo svi iste prioritete. Mi smo odabrali da ne budemo saveznici ni u ispunjavanju Čovićevih želja, ni u Dodikovim nasrtajima na državu. Naš prioritet je deblokada državnih Institucija i stavljanje van snage neustavnih odluka i zakona Narodne skupštine Republike Srpske.



SDP BiH je zauzeo stav da nećemo učestvovati u razgovorima na ovu temu dok ne dođe do deblokade države Bosne i Hercegovine, te neutralizacije i sankcionisanja antidržavnih, separatističkih postupaka NSRS i rukovodećih ljudi u ovom entitetu. Apsurdnim smatramo razgovore o deblokadi FBiH ili Izbornom zakonu u trenutku kada je država suočena sa direktnim, koordiniranim napadom na suverenitet iz zemlje i okruženja.



Razgovaranje o bilo kojoj drugoj temi smatram “zabijanjem glave u pijesak”.



Ono što je činjenica i o čemu ne bi smjelo biti diskusije. U Bosni i Hercegovini postoji Izborni zakon. Doduše loš i treba ga mijenjati. Ali i ako se ne promijeni on postoji i po njemu se mogu kao i do sada provesti izbori. Drago mi je da je to potvrdio svojom današnjom izjavom i Visoki predstavnik.

(Kliker.info-Vijesti)