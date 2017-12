Nermin Nikšić : Nisam ništa dogvorio s Govedaricom ili Dodikom

Predsjednik Socijaldemokratije BiH Nermin Nikšić danas je novinarima ocijenio godinu iza nas, te otkrio planove SDP-a u 2018. godini.Istakao je da će u 2018. godini ova partija nastaviti borbu za usvajanje prijedloga zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Federalnog parlamenta FBiH, koji je u novembru s DF-om upućen u parlamentarnu proceduru.

Također, naveo je, nastavit će daljnji rad na demokratizaciji zemlje i osiguranju jednakih prava za sve građane koji u njoj žive, ocjenjujući da se SDP u ovoj godini pokazao kao jasna alternativa vladajućim strukturama u državi.

Analizirajući rad aktuelne vlasti iznio je niz kritika, od činjenice da nije odgovoreno na Upitnik, pa do toga da nema nikakvih infrastrukturnih radova niti izgradnje autoceste.

BiH je odgovarala na pitanja iz Upitnika koliko su ukupno odgovarale sve zemlje okruženja, zbog čega smatra da je ova vlast propustila značajnu priliku koju je dobila kroz britansko-njemačku inicijativu.

Međutim, podsjetio je da BiH nema mogućnost vanrednih izbora zbog čega će građani svoj stav o radu vlasti moći reći tek na izborima u oktobru 2018. godine.

Govoreći o vlasti u Federaciji, iznio je mišljenje da ona ne funkcionira, rijetko zasjedaju oba doma Federalnog parlamenta, a i kad se to dogodi sjednice se najčešće prekidaju prije nego se i usvoji dnevni red.

– Kada se dnevni red usvoji većina se formira od tačke do tačke, krše se sve procedure, a zakon se opet ne donese – istaknuo je Nikšić, a osvrnuo se posebno na Prijedlog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) pozivajući Vladu da povuče ovaj zakon.

Podsjetio je da procedure koje su prekršene kao što je, kaže, bio slučaj i sa Zakonom o radu kojeg je SDP s Demokratskom frontom (DF) oborio na Ustavnom sudu te je najavio da će i u ovom slučaju učiniti isto.

Nikšić je odgovorio i na pitanje novinara Patrije da li je nešto dogovoreno sa Vukotom Govedaricom ili Miloradom Dodikom nakon sastanaka, te da li je SDP dogovorio saradnju s nekom od ovih partija.

– Nismo se dogovorili ni sa Dodikom ni sa Govedaricom oko bilo kakve saradnje i koalicije. Međutim, ono što želim jasno reći uvijek se pojave oni koji bolje od mene znaju šta je bilo na tom sastanku i koji će objašnjavati šta smo se mi to dogovarali. Ono što je definitivno i treba svima da je konačno jasno da je SDP ozbiljan u tome da mi želimo biti politički faktor i u oba entiteta i u Distriktu Brčko i u BiH i ućinit ćemo sve da to tako bude.

Na kraju da ponudim jednu tezu. SDP će na nivou bloka ljevice odlučiti o kandidaturama za člana Predsjedništva, odnosno da li ćemo imati jednog, dva ili tri kandidata. Siguran sam da oni koji to budu bit će najbolji kandidati i što ne bi razgovarali da jedan od ovih blokova podrži našeg kandidata za člana Predsjedništva iz reda srpskog naroda iz RS-a ako dođe do toga, jer će naš kandidat biti najbolji – kazao je Nikšić.

Lider SDP-a nedavno je u Parlamentu FBiH postavio pitanje FMUP-u o nezakonitom prisluškivanju tri broja, a koje je vršio FUP.

– Kad je u pitanju FUP ja još uvijek nisam dobio od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ništa, čekam da napravi istragu i da me u pisanoj formi obavijesti o tome.

U pisanoj formi zato jer oni ljudi koji potpišu taj akt budu svjesni da će kad tada doći ljudi koji će to provjeravati i da ukoliko daju lažnu informaciju odgovaraju za to, jer je i to u konačnici krivično djelo. Ja sam u ovom periodu od sjednice Parlamenta do danas dobio niz argumenata, dokaza, činjenica čak i ljudi koji su spremni da javno progovore kao službenici FMUP-a i FUP-a. Ukoliko ne dobijem odgovor u periodu koji je pred nama počet ćemo javno objavljivati ono što dobijamo i kakvi se pritisci i zloupotrebe rade i protuzakonite radnje kada je u pitanju rad FUP-a – kazao je Nikšić.

