Nermin Nikšić : Nermin Nikšić u CD-u: Pozivam Izetbegovića da javno kaže da li je dogovorio podjelu zemlje sa Čovićem (Video)

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a gostujući u Centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovića govorio je o sve težoj političkoj situaciji u BiH, činjenici da građani nikada nisu teže živjeli i planovima za 2018. godinu kada će se održati Opći izbori, piše Patria.

Odmah na početku intervjua voditelj je insistirao da Nikšić prokomentira izjavu Dragana Čovića koji je danas nakon sastanka s Miloradom Dodikom kazao „da mu se čini kako se koordinirano radi na tome da se od Stoca napravi grad slučaj, te kako je zanimljivo da se po pitanju Stoca stvorila zelena transverzala“

– Ići će ta transverzala prema moru jer i Hercegovina je dio države BiH. Ono je ovo o čemu sam ja nekoliko puta javno govorio i što stalno potenciram da ova vlast jeste izborna volja građana BiH, ali ne radi u interesu građana i već od samog starta je bio potpuno pogrešan pristup Izetbegovića i SDA koji su praktično južno od Ivana poklonili sve HDZ-u. Ne Hrvatima već HDZ-u, jer ima Hrvata koji nisu u HDZ-u, a to je na tragu one fašističke izjave od dosadašnjeg gradonačenlnika Brčkog koji je kazao da neće sarađivati sa političkim partijama koje su na svojim listama imale Hrvate – kazao je Nikšić.

Izetbegović je demantirao Čovićeve navode i poručio da „nije istina da smo ikad razgovarali o bilo kakvim rokovima za rješavanje stanja u Stocu, a pogotovo nije bilo riječi o bilo kakvim transverzalama, niti uopće razumijem na šta taj pojam cilja”.

Nikšić je kazao da je sada vrijeme da lideri HDZ-a i SDA sada kažu šta su to dogovorili 2014. godine.

– Neka kažu šta su se to dogovorili 2014. godine kada su na press konferenciji kazali da su se dogovorili oko Mostara. A, evo prođoše Lokalni izbori, a u Mostaru se ne desiše izbori. Pa, što ne kažu šta su se dogovorili. Činjenica je da su se dogovorili oko dvije općine u Mostaru i dvije izborne jedinice u FBiH i sad ne mogu to da realiziraju. Sad jedan ne može da isporuči zamišljeno, a to je Izetbegović. Očito nema dovoljan kapacitet u parlamentima da može izglasati taj zakon – istakao je Nikšić.

Lider SDP-a kazao je dalje da pokušavaju da uvedu neka nova pravila da se više svi otvore.

– Nije ništa sporno ako SDA i HDZ žele da dijele zemlju. Moraju to reći, izaći s tim na izbore i da vidimo hoće li to dobiti podršku građana, a ne govoriti o prividno najvećem historijskom jedinstvu Bošnjaka, Srba i Hrvata političara, a nigdje bh. jedinstva i nikad više građani BiH nisu teže živjeli – kazao je Nikšić.

Predsjednik SDP-a napomenuo je da se intenzivno radi na ukrupnjavanju ljevice i na formiranju patriotskog bloka koji će se na Općim izborima 2018. godine suprotstaviti onima koji dijele ovu zemlju.

Na pitanje da li je na pomolu neki srpsko-hrvatski referendum Nikšić kaže:

– Ništa me ne bi iznenadilo jer očito je došlo vijeme da gledamo bh. jedinstvo i da okupimo sve one koji žele da grade BiH, a siguran sam, kao što mi osjećamo, da ako 2018. ne okupimo to, teško da možemo imati ovakvu BiH i nakon 2018. Tako i oni osjećaju da nakon 2018. godine ukoliko ne uspiju realizirati ono što hoće mogli bi postati politička istorija – dodao je Nikšić.

(Kliker.info-NAP)