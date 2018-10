Nermin Nikšić : Ne prihvaćamo ucjene HDZ-a, a SDA i Izetbegović plaćaju cijenu svoje bahate politike

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić nije zadovoljan načinom na koji su provedeni posljednji izbori. U intervjuu za Dnevni list izrazio je uvjerenje da je Denis Bećirović pokraden u utrci za člana Predsjedništva BiH, te je ocijenio da Središnje izborno povjerenstvo okreće glavu od brojnih nezakonitosti. Nikšić je komentirao i moguće koalicije na različitim razinama, te je posebno naglasio da SDP ne zanimaju matematičke koalicije već isključivo program.

-Radimo na tome da se formira jedan jak građanski blok koji će imati snagu preuzeti odgovornost, a ujedno imati i precizan plan i program koji misli provesti, kazao je između ostalog prvi čovjek SDP-a BiH.

Dajte neki osvrt na rezultat SDP-a na izborima. Jeste li zadovoljni i postoji li nešto čime niste zadovoljni?

-Teško je biti zadovoljan s obzirom što se sve dešavalo u samom izbornom procesu. Izbori nisu bili ni fer ni pošteni. Sigurno je da je naš kandidat za Predsjedništvo BiH Denis Bećirović pokraden, a sigurno je i SDP ostao bez dijela glasova koje je dobio zahvaljujući famoznim “brojačima”. CIK je imao priliku ispraviti makar dio ovih nepravilnosti i tako zaštititi demokratski poredak u BiH, ali su oni nažalost koliko imam informacije ostali dosljedni u okretanju glave od brojnih nezakonitosti kojima je bio opterećen ovaj proces što znaju svi građani u BiH osim članova CIK, koje ti isti građani jako dobro plaćaju. Ogromnoj većini političkih partija ostaje još da pokušamo na Sudu BiH dobiti zaštitu digniteta države i izbornog procesa.

Rezultat sugerira da bi SDP mogao biti jedina stranka bez koje se vlast u biti neće moći napraviti? Ili su brojke još varljive?

-Vlast se može matematički praviti bez bilo koga. Nas u SDP-u matematika ne zanima. Bitan nam je program i ono što će vlast raditi. Samo u takvoj priči ima mjesta za SDP. U svakom slučaju odgovornost je na relativnim izbornim pobjednicima. Oni moraju pokazati kakav koncept nude i kako misle praviti vlast. Mi za to vrijeme radimo na tome da se formira jedan jak građanski blok koji će imati snagu preuzeti odgovornost, a ujedno imati i precizan plan i program koji misli provesti.

Evidentno je i na ovim izborima bilo da se mešetari na sve strane. Kako komentirate činjenicu da je bilo gotovo pola milijuna nevažećih listića?

-Već sam rekao da su izbori bili sve samo ne pošteni i fer. Nažalost očito je da vlast ne bira sredstva da sačuva moć i privilegije pa je spremna ukrasti i demokraciju i režirati volju građana. CIK BiH je imao veliku odgovornost da to ne dozvoli, a pošto se dosljedno ne miješaju u taj dio svog posla, što se nas u SDP tiče, ta institucija više nema kredibilitet za bilo što i njeni članovi jesu dio krađe i za to će morati odgovarati zajedno sa svojim političkim sponzorima.

Je li normalno za jednu državu koja pretendira da uđe u Europsku uniju da se glasa kao u ‘srednjem vijeku’? Zar je toliko problematično modernizirati sustav koji bi eliminirao brojne nepravilnosti prilikom brojanja glasova?

-Naravno da nije. Mi smo to predlagali i sada je svima valjda jasno zašto je odbijen prijedlog da se uvedu skeneri za brojanje glasova, video nadzor rada biračkih odbora kao i efikasnija identifikacija birača. Sve to je odbijeno jer vlast to nije htjela. Sad se vidi kako su imali jasan plan da pokradu izbore i zato to nisu htjeli podržati.

Vjerujem da je pitanje koje mnoge zanima hoće li SDP i s kojim partnerima ići u vlast? I naravno, na kojima razinama? Pojavile su se informacije da će grupacija okupljena kontra SDA preuzeti vlast u pet županija. U Sarajevu se vode intenzivni pregovori…

-Relativni izborni pobjednici imaju pravo i obavezu da ponude koncept kako misle praviti vlast. Nas u SDP vlast radi vlasti ne zanima. Zanima nas program, jasni zakoni i druge mjere koje je potrebno provesti kako bi BiH krenula naprijed. Razgovori kada je u pitanju SDP vode se s nama bliskim strankama. To su NS i DF. Ove stranke zajedno sa SDP imaju najviše poslanika u većini kantonalnih skupština, Parlamentu FBiH i PSBiH. Radi se o značajnoj političkoj snazi koja će nadam se dobiti svoju valorizaciju u vremenu koje dolazi. Ja na ovo gledam kao na dugoročnu priču koja će BiH osigurati toliko potrebni iskorak ka stvaranju moderne države i poštenog društva.

U javnost cure određeni glasovi da bi HDZ i stranke okupljene oko njega također bile spremne uspostaviti vlast u HNŽ-u i SBŽ-u u kojoj neće biti SDA. Da li je, po vama, moguć takav rasplet i u te dvije županije?

-Kada je u pitanju HDZ, s njima nemamo nikakvu komunikaciju. Vrlo jasno smo odbili njihov zahtjev da se prije formiranja vlasti mijenja Izborni zakon na način kako to oni vide. To je uspostavljanje dodatne diskriminacije i SDP to nikad neće podržati. Kada ponudimo program građanskog bloka onda ćemo vidjeti kako će se drugi odnositi prema tome.

Kako će se formirati vlast na federalnoj i državnoj razini? I dalje je aktualan problem izbornog zakona?

-Sigurno je da će se na vlast na nivou FBiH najduže čekati, a moguće je da će to uvjetovati i formiranje vlasti na nivou BiH. Vlast na nivou FBiH se uvijek formirala nekih 6 do 7 mjeseci nakon izbora. Ne vjerujem da će i sada to biti brže. To će zavisiti od moguće blokade izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH. Što se tiče izbornog zakona, već sam rekao da SDP ne prihvata ucjene HDZ-a i nećemo nikada podržati bilo kakav zakon kojim se uvode dodatne diskriminacije.

Hrvatski narodni sabor i Dragan Čović su najavili da neće odstupiti od stajališta da je uvjet za formiranje vlasti izmjena izbornog zakona po njihovom prijedlogu. Vaš komentar?

-Već sam to komentirao i mogu samo još jednom ponoviti. Za nas u SDP-u je izborni zakon jako važan i želimo dati svoj doprinos, prije svega zbog otklanjanja diskriminacija koje su utvrđene u presudama Suda u Strasbourgu, zato ni pod kakvim uvjetima nismo spremni dati podršku prijedlogu zakona kojim HDZ želi uvesti dodatne diskriminacije.

Istovremeno, u nekim izjavama danim za medije u Republici Srpskoj predsjednik HDZ-a najavio je da će SNSD dobiti ministra u federalnoj Vladi? Što mislite o tome?

-Očigledno da Čović i Dodik imaju namjeru nastupati kao zajednički blok. Nama u SDP je najvažnije da formiramo čvrst savez građanskih stranaka jer će on u Federaciji biti duplo jači od bloka Dodik-Čović i on bi bio garant da bilo koja politika kojom se želi slabiti država neće uspjeti. Posvećeni smo tom cilju i to je ponavljam dugoročni projekt koji BiH treba nepovratno postaviti na put ka EU i NATO te stvaranju pravednog društva i moderne i efikasne države.

Bakir Izetbegović je na FTV-u najavio da će pokušati okupiti što širu koaliciju bošnjačkih stranaka. Kakav je vaš stav o tome? Nedavno ste obavili razgovore s gospodinom Radončićem nakon kojih je objavljeno da SDP i SBB neće ići u kreiranje vlasti sa SDA?

-SDP je najveća multietnička stranka u Bosni i Hercegovini zbog čega se ne osjećamo samo bošnjačkom strankom, tako da ne znam da li se taj poziv odnosio i na SDP. Očito je kako SDA i njen lider Bakir Izetbegović pokazuju da im se teško može vjerovati. Nakon svega što su u kampanji govorili o svim drugima, a govorili su najgore moguće stvari, sada kažu da bi oni u vlast išli sa svim tim ljudima za koje su do jučer govorili da su izdajnici ili kriminalci?! Pitanje je kako s takvim ljudima i takvom politikom praviti bilo kakve dogovore, do kada bi oni vrijedili i kako im vjerovati. Oni danas plaćaju cijenu svoje bahate politike ali to je njihov problem. Kada je u pitanju razgovor sa gosp. Radončićem razmijenili smo informacije, informirao sam ga o tome što želimo postići formiranjem građanskog bloka, imali smo korektan razgovor, a zvanični razgovori sa svim političkim subjektima slijede kada građanski blok završi usuglašavanje programa.

SDP s Proeuropskim blokom u Republici Srpskoj nije uspio napraviti priželjkivani rezultat. Za uspostavu vlasti na državnoj razini neophodan je koalicijski partner iz Republike Srpske. Ima li SDP u tom smislu favorita ili eventualno nekog s kim ne bi želio pregovarati o parlamentarnoj većini?

-Kada su u pitanju oba bloka iz RS njihov odnos prema BiH je identičan. Tako da mi tu nemamo nekih posebnih preferencija. U svakom slučaju još je rano govoriti o takvim kombinacijama. Mi smo sigurni da je i Proeuropski blok također žrtva izborne prevare a jednostavno u klimi koja je stvorena u RS nije bilo moguće voditi kampanju na nekim vrijednostima koje smo mi nudili i zagovarali. Nažalost, pokazalo se kako još uvijek u glavama ljudi postoje blokade tako da su kod domicilnog stanovništva naši članovi okarakterizirani kao izdajnici svog naroda, dok se povratnička populacija ponovno vezala za svoje nacionalne partije. U svakom slučaju ovo je ulaganje u budućnost i mi u SDP nećemo odustati, nastavit ćemo jačati svoje djelovanje u RS-u na principima multietničnosti i zajedništva, jer želimo graditi zemlju za sve nas u kojoj će svi njeni građani i narodi biti ravnopravni u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. To je dugoročni projekt i vjerujem da ćemo uspjeti.

Predsjedništvo BiH je nakon ovih izbora dobilo tri nova čovjeka. S obzirom na dobro poznate okolnosti, po vašem mišljenju, što možemo očekivati u četverogodišnjem mandatu od ‘kolektivnog šefa’ države u kojem zajedno sjede Komšić, Džaferović i Dodik?

-Ja se ne mirim da je to sastav Predsjedništva dok se ne iscrpe sve mogućnosti za kontrolu, ponovno brojanje i skidanje sumnje u izborni rezultat. Ukoliko do toga ne dođe ostat će ogromna mrlja nad izborom člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Ono što je sigurno, to je da će imati veliku priliku da BiH povedu prema NATO i EU. Želim im da tu priliku iskoriste. Mi u SDP-u ćemo dati doprinos da takva politika uspije jer je to interes BiH i svih njenih građana. Koliko će članovi Predsjedništva u tome imati doprinosa zavisi prije svega od njih samih.

D.Lukić (Dnevni list)