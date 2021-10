Nermin Nikšić : Na stolu je direktan izbor i brisanje etničkog prefiksa

U Sarajevu je završen sastanak lidera opozicionih stranaka u FBiH sa predstavnicima američke i evropske administracije.

Sastanak je održan u rezidenciji američkog ambasadora, a prisustvovali su mu lideri SDP-a BiH Nermin Nikšić, Naše stranke Edin Forto, Naroda i pravde Elmedin Konaković i SBB-a Fahrudin Radončić.



Domaćini sastanka bili su američki izaslanik za izbornu reformu u BiH Matthew Palmer, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angelina Eichhorst, američki ambasador u BiH Eric Nelson i šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler.



Nikšić kaže da su on i njegove kolege iz opozicije danas imale priliku prvi put čuti nešto konkretno, odnosno u kojem se pravcu ide.



– Nije na stolu nikakvo rješenje, ni o čemu se konkretno nije pričalo, osim o tome da se mi danas izjasnimo jesmo li spremni biti dio razgovora koji bi riješili ova tri otvorena pitanja – izbor članova Predsjedništva BiH, domova naroda i tehničkih izmjena Izbornog zakona.



– Vrlo precizno smo dobili informaciju da se ne razmatra opcija indirektnog izbora članova Predsjedništva, da je na stolu direktan izbor, i neke konkretne pokazatelje – ukidanje etničkog prefiksa u kandidaturi za članove Predsjedništva, kao i kod izbora delegata za državni Dom naroda – kazao je novinarima Nikšić nakon sastanka.



Prema njegovim riječima, o federalnom Domu naroda i Vijeću naroda RS, kao i o drugim deblokadama nije bilo govora.



– Naravno da smo kao odgovorni političari spremni učestvovati u pregovorima i razgovorima da dođemo do određenog rješenja. I mi među nama imamo različite poglede na određene stvari. Nije utvrđen metod. Naravno, postoje i neke varijacije Fileovog modela, a o tome će se tek razgovarati kad eksperti pripreme materijale – istakao je Nikšić.



Naglašava kako je rekao da SDP BiH ne može podržati varijantu o dvije izborne jedinice u FBiH.



– Rečeno je da to i nije varijanta, nego da će eksperti naći više varijacija rješenja o kojima bismo mi onda razgovarali – dodao je Nikšić.

