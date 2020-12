Nermin Nikšić: Milanoviću, oduzmite ordenje osuđenim i osumnjičenim ratnim zločincima

U ime Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine pozivam Zorana Milanovića, predsjednika Republike Hrvatske, da konačno prihvati međunarodni subjektivitet i suverenitet Bosne i Hercegovine, naveo je predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić.

“Gospodin Milanović svojim istupima uporno pokušava dokazati kako nije ni državnik ni socijaldemokrata, i moram priznati kako u tome ima dosta uspjeha. Tome u prilog govori i njegovo otvoreno protivljenje provedbi presuda Evropskog suda za ljudska prava koji je Bosnu i Hercegovinu obavezao da uspostavi građanski model kao jedini mogući oblik demokratskog ustroja evropskih država. On bi, kao i svi drugi, trebao prihvatiti činjenicu da je Bosna i Hercegovina država sa vjekovnom, zajedničkom historijom svih njenih građana i naroda. Nažalost naš trenutni unutrašnji ustroj posljedica je neposrednog destruktivnog djelovanja politika Republike Hrvatske i Republike Srbije”, naveo je Nikšić.

Poručio je da je “krajnje vrijeme da gospodin Milanović i Republika Hrvatska prihvate činjenično stanje utvrđeno međunarodnim presudama o učešću države u kojoj je predsjednik u rušenju i dijeljenju naše države na etničke teritorije pod upravom susjednih država”.

“Gospodina Milanovića pozivam da umjesto ordenja onim koji su učestvovali u tom pothvatu, priznanje oda žrtvama i onim pripadnicima vojnih postrojbi koji su iskazali istinsku odanost svojim, a ne tuđim državama. Pozivam ga da preuzme odgovornost, oduzme ordenje osuđenim i osumnjičenim ratnim zločincima, a da poštovanje ukaže žrtvama i nagradi one koji su štitili ljudske živote i dostojanstvo svoga naroda, a ne kaljali njegov obraz. Kao što je zločinaca bilo na svim stranama, tako je na svim stranama bilo i onih koji su se tome suprotstavljali i na koje bi istinski trebali biti svi ponosni. Dok tako ne postupi nema pravo da drži moralne pridike bilo kome. Dakle, gospodine Milanoviću, ‘prvo sapun, pa onda parfem'”, naveo je Nikšić.

Nemam niti želju niti namjeru da ulazim u bilo kakvu ozbiljnu raspravu sa predsjednikom Republike Hrvatske, jer je takva rasprava jednostavno nemoguća i za nju vam je potrebana psihički stabilna osoba, bez obzira kakvi su joj argumenti i da li slažete ili ne, naveo je Željko Komšić za N1 u reakciji nakon izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića o Bosni i Hercegovini da je “građanska država je daleki, daleki san, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfem”.

“Ali sam dužan da reagujem prije svega vodeći računa o pozicijama na kojima se nalazimo i Milanović i ja. Svjedoci smo niza uvredljivih, nadobudnih, na granici dobrog ukusa, lažljivih, nediplomatskih, itd. izjava koje je Milanović dao vezano za BiH od trenutka kada je postao predsjednikom Hrvatske. Međutim, posljednjom izjavom, kojom se pokušava nametnuti kao glavni i dežurni ‘higijeničar’ ovog dijela Balkana, zaslužio je da mu se direktno odgovori. Navodni miomirisi kulture i europeizma kojim se ponosi Milanović i zbog kojih smatra da ima pravo svima dijeliti lekcije, zapravo jesu smrad truleži šovinizma i fašizma koji se nalazi u njemu iz njega progovara. I nema tog sapuna a ni parfema koji mogu saprati i prikriti takav smrad. Jasno je svima koji ga znaju da je Milanović jedan nadobudni, egocentrični napuhanko, ali je poprilična novost da je sklon ubermenschovskom fašizmu. Nažalost, predsjednik je susjedne države!”, naveo je Komšić za N1.

Danas je reagovao i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

“Izjave koje predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović daje u posljednje vrijeme puno više govore o njemu samome nego o Bosni i Hercegovini. Milanovićeve izjave zaudaraju na šovinizam i kesenofobiju, a tu ni sapun ni parfem ne pomažu”, naveo je Džaferović.

Predsjednik Hrvatske kazao je da je “Dejton takav kakav je i ne vidi uopće načina da ga se promijeni bez nasilja”.

“Ne mislim na rat. Mislim naprosto na mentalno i svako drugo nasilje koje u BiH, to svatko zna, nikada nije prolazilo. I uvijek je izazivalo još veće nasilje. Vi ne možete bosanski sustav, bosanskohercegovački okvir promijeniti bez volje konstitutivnih naroda. To su Srbi, koji imaju Republiku Srpsku, koja je donesena, to ne možete poništiti. Mogu ja o tome misliti što god hoću, prošlo je 25 godina. Imate Srbe, čiji predstavnici govore svašta, ali imaju nekakva prava. Imate Hrvate – da, Hrvati postoje, kao i Bošnjaci, postoje, ne možemo se praviti da ne postoje – koji su nezadovoljni u toj državi. Je li to neka tajna?

Jesam li ja nacionalist ili šovinist ako to kažem? To je sad problem onih koji se sa mnom ne slažu, što će to meni jako teško reći, mada će mi to reći, već i govore. Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donošene bez suglasja triju konstitutivnih naroda, i to nije nikakav srednji vijek, i bez toga nema građanske države. Dakle, još jednom govorim – građanska država je daleki, daleki san, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfem”, rekao je Milanović.

