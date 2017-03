Nermin Nikšić, lider SDP-a BiH: Nacionaliste šaljemo u opoziciju

Nermin Nikšić, lider SDP-a BiH, u intervjuu za Oslobođenje govori o nastupu bloka lijevih i građanski orijentisanih stranaka na izborima 2018.

Lideri lijevih i građanski orijentisanih stranaka nedavno su razgovarali u Mostaru. O čemu ste pričali i koliko je ljudi došlo da vas sluša?

– U organizaciji Centra za kritičko mišljenje održana je jednodnevna konferencija o temi “Za kakvu državu BiH se zalažemo”. To je nastavak aktivnosti koje su krenule prije nekoliko mjeseci potpisivanjem Jahorinske deklaracije. Bila je to još jedna prilika da od akademske zajednice, nevladinih organizacija, posebno sindikalnih predstavnika mi iz političkih partija čujemo šta očekuju od nas, kakvu BiH oni žele, te kako vide nastup lijevih i građanskih stranaka na izborima 2018. godine. Svakako da smo imali šta čuti, a onda smo dobili priliku i da odgovorimo na pitanja i iskažemo svoje viđenje kao predstavnici političkih partija.

Potpis kao obaveza

Dakle, nije to bio neki otvoreni skup, ali je bilo dosta ljudi koji su došli da čuju, daju komentare i svoje viđenje, te da postave pitanja. Sve u svemu, moram ponoviti da mi je bilo korisno, pri čemu posebno želim istaći kako mi je drago čuti da svi prisutni očekuju od nas da potisnemo sve predrasude koje možda postoje među nama i u fokus djelovanja stavimo interese građana, prije svega radnika i države Bosne i Hercegovine.

Da li je moguće da SDPBiH, DF, GS i Naša stranka, i u kojem obliku, zajedno nastupe na izborima 2018?

– Sasvim je moguće i to je nešto što ne bi smjelo doći u pitanje zbog bilo čije sujete. Pored ostalog i o tome smo razgovarali, a ako baš hoćete i obavezali se potpisima uoči lokalnih izbora. Tada smo rekli kako je kasno za lokalne izbore, ali da tu grešku ne smijemo ponoviti na opštim izborima. Potpis koji sam tada stavio doživljavam kao obavezu prema građanima. Mislim da smo krenuli na vrijeme i, što je još važnije, to od nas građani očekuju i traže. U ime SDP-a BiH, mogu samo reći kako smo predani tom cilju i da ćemo dati puni doprinos da se to desi, odnosno mi nećemo biti prepreka niti opstruirati ovaj proces na bilo koji način. Naprotiv.

Dosad nisu bili uspješni zajednički nastupi ljevice i stranaka građanske orijentacije. Šta je sporno i može li se to prevazići?

– Tačno je da nismo uspjeli izabrati rukovodstvo Gradskog vijeća i gradonačelnika Sarajeva. To je činjenica i jasno je da se mi ne možemo i ne želimo takmičiti s nacionalnim strankama kad je u pitanju trgovina mandatima, pozicijama, raznim interesima.Ali, imamo i drugačije primjere u Bihaću, Maglaju ili Lukavcu, gdje je ta saradnja između naših stranaka jako uspješna, ali se obično potencira ono što nije uspjelo. To, ustvari, samo pokazuje da nacionaliste moramo poraziti na izborima i voljom građana poslati ih u opoziciju. Da bi se to desilo, moramo napraviti jak blok koji će biti okupljen oko zajedničkih vrijednosti – borbe za radnička prava, slobode, jednakosti, ravnopravnosti, antifašizma. Blok u kome ne smije biti mjesta za bilo koga ko se koleba oko ovih prioriteta, ko ove vrijednosti na bilo koji način dovodi u pitanje ili vlastiti interes pretpostavlja interesu svih nas i BiH.

Spominje se kreiranje zajedničke programske platforme kojom bi se građanima BiH ponudila politička alternativa u državi. Šta to konkretno znači?

– Odgovarajući na prethodno pitanje, praktično sam već dao i ovaj odgovor. Naime, ovo što pričam svakako treba pretvoriti u dokument oko kojeg će se ovaj blok formirati na temelju zajedničkih vrijednosti i ciljeva. Mi u Socijaldemokratskoj partiji BiH nosimo jedno gorko iskustvo iz prethodnog mandata, kada smo potpisali platformu djelovanja vlasti, a onda doživljavali sve vrste opstrukcija od onih koji su s nama bili vlast. Treba li podsjećati kako je SDA glasala protiv državnog budžeta, jer je po njihovom mišljenju tada povećanje sa 896 na 950 miliona KM bilo malo za državne institucije. Ti tobožnji borci za državu BiH do danas nisu povećali budžet ni za jednu KM, već i dalje usvajaju isti iznos od 950 miliona, a da ne govorim o nizu odluka koje direktno obesmišljavaju i urušavaju institucije BiH, od mehanizma koordinacije do protjerivanja stranih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Politike podjela

Dakle, to je nešto što nam se ne smije više desiti. Zato smo i napravili prednacrt principa zajedničkog djelovanja i saradnje koji su do sada usvojeni od predsjedništava SDP-a BiH i GS-a, a imamo dogovor da to uradi i DF.

Da li je realno očekivati da građani 2018. godine između nacionalnog i građanskog izaberu građansko? Šta ako opet pobijedi nacionalno?

– Ja sam siguran da je sve više građana u BiH koji postaju svjesni gdje nas i kako vode aktuelne vlasti. Pa, kome još danas to treba objašnjavati? Uvjeren sam da je ljudima u ovoj zemlji preko glave politika podjele, nacionalizma i straha. Zato mislim kako je ogromna odgovornost pred svima nama, da konačno ovu zemlju vratimo istinskim vrijednostima jedinstva, zajedništva, solidarnosti, antifašizma. U protivnom, vjerujem kako bi u sljedećem mandatu aktuelna vlast definitivno podijelila BiH. To im je cilj i ja nemam nikakvu dilemu kada je to u pitanju.

Mimi Đurović-Rukavina (Oslobođenje)