Nermin Nikšić: Doživljavaju nas kao nedonoščad, a imaju saradnike u SDA i u Bakiru Izetbegoviću koji im ispunjava svaku i najmanju želju !

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a na današnjoj press konferenciji komentarisao je odlazak Dragana Čovića u Hrvatsku, te je rekao svoj stav da li je to ponižavanje pravosudnih institucija BiH – u slučaju hapšenja bivših pripadnika HVO-a u Orašju.

“Mi imamo konstantu da ovdje politika komentariše svaku odluku navodno nezavnisnog pravosuđa. I nije ovo prva prilika da se kaže da oni koji su uhapšeni trebaju biti na slobodi. To po matrici znači da puno onih koji to gvore bi trebali biti tamo gdje su oni uhapšeni, što im je ogranilčena sloboda”, izjavio je Nikšić.

Kaže da mu to nije ništa novo, te da nadležni trebaju da donose odluke. Međutim, objasnio je i zamjenu teza u slučaju ovih hapšenja, te koja je medijska slika stvorena u Hrvatskoj zbog hapšenja u Orašju protekle sedmice.

“Pratio sam medije u Hrvatskoj. Samo je Ivo Josipović u dvije rečenice rekao da mu je bilo poznato da se vode neki postupci, i da mu nije jasno kako sadašnja garnitura to ne zna. Nije pitanje ko je dao dokumente, ko je izdajnik – nego bi trebalo biti pitanje da li su ti zločni stvarno počinjeni”, kazao je Nikšić dodavši:

“Međutim, stvorila se medijska slika da je problem ko je izdajnik, ko je dao dokumente koji dokazuju da je neko počinio zločine. Svi oni koji su radili zločine u ime bilo kojeg naroda, države, treba da odgovaraju. valjda je to pravilo EU”.

“Ali ne, mi ćemo tužiti BiH EU – jer su uhapsili ljude pod otpužbom da su uradili zločine, a možete misliti oni su tajno dobili dokumente od nekoga u Vladi Hrvatske. Ako to nije klasična zamjena teza, ne znam šta je”, ocijenio je.

Nikšić tvrdi da je to slika kako se BiH doživljava u regionu i EU.

“Isto to je i pokazala posjeta Stocu prethodne Vlade Hrvatske, kao što to pokazuje Vlada Srbije, i kao što to pokazuje Vlada Srbije, i kao što to najveći dio aktuelne politike HDZ-a ili RS-a radi, više slušajući šta će reći iz susjedne države. A oni imaju saradnike u SDA i u Bakiru Izetbegoviću koji im ispunjava svaku i najmanju želju. I nije čudo kako nas doživljavaju i predstavnici finansijskih institucija – kao nedonoščad”, zaključio je Nermin Nikšić na pitanje novinara.

(Kliker.info-N1)