Nermin Nikšić : Ako ne možemo, hajmo dogovoriti da u Parlamentu izglasamo zakon kojim ćemo omogućiti vanredne izbore u BiH (Video)

Predsjednik SDP-a BiH smatra da SDA s pravom traži Akcioni plan za NATO, te da s druge strane SNSD ne pomišlja na to pod cijenu da nema Vijeća ministara, a s treće strane HDZ kaže da bi bila Federalna vlada treba Izborni zakon.

– Imamo dakle vlast kakvu imamo, kakvu su građani na posljednjim izborima izglasali, i nažalost, to samo pokazuje kako će ova agonija i dalje trajati, kaže Nikšić za Vijesti.ba.

Kaže da je ANP nešto što smo već imali i za što je donesen Zakon.

– Objektivno smatram da nema alternative i da moraju sjesti i razgovarati i ozbiljno pristupiti. Ako ne možemo, hajmo dogovoriti da u Parlamentu izglasamo zakon kojim ćemo omogućiti vanredne izbore u BiH. Dakle, mi smo zemlja u kojoj nema ni instituta vanrednih izbora. Ne možemo se sada četiri godine valjati u ovim problemima i ucjenjivati jedni druge i ne pmjerati se smjesta. Svakako, oni koji najviše sjećaju nefunkcionisanje vlasti su građani BiH, kaže Nikšić.

– Svakako sa svoje strane još jednom želim podvući, mi smo donijeli odluku da nećemo iznevjeriti svoje birače, da nećemo ući ni u bošnjačku ni u bilo koju drugu reprezentaciju, ne želimo biti dio vlasti s nacionalnim strankama, ali ponavljam, sve što bude u interesu evropskog i NATO puta BiH, sve što bude u interesu građana BiH, bez obzira što nismo dio parlamentarne većne, SDP će dati podršku, rekao je Nikšić.

Na pitanje i savezu Dodika i Čovića, te komentarima analitičara da je za tako jak savez krivica i na lideru SDA Bakiru Izetbegoviću, Nikšić odgovara:

– Ja to gledam iz ugla, ovako družeći se i razgovarajući, učestvujući u tim nekim razgovorima, mi smo ovdje naučili da ništa ne znači kada prevarite nekoga. Kod nas ste bolji političar što više, kao što kažu „izlevatio ga je“. Stvarno ne vidim svrhu bavljenja politikom na takav način, jer morate s ljudima ponovo razgovarati i dogovarati se. Vrlo često imate priliku čuti od Dodika i Čovića da to njihovo savezništvo počiva na tome da su iskreni jedan prema drugome, da ne idu s figama u džepovima, da ne varaju jedan drugog.

Ja ustvari za tako čvrst savez smatram krivim političko Sarajevo, čak i SDP koliko on kao opozicija može da snosi odgovornost za tako nešto. Smatram d ami u političko Sarajevu i ljudi iz političkih partija ne trebaju da odgovaraju „tuk na utuk“ na svaku nepodopštinu koja dolazi, a kojih je bezbroj, kaže Nikšić i dodaje:

– Dodik i Čović se utrkuju u tome da nam daju povoda za reakciju, ali da ne trebamo žuriti s time, već da trebamo pokušavati stvarati pretpostavke da i oni shvate da je Sarajevo glavni grad BiH, i da nemamo potrebe da strahujemo jedni od drugi i trebamo raditi na stvarima oko kojih se možemo dogovoriti i oko kojih ima saglasnost.

Očito postoje stvari oko kojih se možemo složiti, ali postoje i stvari oko kojih smo na dijametralno suprotnim stranama, ali nemojmo da tražimo stalno ono što nas dijeli i oko čega se ne možemo dogovoriti. Hajdemo probati da napravimo nešto. Želim prenijeti ono iskustvo koje smo mi u Vladi FBiH imali u saradnji s Vladom RS-a u našem mandatu 2010. – 2014. Rekli smo, ima li stvari oko kojih se možemo dogovoriti, hajde da probamo, pa smo uspostavili Elektroprenos, pa smo sarađivali oko nekih stvari i to riješavali.

Mi u SDP-u smatramo da treba jačati državu, a ljudi u SNSD-u smatraju da treba jačati entitet, oko toga se nikako ne možemo dogovoriti, ali ako ćemo se iscrpljvati samo pričajući oko toga gdje ćemo biti na polaznim pozicijama. Moramo tražiti pozitivne priče oko kojih bi se okupljali i uspostavljali narušeno povjerenje uvažavaju da je to naša politička realnost, da ti ljudi imaju glasove i da se mora stvarati pretpostavka da sarađujemo.

druge strane, jasno je da se ne može baš optužiti SDA da nije bila nagodna, jer podsjetit ću vas, SDA je svojim glasovima u NS RS dala četvrti mandat SNSD-u Domu naroda državnog parlamenta, svojom podrškom u kantonalnoj skupštini u Zenici je dala 12. mandat HDZ-u koji je poslije dobio i 13. u Livnu u Domu naroda Parlamenta FBiH čime su i oni praktično dobili četiri mandata u Domu naroda Parlamenta BiH.

Na taj način je SDA praktično isporučila HDZ-u i SNSD-u kontrolu svega onoga što će se dešavati na federalnom i državnom nivou, i to je nešto na što mi stalno ukazujemo. Dakle, iluzorno je da nas sada pozivate da kao branimo državu od HDZ-a i SNSD-a a kada ste vi bili ti koji ste im omogućili da oni imaju kontrolni paket u svojim rukama.

Dakle, ne mogu da optužim SDA baš da ona gura prst u oko, jer im je ona ovo i omogućila. Sasvim je jasno oko nekih stvari, na stranu što ja mislim da te stvari nisu baš bile u interesu građana BiH. Pa sjetite se kako su gospodin Izetbegović i gospodin Dodik za jedno popodne u Lukavici u kafani dogovorili aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, i Zakon o akcizama, i mehanizam koordinacije, kojim su praktično razvlašteni država i entiteti, pogotovo država u odnosu na entitete, a onda svakako i u odnosu na kantone u FBiH.

Na pitaje postoji li u nekim glavama ideja “fildžan države”, a kako se to često čuje u javonosi, Nikšić kaže:

– Ja ne želim špekulisati. Ali ako gledate određene političke poteze, ponekad kad govorimo o tome da neke stranke žele podjelu zemlje, da bi SNSD i HDZ to željeli, stičete utisak da baš ni SDA ne bi imala nešto puno protiv, samo da nema njihovih otisaka. Ja se hoću iskreno nadati da nije to tako. Ali kad vidite situaciju da vi podržavate u Narodnoj skupštini, ili evo da ponovo ne ponavljam priču oko domova naroda, a onda pričate o nekakvom patriotizmu i zaštiti, onda mi to malo licemjerno izgleda.