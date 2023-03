Nermin Mandra: Nikšić nije sporan, ali Vlada FBiH ne može bez SDA

Gost današnjeg izdanja Rezimea bio je zastupnik SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nermin Mandra.

Kaže da su rješenja u našoj zemlji ponekad komplikovana, opterećena brojnim problemima.

“Ali kada ima komunikacije i tolerancije među ljudima, među političkim partijama, uvijek se rješenja mogu naći. Ja mislim da ih ima više na raspolaganju i ukoliko dođe do jedne normalne komunikacije među političkim akterima u BiH, ja vjerujem da će do rješenja doći. S obzirom da je ovo mlado demokratsko društvo, da smo još uvijek sa dječijim bolestima u razvoju demokratije onda i ne iznenađuju ovakvi odnosi među političkim akterima, ali nekoliko rješenja se može nazirati za formiranje vlasti u Federaciji.”

Navodi da komunikaciju izbjegavaju svi.

“Građani BiH su svjedoci da mi pozivamo od 2018. na zajednički nastup. Pozivamo na dogovore, pozivali smo i nakon ovog izbornog ciklusa na razgovore, ali netom nakon održanih izbora iz aktuelne Osmorke, Jedanaestorke ili već kako, najavili su da ne žele sa SDA ni po koju cijenu, da sa nekima drugima žele jer su nezaobilazni. Mi smo i tada ukazivali da se sačeka s tim, da se sačekaju kompletni izborni rezultati, da se onda na jednom ozbiljnom nivou pokrenu razgovori o formiranju vlasti pa šta se desi. Nije neophodno ni da SDA bude u vlasti, ali svakako kao politička partija koja je osvojila njaveći broj glasova, zaslužuje pažnju. Toliki broj građana kada stane iza neke političke opcije, to je svakako za respekta i za razgovora. I danas mi pozivamo na razgovore oko formiranja federalne vlasti, ali sa druge strane ne dolaze baš pozitivne reakcije.”

Na pitanje zašto Refik Lendo odbija da potšie prijedlog Vlade na čijem čelu je Nermin Nikšić, Mandra odgovara: “Kad kažem nije neophodno da SDA bude u vlasti referiram se na državni nivo. Na državnom nivou SDA nije u vlasti bez obzira što je najjača politička partija, što ima najviše zastupnika u Parlamentu i ništa se ne dešava specijalno. U ovim okolnostima, sa ovim zakonskim i ustavnim rješenjima federalna vlast ne može bez SDA. Mi imamo taj ključ za formiranje Federalne vlade koji se ogleda u saglasnosti potpredsjednika Federacije za imenovanje Vlade. Oni koji su u poziciji da kritiziraju SDA mogu se pozivati na neke argumente, s tim što ovaj put imaju na suprotnoj strani stranku koja ima 240.000 glasova i ima čovjeka uz čiju saglasnost se imenuje federalna vlada. Možda će ponuditi više rješenja. Ukoliko se uđe u razgovore ja vjerujem da će se naći rješenja. U svakom slučaju smatram da SDA treba biti u novoj Vladi Federacije. Što se tiče Nermina Nikšića kao nekoga koga podržavam ili ne, mi nemamo zvanične stavove oko toga. Lično smatram da je Nermin nikšić izuzetno sposoban političar i kada bih ja bio taj koji uslovljava ili ne, što se mene tiče ne bih imao nikakve prepreke da obnaša funkciju premijera Federacije.”

Ne možemo priču o legitimnom predstavljanju uzimati kao nešto što je loše po defaultu

Naglašava da je neprihvatljivo da Federalna vlada bude formirana bez SDA.

“Za mene ne bi bio sporan ni Semir Efendić kao čovjek koji je vrlo sposoban načelnik, sa izuzetnim rezultatima. Ne bi bio sporan ni Nermin Ogrešević. Ne bi bio sporan ni nestranački kandidat. A naravno da ćemo mi preferirati da to bude član SDA. Vjerujem da će se naći najbolje rješenje za građane Federacije, za građane BiH da napokon ovu temu bacimo iza sebe i krenemo se baviti poslovima. Zaista nam treba stručna vlada.”

Mandra kaže da, pored toga što se SDA zalagala za građanska rješenja, uvijek su govorili da je u BiH još uvijek etnonacionalni princip na sceni.

“I da moramo naći rješenje i za građansku opciju i na adekvatan način je ugraditi u instrumente vlasti u BiH. Mi smo uvijek to govorili. Vjerovatno zbog toga što na dijelu BiH gdje je SDA jaka, izuzetno je jaka i građanska opcija, i mi smo toga svjesni. Ne možemo priču o legitimnom predstavljanju uzimati kao nešto što je loše po defaultu. U BiH ovakvoj kakva jeste, sa tri konstitutivna naroda, sa dvodomnim parlamentima, sa izborom Doma naroda sa kantonalnog nivoa do državnom Doma naroda, jasno se kroz te domove naroda podcrtava nacionalni, odnosno taj neki etnički princip koji je danas u našim zakonima, u našem Ustavu više nego građanski. Smatram da treba građanski značajnije da prodre u naš Ustav i zakone. Šta je to SDA što smatra legitimnim i nelegitimnim? Potpuno je neligitimno kada u državnom Domu naroda od pet Bošnjaka prođe jedan koji je samopredloženi glasovima Srba i Hrvata iz njihovih klubova. I to je ono na čemu ne treba da se zasniva vlast u BiH. Naravno kad su u pitanju neposredni izbori, mi ne možemo viriti u kabine za koga neko glasova i zbog toga je sad sva ta priča oko legitimnog predstavljanja. Na jednoj strani je direktni, a na drugoj taj indirektni proces glasanja.”

Za HDZ i SNSD je građanski princip potpuno marginalna tema

Navodi da bi uložio napore kako da se, pored legitimnog predstavljanja, pored nacionalne volje jednog napora, i građanski princip ugradi na dijelovima gdje su HDZ i SNSD.

“To je za njih potpuno marginalna tema i ona se ne može ni implementirati na tim prostorima.”

Kaže da je na drugoj političkoj strani najveći broj SDA-ovaca koji su formirali nove političke partije.

“Mnogo toga je reis Kavazović kazao prije te zadnje dvije, tri riječi. Kazao je da se moramo boriti za BiH u institucijama BiH, da moramo jačati institucije BiH. Da je to prije svega politička borba, a svjesni smo da danas na političkoj sceni postoje oni koji žele da razgrade te institucije. On je to uporedio za nekim periodom iz devedesete godine kada su nestale državne institucije tadašnje države i iskoristio to poređenje za neko naše razmišljanje”, zaključio je Mandra.

(Kliker.info-FTV)