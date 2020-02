Neophodne reforme još na čekanju : Tri mjeseca nakon vezivanja djece, uslovi u domu u Pazariću gotovo isti

Više od dvije godine, dvanaestogodišnji sin Nusrefa Kišmetovića boravi u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, u blizini Sarajeva.

Iako Nusref redovno ide u posjete svom djetetu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da nije primjetio pomake u radu Zavoda od kada je još 20. novembra 2019. godine, Sabina Ćudić, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, objavila fotografije i snimke vezivanja za namještaj štićenika u Zavodu u Pazariću.

Upravo ti snimci prije tri mjeseca uzdrmali su javnost u Bosni i Hercegovini, izazvali proteste građana i doveli do smjene dotadašnje uprave Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

“Nisam baš primijetio nikakve pomake. Mada u kontinuitetu obilazim dijete. U par navrata sam i pitao socijalne radnike gore da li se nešto na kadrovskoj politici uradilo da bi bilo bolje toj djeci, da li su zaposlili neki stručni kadar, da li se radi sa djecom, međutim, nisam dobio nikakav odgovor da ima nekih pomaka i da rade nešto sa djecom, a ja to vidim i na svome dječaku kada ga obilazim. Jedina novina je to što prilikom posjete, prilikom odlaska i dolaska, imaju nekakav pregled”, objašnjava Nusref.

Nusref je samohrani otac, koji je prije dvije godine sa sinom došao u Sarajevo, kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u rodnom Bužimu, gradiću na zapadu Bosne i Hercegovine, udaljenom više od 500 kilometara od glavnog grada BiH.

“Kao roditelj, nakon svega što sam prošao sa svojim dječakom i što prolazim, ja u Zavodu Pazarić ne vidim njegovu budućnost na ovakav način. Ja samo čekam da se usvoji zakon o hraniteljstvu i njega bih najradije izvukao i smjestio u neku hraniteljsku porodicu. Mislim da bi daleko lakše funkcionirao i lakše napredovao”, kaže otac dječaka koji boravi u Zavodu u Pazariću.

Istraga Tužilaštva u dva predmeta

Zavod u Pazariću kod Sarajeva došao je u fokus bosanskohercegovačke javnosti kada je početkom septembra 2019., sad već bivši direktor ove institucije Redžep Salić, u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ispričao da štićenici borave, a uposlenici rade u nemogućim uslovima.

No, nakon pritiska javnosti, Vlada Federacije BiH smijenila je Upravni odbor Zavoda i dotadašnjeg direktora Redžepa Salića, koji, kako je i sam rekao na konferenciji za novinare, prvi ukazao na elemente privrednog kriminala prijašnjeg menadžmenta, neuhranjenost štićenika, malverzacije sa kurbanskim mesom, te korištenje donatorskih sredstva za gradnju jednog od objekata.

Nehumano vezivanje štićenika u Pazariću Tužilaštvo Kantona Sarajevo (KS) istražuje kao jedan predmet, a privredni kriminal u toj ustanovi kao drugi predmet u slučaju Pazarić.

“U navedenom predmetu (vezivanje štićenika) svakodnevno se poduzimaju radnje, provode se vještačenja, saslušavaju svjedoci, izuzima dokumentacija. S obzirom na fazu u kojoj se predmet nalazi, ne možemo dati više informacija”, rekla je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić, napominjući da predmet privrednog kriminala malo kompleksniji slučaj.

Malo ispunjenoga

Pomak koji je napravljen nakon toga je imenovanje roditelja ili staratelja u Upravnom odboru Zavoda u Pazariću. To je Muamer Kulalija, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je do sada bio samo na jednoj sjednici Upravnog odbora, te da je do sada ‘slabo šta urađeno u Pazariću’.

“Materijalno i ostalo sve je isto. Ništa se nije promijenilo. Ono što znamo je da je imenovan novi v.d. direktor i znamo da je u zadnjih tri mjeseca primljeno pet ili šest novih njegovateljica, što je u odnosu što treba tamo, stvarno malo”, priča Kulalija.

Smjena uprave Zavoda u Pazariću prethodila je tematskoj sjednici Parlamenta Federacije o stanju u toj socijalnoj ustanovi, održanoj u decembru 2019. godine. Tada su doneseni zaključci, među kojima i to da je neophodna izmjena zakona kako bi se situacija u Pazariću i sličnim zavodima sistemski promijenila.

“Nakon tematske sjednice uslijedio je dodatni šamar”, kaže u razgovoru za RSE predsjednica Udruženja “Dajte nam šansu” Ines Kavalec.

“To je da je imenovan v.d. upravni odbor i direktorica, protiv koje je pokrenut disciplinski postupak, što je negdje, čini mi se nama poruka data – vi pričajte šta hoćete, mi ćemo rati šta hoćemo – i da su članovi v.d. Upravnog odbora uposlenici Zavoda koji ne mogu reći da nisu znali šta se događalo u Zavodu”, kaže Kavalec.

Ona je kao predstavnica roditelja djece sa poteškoćama u razvoju dio radne grupe koja radi na izmjeni Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Kavalec tvrdi da će taj Zakon biti dobar i ‘donekle zabraniti zapošljavanje nekompetentnih osoba’.

Na potrebu zapošljavanja kompetentnog i kvalifikovanog kadra, ali i na izmjenu zakona ukazala je za RSE Sabina Ćudić, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentu Federacije BiH, koja je i objavila fotografije i snimke vezivanje djece u toj instituciji.

Zbog toga je protiv nje Etičkoj komisiji Parlamenta Federacije BiH podnesena prijava, što je jedan u nizu pritisaka na nju. Kako kaže, ne želi o tome govoriti, jer ‘ samo se skreće pažnja sa suštinskog problema u Pazariću’.

“Mi trenutno i dalje nemamo tamo školovan kadar, njegovateljice koje su u međuvremenu primljene apsolutno ne ispunjavaju neophodne minimalne standarde za rad sa štićenicima”, kaže Ćudić.

Nasuprot njima, član v.d. Upravnog odbora Zavoda u Pazariću Memo Haljevac tvrdi da je napredak napravljen.

“Primili smo četiri njegovateljice, pošto je nastao kaos mjesecima i nakon 12 godina napravili smo stvari koje nisu nikada prijašnji upravni odbori usvojili, a to je na primjer, odluka o promjeni ishrane. Sad svaki štićenik ima posebnu svoju ishranu, dodatak za lijekove koje koristi. Popravili smo finansijski dio, dobili smo i donacije i sada idemo sa jednom pozitivnom pričom”, kaže Haljevac za RSE.

Ombudsmenka: Nema promjena bez zakonskog okvira

Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava kaže za RSE da se situacija u Pazariću ne može promijeniti dok se ne promjeni zakonski ni institucionalni okvir koje bi potom dovele do strukturalnih unapređenja. Ipak, kaže ona, nakon objave fotografija i snimaka o vezivanju djece, ‘podignuta je svijest’ i pokrenuti su mehanizmi nadzora sa aspekta institucija.

“Ono što smo mi saznali u nedavnoj posjeti Pazariću je da postoji problem zbrinjavanja osoba koje su smještene u Pazariću, a koje u jednom momentu imaju potrebu sa medicinskim zbrinjavanjem posebno ako su sa područja drugih kantona. Bez sveobuhvatnih mjera reformi nemoguće je unaprijediti dugoročno stanje, kratkoročne mjere imaju i kratkoročan efekat. Ovo je definitivno momenat kada se u periodu od šest mjeseci treba donijeti novo zakonodavstvo”, rekla je Džumhur.

Međutim, Sabina Ćudić, napominje da Pazarić nije izdvojeni slučaj, već simptom generalnog stanja u sistemu socijalne zaštite.

“Apsolutno nije u interesu svakoga da se problem Pazarića riješi, iz razloga što postoje stotine, ako ne hiljade ljudi koji su nezakonitim putem došli do zaposlenja u institucijama, ne samo ovog tipa, već u javnim ustanovama širom BiH. Ako bi se Pazarić suštinski riješio na način na koji se mora riješiti, to bi otvorilo Pandorinu kutiju u svim javnim ustanovama u BiH”, smatra ona.

Ćudić nije optimistična u brzo rješavanje stanja u Pazariću, jer smatra da to nije u interesu političkim centrima moći, jer, tvrdi ona, ne mogu priuštiti da rješenje stanja u Pazariću ima ‘ domino efekat’ na sve.

Aida Đugum (RSE)