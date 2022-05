Nenad Čanak u pressingu : Vučić blizu da ga Rusi otruju ili brutalno ubiju (VIDEO)

Osnivač i predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak ocijenio je večeras u Pressingu na N1 kako bi za Srbiju bio dobra potez da se prikloni Zapadu jer bi se u suprotnom, da se opredijeli za Rusiju, ova zemlja “vratila u kameno doba”. Čanak je mišljenja da će srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na kraju priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ali će naći način da to nazove drugim imenom.

Kako vam izgleda trenutno stanje u BiH, mnogi se slažu da je rat u Ukrajini odgodio planove za secesiju?

Prvo ja u tu secesiju ne vjerujem. Mislim da ona ne može biti podržana zato što bi kompletno narušilo arhitekturu Evrope.

Ali nisu zaustavljeni planovi za prenošenje ovlasti sa države na entitet su tu? Dodik se nije povukao?

Ne znam da li će Dodiku stranci dopustiti da se jeftino ili skupo izvuče. Činjenica da BiH u ovakvom stanju ne može funkcionisati. BiH se namjerno pravi nefunkcionalnom državom da bi se onda opravdao raspad. Milim da su nacionalne stranke velika nesreća za BiH, kao što su nesreća za svaku zemlju. One imamju odličan dogovor između sebe, ali na štetu svih građana. Jeset li primjetili da u Srbiji nema nijedne jača građanska stranka. Opozicija se razlikuje od vlasti samo po jednoj stvari – samo što ne vladaju. Da li u BiH postoji jaka građanska opcija koja može na cijeloj teritoriji uspostaviti vlast? Ne vjerujem. Ta stalna priča da je neko ugrožen… U Donjecku su bili ugroženi Rusi pa kao Moskva morala intervenisati. U BiH su kao ugroženi Srbi pa je onda logično da se pripoje Srbiji. To su priče za malu djecu i to je prevara. Najednostavnije da pojasnim – napraviš požar i onda se pojaviš kao vatrogasac. Ima priča da se treba napraviti pomirenje među narodima. Ja sam potpuno protiv toga.

Zašto?

Zato jer se narodi nisu ni svađali. Ako svako plati svoj račun i svako odgovara pojedinačno za svoja nedjela onda nema ni potrebe da se mirimo. Nisu narodi ratovali. Svako svoga zlikovca na sud.

Danas je obilježena 27. godišnjica zločina na Kapiji u Tuzli. Oficir VRS-a Novak Đukić, osuđen za zločine, skriva se u Srbiji i živi kao slobodan građanin?

To govori da je Srbija zarobljena, nije bilo lustracije da se privedu pravdi svi zlikovci. To treba policija sprovesti, a neće zato što je to dio sveruskog plana. Možda će neko reći da sam paranoičan što često govorim o Rusiji.

Komšić kaže da je Milanović u savezu sa Moskvom i da potiče Čovića i Dodika na državni udar? HAZU kaže da je rješenje za BiH treći entitet?

Otkud pravo Milanoviću da razmatra sudbinu Hrvata u BiH? Ko je njemu dao to pravo? To je čitav problem na ovim prostorima gdje Milanović govori kao ultradesni nacionalista, a isfrustriran je činjenicom da nema nikakvu realnu vlast. On ima samo mogućnost da govori, a nema i da djeluje. To poigravanje da svako može odlučivati o BiH i njenim građanima … ovo u sjeveroistočnoj BiH (Republici Srpskoj) se razvija na takav način da bi Dodik mogao preko noći prevrnuti i uvesti BiH u NATO.

Kako bi se on mogao “prevrnuti”?

Ako bi došlo do promjene u Moskvi.

Kako će završiti Putin?

Ne vjerujem da će biti optužen za zločin. Lično mislim da će on naprasno umrijeti. U svakom slučaju će se prikriti i ako bude nasilna smrt. Reće da se radi o srcu ili neuspješnoj operaciji uklanjanja tumora.

Da li bi to bio kraj imperijalne Rusije?

Ne bi. To bi malo smirilo Zapad. Novo rukovodstvo će biti isto zato što nema demokratskih procesa koji bi doveli do nećega drugačijeg.

Do kada će Vučić sjediti na dvije stolice?

Njegova je velika muka zato što on zna koliko su Rusi surovi i koliko je blizu da bude otrovan “novičokom” ili da ga brutalno ubiju. On pokušava da ispita javno mnjenje. Čak je zvao i vladike SPC-a. On traga gdje bi našao saveznike da napravi neki otklon, ali će se morati brzo opredijeliti.

Šta ako se opredijeli za Zapad?

Mislim da bi napravio dobar potez, ali također i Zapad mora shvatiti da mora garantovati mir u Evropi. Da bi se to desilo Zapadni Balkan mora hitno biti integrisan u EU. Ako se od Srbije i sjeveroistične Bosne i Hercegovine napravi Kaljingrad (ruska oblast okružen članicama NATO-a) mi ćemo doći u poziciju da to bude permanentna prijetnja miru i da mi svi sutra zajedno postanemo legitimne mete u mogućem sukobu NATO-a i Rusije.

A ako izabere Rusiju?

To bi dovelo do potpune izolacije Srbije i pobjegao bi veliki broj građana, kao i biznisa, i to bi Srbiju vratilo u kameno doba.

Hoće li Vučić priznati Kosova?

Hoće samo jednu stvar nikada neće priznati.

A koja je to stvar?

Neće priznati da je priznao Kosovo. Naći će neko eufemističko ime koje neće značiti ništa, a ustvari se radi o priznanju.

Jeste li fan EU i NATO-a?

Nisam fan, ali sam eurorealista. Svjestan sam svih mana koje ima EU, te mane treba popravljati, ali ne smije se odustati od te ideje jer su sve druge opcije gore. Što se tiče NATO-a imam otpor prema vojsci, ali ako su neutralna Švedska i Finska odličile da se ne mogu same braniti… ko će nas onda braniti u sukobu velikih?

(N1)