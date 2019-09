Nenad Čanak otvoreno prozvao Vučića : Prestanite finansirati režim Milorada Dodika !

Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak pozvao je danas vlast u Srbiji da prestane sa finansiranjem režima Milorada Dodika i ocijenio da građani Vojvodine i Srbije i dalje plaćaju cijenu nacionalističke politike koja služi kao paravan za lično bogaćanje, prenosi novinska agencija Beta.

“Ne želimo više da plaćamo cijenu politike kojoj nisu bitni građani već teritorije i koji nacionalizam već bezmalo 30 godina koriste kao paravan za pljačku i enormno lično bogaćenje. Vojvodini i Srbiji je potrebna suštinska politička alternativa, koja će jasno promovisati euroatlantske i gradjanske vrijednosti. LSV će sve učiniti da pomogne u formiranju takve alternative”, naveo je Čanak u saopćenju za javnost.

On je upitao Vladu Srbije i premijerku Anu Brnabić koliko je ove godine novca poreskih obveznika Srbije izdvojeno za finanasiranje režima Milorada Dodika u Banjaluci.

Čanak je naveo da je Dodikov entitetski premijer Radovan Višković izjavio da će Srbija dati 25 miliona eura za podršku u budžetu tog manjeg bosanskohercegovačkog entiteta.

“Da stvar bude gora, čini se da je to samo jedan dio sredstava koji poreski obveznici Srbije izdvajaju, da bi Dodikovo igranje ruskog nosača aviona na Balkanu moglo da bude finansijski održivo. Da li to znači da i Vlada Srbije podržava politiku destabilizacije Balkana?“, upitao je on.

Dodao je da, dok Vlada Srbije poklanja Dodiku 25 miliona eura, građani “nekade bogate a centralizmom i velikosrpskom politikom uništene Vojvodine” muku muče sa ostvarivanjem elementarnih potreba, navodeći da tako Zrenjaninci već 15 godina nemaju pijaću vodu, a svega devet opština u Vojvodini ima ispravnu vodu za piće u svojim vodovodima.

Čanak je naveo da je “bosanski entitet RS odavno doživio finansijski bankrot zbog nezapamćenog kriminala i korupcije klike oko Milorada Dodika“, te da je drugi faktor za finansijski kolaps “izolacija u koju je svojim separatizmom i profašističkim ratnohuškačkim igrama Dodik bacio cijeli entitet i sve građane”.

“Pokušavajući da razori i unazadi državu Bosnu i Hercegovinu, igrajući se vatrom, Dodikov režim je najviše unazadio, opljačkao i osiromašio stanovnike vlastitog entiteta. RS je tako postala region sa najvećom stopom iseljavanja u Europi“, kazao je Čanak, prenosi novinska agencija Beta.

Sve to, prema njegovim riječima, ne bi bilo problem Srbije i njenih građana “da upravo ovakvu rizičnu, ratnohuškačku i separatističku politiku Milorada Dodika ne finansiraju poreski obveznici Srbije, stalnim dotacijama Vlade Srbije u budžet RS“.

Čanak je podsetio da je Srbija država sa najmanjim privrednim rastom u regionu i Europi, kao i, uz Sjevernu Makedoniju, sa najnižim platama i penzijama u regionu, te da je posljednje što joj je potrebno da finansira bilo čije velikodržavne ideje i pogubne projekte koji su devedesetih godina 20. vijeka završili u moru krvi, genocidu i teškim ratnim zločinima.