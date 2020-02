Nenad Čanak objašnjava aktuelnu situaciju u regiji : Rusima treba žarište na Balkanu

Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine i zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije, u razgovoru za „Avaz“ komentirao je aktuelna dešavanja u regionu, kao i posljednji javni duel s presuđenim ratnim zločincem Vojislavom Šešeljem.

Kaže da se istupi ratnih zločinaca u medijima opravdavaju time da i druga strana ima priliku da govori, da je to sloboda štampe.



Proevropska vlada



– Podsjetit ću da je prvi saradnik Hitlera Rudolf Hes poslije Nirnberškog procesa ostao decenijama u zatvoru, a da nikada nije objavljena nijedna njegova fotografija. Mi imamo na televizijskim stanicama uključenje presuđenih ratnih zločinaca u program. Pa jesu li oni na robiji ili na godišnjem odmoru – pita se Čanak u razgovoru za „Avaz“.



Odnos Srbije prema Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini Čanak komentira na način da je sve manje-više plod iste kuhinje.



– Imamo u Crnoj Gori nastojanja da se obori proevropska vlada, odnosno da se Crna Gora „gurne“ prema Rusiji. Na taj način bi Rusi izašli na Jadran, odnosno Crna Gora bi bila njihova baza. I u BiH je Rusiji potrebno novo žarište. Temperaturu podiže Milorad Dodik posljednjim istupima o Ustavnom sudu. Rat u BiH nije završen, on je prekinut. Jer da je završen, morao bi imati neki zaključak, odnosno tačno napisano šta se dogodilo kako se više nikad ne bi ponovilo – kaže on.



Međunarodni odnosi, tridesetak godina poslije početka i kraja ratova na prostorima bivše Jugoslavije, prema njemu, mnogo su gori i ne idu u prilog očuvanju mira. Zabrinjava ga šutnja onih koji su pobijedili u Drugom svjetskom ratu.



– Sve je to dio jedne te iste stvari. Ljudi obolijevaju od bolesti za koje smo mislili da su pobijeđena u, recimo, 19. vijeku. Da, bolesti jesu pobijeđene, poput tuberkuloze, ali nisu izliječene. Tako vam je, rekao bih, i s političkom higijenom. Kod nas sasvim legitimno nastupaju oni koji negiraju genocid, koji su presuđeni za zločine protiv čovječnosti. Imamo, dakle, situaciju da oni koji su pobijedili na Balkanu ne brane pobjedu, tako da se često pitam ko je uopšte pobijedio – ističe on.



Velika greška



Rješenje je, podsjeća, predlagao 2000. godine, kada je tražio lustracije i zabranu rada Socijalističke partije Srbije i njihovih, kako kaže, fašističkih saveznika Srpske radikalne stranke, Stranke srpskog jedinstva i Jugoslovenske ljevice. Njegov prijedlog nije prihvaćen, ali on smatra da za lustraciju nikad nije kasno.



– Sad se pokazuje da je to bila velika greška. Revidiraju se činjenice iz ratova tokom devedesetih godina prošlog vijeka, ali i iz Drugog svjetskog rata. Revidira se kompletna istorija i zbog toga se Srbija ne suočava sa stvarnošću – zaključuje Čanak.



Opsada Sarajeva i genocid u Srebrenici



– Uvjeren sam da srednjoškolci u Srbiji ne znaju ništa o najdužoj opsadi jednog grada – Sarajeva i o genocidu u Srebrenici. Poslije Slobodana Miloševića nije urađena denacifikacija Srbije. Zbog toga imamo veliki uticaj, prvenstveno Rusije, na ovim prostorima, a ne zaboravimo da je Rusija bila utočište za Miru Marković (suprugu Miloševića) i generala Veljka Kadijevića. Sve je, dakle, iz iste kuhinje i neki događaji su klasična pokazna vježba – kaže Čanak.

(Kliker.info-Avaz)