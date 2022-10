Nenad Čanak : Dodik ako izgubi izbore pobjeći će u Rusiju, Vučiću ugrožen život

Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, kazao je za N1 da će se Milorad Dodik, ako izgubi trku za poziciju predsjednika bh. entiteta Republika Srpska, naći pod brojnim istragama i tada će pobjeći u Beograd. Dodaje da bi zbog narušenog odnosa sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, Dodikova “izlazna strategija” mogla biti i zaobilaženje Beograda i direktni bijeg u Rusiju.

Vučić ovih dana nije samouvjeren kao nekad. Urušavala se tlo njegove politike?

Nije tu stvar u tlu njegove politike nego u odustajanju od sjedenja na dvije stolice. S jedne strane biti dobar sa Moskvom od koje je Srbija energetski ovisna do mjere da je to kolonijalni položaj, a sa druge starne biti dobar sa Evropskom unijom nije samo pitanje političke odluke, nego velika većina spoljnotrgovinske razmjene je sa Unijom. Treba vidjet sada i koliko će da boli. Rusi su tu beskrupulozni i posegnut će za brutalnim mjerama.

Koje su to mjere?

Da ga ubiju (Vučića). Jeste li primijetili koliko je ruskih tajkuna i visokih dužnosnika pomrlo neprirodnom smrću posljednjih mjeseci? Vučić se nalazi u najkomplikovanijoj situaciji u kojoj može biti.

Da li je samo Vučić ugrožen?

On je trenutno najjači čovjek u Srbiji i od njega zavisi šta se događa u ovoj zemlji. On na “vezi” ima mnoge političare u regiji – Crnoj Gori i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini (Republika Srpska). Rusima su Srbija i ova regija izuzetno važni, dok je ovdje nestabilno i nered dotle Rusija ima mogućnosti da se kocka sa ovim prostorom. Mogu kazati nećemo praviti rat usred Evrope, pustit ćemo vam to, ali pod uslovom da vi nama pustite u Ukrajini. Onog momenta kad nemate u Srbiji nekog ko je spremam na te nestabilnosti, jer je Srbija na Balkanu u mogućnosti da napravi velike nevolje, i ako bi se Beograd okrenuo demokratiji i prestao biti Rusija u malom, da ne pretenduje na BiH i Crnu Goru, odmah bi se normalizovali odnosi. Time Rusija gubi svaki uticaj svjetske sile koja mora da se pita u nekim međunarodnim odnosima. To je suština priče.

Ja kad kažem da će Rusi ubiti Vučića ne pozivam na nasilje, ali kad kažem da treba ubiti Putina onda kao ljekar govorim o uklanjanju bolesti. Rusi su potpuno beskrupulozni što sam svojim očima vidio u Ukrajini gdje su činili ratne zločine. Putinu je potpuno jasno da cijelo čovječanstvo vodi u opasnost, to su stvari o kojima nema razgovora. Planeta, sloboda i demokratija se moraju braniti, a Putin je tu prepreka.

Hoće li Srbija uvesti sankcije Rusiji?

To je kao sa Kosovom. Srbija nikada neće priznati da je priznala Kosovo. Pokušat će sa nekim eufemizmom. Drugim riječima – neće se uvoditi sankcije Rusiji zato što je okupatorska zemlja, nego zbog pritiska Zapada. Ali mi ne moramo imati taj pritisak Zapada, jednostavno odustanemo od njih, međutim to bi bio kraj za mnoge fondove.

Da li bi bilo pametno priznati Kosovo?

Apsolutno da. Srbija u EU bi imala ogroman prosperitet zbog velike količine investicija.

Kako komentarišete trenutni odnos Dodika i Vučića?

Vučić gleda kako da se odmakne od Putina, a Dodiku je glavna snaga u slikanju sa ruskim predsjednikom. Putin je preskočio Vučića u koordinaciji na Dodika i on je najobičnija ruska marioneta. Ako Dodik izgubi ove izbore, onda on više nema nijednu državnu funkciju i mogao bi biti otvoren za mnoge istrage. To se sve završava kako sam mnogo puta najavljivao – Dodik prvo bježi u Beograd, a zbog odnosa sa Vučićem ne bih se iznenadio da ide direktno u Sankt Peterburg.

To je po vama Dodikova “izlazna strategija”?

Nema druge. Gdje će da bježi?

(N1)