Nenad Čanak: Da je Dritan Abazović bio u Srebrenici jula 1995. – našli bi ga u barem 6 grobnica

Nakon što mu je jučer u Sabornom hramu Hrista spasitelja u Banjoj Luci služen parastos, u Bijeljini će danas biti održan „Dražin dan“, četnički skup u čast osuđenog ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata Dragoljuba Draže Mihailovića kojeg su vlasti slobodne Jugoslavije strijeljale na današnji dan prije 76. godina zbog četničkih zločina i saradnje sa nacističkim okupatorima.

Ta morbidna predstava, kako ju je nazvao publicista Jusuf Trbić, bit će održana na lokaciji koju je osigurala Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Naime, „Dražin dan“ trebao je biti održan na trgu nazvanom po vođi četnika u centru Bijeljine, da bi potom bio premješten u Saborni hram, pravoslavnu crkvu u ovom gradu.

Do odluke je došlo nakon što su Socijaldemokratska partija BiH, Naša stranka i stranka Narod i pravda uputili zahtjev policiji da zabrani skup na trgu.

Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, antifašista, Nenad Čanak, u intervjuu za Radiosarajevo.ba otvoreno govori o tome zašto se veliča Mihailović i drugi ratni zločinci, antifašizmu, Crnoj Gori i Cetinju, o tome kako je zbog Dritana Abazovića demonstrativno napustio komemoraciju u Srebrenici, kao i skandaloznom govoru premijera Crne Gore u Potočarima…

O četničkom okupljanju

„Mogu da kažem samo jedno. Očigledno je da je pitanje povampirenja raznih zločinaca iz istorije problem odsustva identiteta. Jer ste vi došli u poziciju da, recimo, u Srbiji imate jedan nov trend, a naročito van Srbije, kod ljudi srpskog porijekla i srpske nacionalne pripadnosti, nekakvu impresioniranost svi tim zločincima, koji su, poput Draže Mihailovića, bili otvoreni kolaboracionisti s neprijateljem“, kaže Čanak.

Dodaje da nemam ništa protiv da se historijski tačno ustanovi kada su i zašto četnici „počeli da kolaboriraju sa okupatorom“.

„Ali poricati historijsku istinu…To nije nekakva daleka historija da sad nema nju ko da posvjedoči. Još uvijek vam je živ Petar Matić Dule, narodni heroj koji je vodio ljute bitke sa svojim jedinicama protiv istih tih četnika i istog tog Draže Mihailovića. Zna tačno ko je bio s koje strane. Ko je dobio oružje od Engleza i Staljina, a ko ga je dobivao od Nijemaca i Talijana. Nema tu neke velike pameti“, ističe naš sagovornik, te primjećuje:

„Tu se onda izvuče neka fotografija. Od nje se napravi pop simbol, da je tako nazovem, kao što je u jednom trenutku bila fotografija Che Guevare. I više niko nije vodio računa poslije šta je taj Che Guevara stvarno mislio, radio, čime se bavio… Tako vam i Draža Mihailović ispade sada. Otprilike, nisi dovoljno Srbin, ako ne slaviš Dražu Mihailovića!? Koji je uzgred budu rečeno osuđen za ratne zločine 1946., molio za pomilovanje, kajući se za svoja djela, i onda je završio kako završava svaki izdajnik! Nema tu velike pameti“.

Istu priču, veli, imamo i u Hrvatskoj.

„Jure Francetić, Rafael Boban, Ante Pavelić i ostala ustaška žgadija se smatraju ne znam kakvim dokazom hrvatstva. Ko nema u precima ustaše, taj nije dobar Hrvat!? Te iste krvave ustaše su poklonile pola Hrvatske Italiji, ubijali su sve što je mislilo u Hrvatskoj, a nije moglo da pobjegne u šumu. Ustaše su najveći neprijatelji hrvatskog naroda jer su ga ojadili i oblatili za vijeke vjekova. Isto kao Draža Mihailović u Srbiji ili kao Radovan Karadžić i ovi još gori, Ratko Mladić“, podsjeća Čanak.

Ratko Mladić je usrani starac!

Paradoksalno je, po njemu, da u „današnjoj generaciji“ ako nisi simpatizer, poklonik, obožavatelj Ratka Mladića – ti, također, nisi otprilike „dovoljno Srbin“.

„Nisi dovoljno Srbin zato što se ne diviš jednom bijedniku koji se iživljvao nad ženama i djecom, počinio genocid u Bosni, od kojih je najpoznatiji onaj u Srebrenici, a bilo ih je još. Poslije tog, umjesto da odgovara – „za svoj narod“ – za kojeg je, eto, bio spreman da jurne na žene, djecu i vezane, pobjegao je i krio se kao kao posljednja kukavica. Gdje su ga onda uneređenog odnijeli u šatorskom krilu u zatvor, gdje mu je i mjesto, da ne može izdrži suđenje. Sada izdržava doživotnu kaznu usrani starac, i to je za divljenje!? Međutim, ne, i to je jedna fotografija, pa on je, kao, namršten, pa pozdravlja vojnički sa falsifikovanom kapom Stepe Stepenovića. To su sve falsifikati! Laži!“, riječi su Čanaka, koji dodaje da „ima, naravno, i u bošnjačkim maštarijama takvih nekakvih junaka, ovih i onih“.

Kada se, dodao je, sve to ozbiljno sagleda, jasno je veli – „da je sve to samo jedan brutalni falsifikat“.

„Kada vi falsifikujete tako očigledne stvari, šta tek možete falsifikovati o Rusiji koja nije ni blizu? Onda taj Putin, „on samo zagrmi, cijeli svije trepti“. I to je tamo, on to…, ne pita nikoga, postupa kako hoće… To je najobičnije bijedništvo kukavica koji su dobili šamara od siledžije cijeli život, pa kad vide da šamara nekog drugog, a njih pošalje o cigarete, rado trče – jer su oni sad dobri sa gazdom od ulice!? To je čitava priča“, navodi Čanak.

Moramo se braniti zajedno

Isto tako konstatira – da se „ti bijednici“ prekogranično udružuju.

„Pa, kad ste imali sad svinjariju u Nikšiću za Dan državnosti Crne Gore, za najsvetiji praznik koji Crna Gora ima, 13. juli, pokupe se iz čitavog regiona razni „branitelji srpstva“ da brane Crnu Goru od Crnogoraca?! A onda izdajnička vlada, ova Dritana Abazovića, sram da ga bude, do nema i nazad, poslije Cetinja 5. septembra prošle godine, ponovo suzavcem na Crnogorce jer su – razvili crnogorske zastave. I to u Crnoj Gori!? Ponovit ću, nemojte zaboraviti opet su to neki prekogranični „branioci srpstva“ od onih koji žive tamo gdje žive. Dakle, odgovor je vrlo jednostavan. Sve je to fukara koju se ne smije podcjenjivati u talentu za organizovanje, ruskoj logistici i beskrupuloznosti i besramnosti“, konstatirao je.

Ako ih ima mnogo, upozorio je , oni će napraviti ogromno zlo.

„Zato Bosna, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Kosovo, svi se moraju od toga braniti zajedno! To zlo, velikosrpsko, velikohrvatsko i svakog velikonacionalnog projekta je zlo koje će nam svima doći glave. To je čitava priča“, podvlači lider vojvođanski socijaldemokrata.

Budući su mediji objavili da su on i delegacija stranke napustili komemoraciju žrtvama genocida u Srebrenici 11. jula, što je dovedeno u vezu sa pojavljivanjem i govorom Dritana Abazovića, Čanak je pojasnio:

„Dritan Abazović je najveći lažov i bijednik. Nema tu velike priče. Ono što je on uradio sa Cetinjem 5. septembra… Ja sam bio na Cetinju tada, lično sam gledao sve. Vidio sam čitavu tu konstrukciju. Da se napravi incident zato da bi policija mogla okrenuti na građane Cetinja gumene metke, suzavce i moguću policijsku represiju“, pojasnio je.

Temljni ugovor – na prevaru

Poslije toga je, tvrdi Čanak, na prevaru, „istjerao da se na Vladi CG prihvati ovaj tzv. Temelji ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom“.

Odlučan je kad tvrdi da „to nije čuo, već da zna“.

„Koji praktično znači da će, ako bi se taj ugovor potpisao, svaki sakralni objekat koji je napravila Crnogorska pravoslavna crkva do 1918. godine, za vrijeme svoje autokefalnosti, postati vlasništvo crkve Srbije, postati eksteritorijalno za vlasti Crne Gore. Što dalje praktično znači da vlasti Crne Gore neće imati mogućnost da uđu ako Crkva Srbije u Crnoj Gori štiti, recimo, ovakve dripce i ubice kakvi su se skupili u Nikšiću da provociraju ljude za njihov državni praznik. Da su ušli u crkvu, policija, po tom Temeljnom ugovoru, tamo ne bi mogla ga uđe i da ih pohapsi! To je čitav naum. Da objekti SPC budu prepisani na Crkvu Srbiju, a onda da to postane baza za uništenje crnogorske države. To je uradio Dritan Abazović“, navodi sagovornik portala Radiosarajevo.ba.

Osvrnuvši se na događaje u Srebrenici upitao šta je mogao da dugo uradi po dolasku Abazovića nego da čitava naša delegacije ustane i izađe.

„A sramota koju je još napravio samo pokazuje da smo dobro učinili. Jer da on kaže da su u Srebrenici pobijeni ljudi, što je tačno. Ali se moralo reći i zašto. Ako su pobijeni ljudi, koji ih je pobio? Pobili su ih neljudi! A ne „politička opcija“. Druga stvar, ti ljudi nisu pobijeni jer su bili ljudi, već zato što su bili muslimani, Bošnjaci, zato i jeste genocid! Genocid je uništenje etničke grupe. A to je upravo ono što je učinjeno u Srebrenici“, istakao je Čanak.

Podsjeća da o tome svjedoče presude međunarodnih sudova.

„Dritan Abazović je svojom izjavom da su pobijeni ljudi, a ubila ih je politika, amnestirao RS i njezino tadašnje rukovodstvo Radovana Karadžića, usranog Ratka Mladića. Sve to je relativizovao u koordinatama da, eto, desio se zločin, uradila ga politika, pa sad vidjećemo šta će se dalje događati… Umjesto da se jasno i glasno kaže – u pitanju je velikosrpski, velikodržavni projekat koji je vodila ta i takva vojska čiji je komandant bio Ratko Mladić“, rekao je Čanak.

Taj genocid je, veli, Mladićeva vojska smišljeno uradili.

„Formirajući državu u kojoj su se prvi put od Nürnberških zakona u Trećem rajhu pojavili rasni zakoni – koje su oni eufemistički nazivali „zakoni o nacionalnoj nivelaciji“. Pa su onda, kada su pobili sve te ljude, premještali ih iz grobnice u grobnicu, da bi zataškali tragove nepočinstava. I sada dođemo sada u situaciju najedanput da se to relativizuje. Gdje je potpuno jasna stvar – da Dritan Abazović bio u Srebrenici tada našli bi ga bar u šest masovnih grobnica!“, vrlo otvoreno govori Čanak.

Prema njegovim riječima, sve ovo govori „o stepenu bijedništva te osobe“:

„Koja pljuje po svojoj zemlji – Crnoj Gori, po svojoj vjeri – islamu, po svojim sunarodnicima – građanima Crne Gore itd. On pljuje po svima. Uključujući i sve antifašiste na prostorima Zapadnom Balkana, i tu sam se ja lično osjetio prozvan, jer nije ne znam ko šmrkao njegov suzavac na Cetinju, nego moj sin i ja koji smo bili tamo. Nema tu priče“.

Poručio je na kraju da ako se „mi antifašisti ne budemo držali između sebe – onda će nam „dritange“ pobiti jednog po jednog“

„Zbog toga smo ustali i napustili sve to u Srebrenici. Sa takvima nema razgovora!“, zaključio je Čanak.

Zašto ne sruše Dritanovu vladu?