Nenad Čanak : Ako Putin ne pokaže da je jak završit će otrovan ili sa metkom u glavi

Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine u emisiji Dan uživo na N1 televiziji komentarisao je odnos Srbije prema ratu u Ukrajini, ali i sam tok ruske invazije. Poručio je da će Vladimir Putin, predsjednik Rusije, ako ne pokaže da je dovoljno jak, na kraju završiti otrovan ili sa metkom u glavi

Čanak je naglasio da je Ukrajina posljedica nevještog odnosa Evrope prema tragediji na jugoslovenskim prostorima.

“Gdje se nije ni snašla niti je funkcionisala niti je to shvatala ozbiljno. Jugoslavija nije imala nuklearno oružje. I samim time su uljuljkani u svoje birokratske fotelje evropske birokrate mislile da se tamo neka balkanska plemena kolju i da to na njih ne može utjecati. Sada kada je Vladimir Putin uspio sa jednom rečenicom ujediniti sav slobodni svijet rekavši da ‘ko god pokuša pomoći Ukrajini, snosit će takve posljedice kakve u historiji nisu zapamćene’. Mislio je naravno na nuklearni napad. Poslije toga je sasvim jasno da je ovog trenutka Evropa u ratu. I poslije tog rata koji je sada ujedinio Evropu i poslije tog odnosa da se suverenitet država ne može narušavati samo zato što je nekom palo na pamet jer ima više tenkova nego druga strana, sada se odjedanput moramo vratiti izvornim principima”, rekao je Čanak.

Pitali smo kako komentariše stav Srbije i Republike Srpske da poštuju teritorijalni integritet Ukrajine, ali da nisu za sankcije Rusiji.

“Milorada Dodika ne bih komentarisao jer ja samo osjećam prezir prema tom čovjeku. S druge strane, vjerujem da je Aleksandar Vučić pod pritiskom i umoran kako kaže jer u Srbiji su za 32 dana izbori. On može da bira između strijeljanja i vješanja da li se želi zavaditi sa Rusijom što može dovesti do njegovog pada na izborima ili da se okrene protiv Evropske unije koja je najveći donator bespovratnih sredstava u Srbiju. Može birati između dva zla, a oba predstavljaju smrt za njega. Dakle, u ovom trenutku može balansirati što će teško ići jer u narednih nekoliko dana će biti potpuno jasno ako ruska vojska ovog trenutka ne pobijedi i zauzmu bolju pregovaračku poziciju zauzimajući velike gradove, njihov prostor za pregovore je nula. Jer Putin ako ne pokaže da je dovoljno jak, završit će ili otrovan ili sa metkom u glavi u narednih nekoliko sedmica”, pojasnio je Čanak.

Mišljenja je da Vučić čeka rasplet situacije kako bi zauzeo konačan stav.

“Jer Vučić u ovom trenutku ima ne samo parlamentarne i predsjedničke izbore već iu niz pitanja. S jedne strane, tu je energetska omča oko vrata koju mu drži Rusija i tu je i ekonomska pomoć i saradnja koju ima sa Evropskom unijom. Dakle, ovo je najgora moguća situacija za Vučića, da se mora opredijeliti. Nama koji se ne opredjeljujemo jer smo opredijeljeni za evropske integracije i nepovredivost granica, ne postoji nesporazum”, dodao je.

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell upozorio je u ponedjeljak da bi Rusija mogla pokrenuti aktivnosti destabilizacije u Bosni i Hercegovini i na zapadnom Balkanu.

Čanak kaže da to nije isključeno.

“I sam Putin je rekao da će rasporediti po Srbiji balističke rakete i to koliko se razumijem, u humanitarnom centru u Nišu protiv koga mi protestujemo ne znam već koliko godina. Stalno pričaju da tamo imaju dva ćebeta i tri kučeta i to je otprilike humanitarni centar. Kakav humanitarni centar koji traži diplomatski status, tačnije, mogućnost da postane dio ruske teritorije na koju organi Srbije nemaju uvid niti pravo da uđu. Potpuno je jasno da se tu namjeravaju rasporediti rakete da bi poslužile kao strašilo za Evropu. Da Putin otvori još jedan front i ne daj Bože rasporedi rakete sa nuklearnim glavama. Ili direktno aktiviranje Republike Srpske kao modela koji će destabilizacijom Zapadnog Balkana odvući Evropsku uniju i SAD na drugi front od Ukrajine. To je potpuno jasno”, poručio je Čanak.

Smatra da bi bilo državnički korektno da Evropska unija po hitnom postupku primi sve zemlje Zapadnog Balkana i Ukrajinu u sastav EU.

“I da se jednostavno prekine ova šarada oko toga hoćemo-nećemo i da se dođe do toga da se jasno vidi ko je s koje strane. Jer smo ovako taoci sukoba praktično dva bloka jer je ovo na jedan najnevjerovatniji mogući način eskalacija Hladnog rata godinama poslije njegovog završetka. I upravo zbog toga mislim da je to izuzetno važno kao i to da BiH postane jedna funkcionalna i jasno definisana država. Dokle god se od sjeveroistočne BiH pravi neka samostalna država na čekanju, dokle god se ne razjasni da su takve podjele koje su dovele do njenog stvaranja (sjeveroistočne Bosne) na ovakav način, jednostavno kukavičje jaje iz kojeg će se kad tad izleći neko zlo. I zato se mora ići ka pacifikaciji kompletnog Zapadnog Balkana što bez EU i NATO-a neće ići”, zaključio je Čanak.

(Kliker.info-N1)