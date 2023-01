Nedžad Latić tvrdi : Bakira je preparirao Erdogan.Novi Alija će biti onaj ko nas uvede u EU (Video)

Publicist i novinar te glavni urednik portala The Bosnia Times Nedžad Latić bio je gost u posljednjem izdanju “Centralnog dnevnika” kod Senada Hadžifejzovića na Face TV.

Latić: “OSA uvijek prepuštena Bošnjacima zbog Amerike i terorizma! Motiv Dodika i Čovića isti: kršćanski fundamentalizam! Reis mi je vjenčao kćerku; ne mogu ga dirati! Islamska zajednica ima slične stavove kao SDA-ovo kmečanje! Vodio sam kampanju da suzbijem aroganciju i zlo koje je iskotila SDA! U tome sam poprilično uspio! Osmorka nije dobacila dokle sam ja! Ideologija je kao užeglo maslo – neupotrebljiva za mlade ljude! Među sto događaja evropske politike je i formiranje SDA – piše to u knjizi! To je tada bio možda i najjači islamski pokret na svijetu! Takvu snagu svesti na ovo?! Na Zahiragića i te jastrebove i radikale? Mene to boli! Ne postoji osoba iz SDA s kojom ja ne bih popio kafu! Bakir je Alijin sin, ali nije nosilac ideje SDA! Erdogan ga je preparirao! Bliža mu je Erdoganova autokratija nego Alijino vladanje! Bakir ima kompleks UDBA-e, obožava je. Prisluškuju me! Uništava mi život! SDA opasna! Iza fizičkog napada na mene apsolutno stoji SDA! Stranci, a posebno Amerikanci napravili puno grešaka, a ima i islamofobičnih stvari tu! Šef OSCE-a je bio teški islamofob; on je Aliju otjerao iz Predsjedništva! Bakir sada napada Zapad i SAD, Schmidta… On je protiv demokratije! Bakirovi zahiragići se klanjaju Seki; njima se pokazuju tako što laju na Hadžifejzovića! Njega će svi napustiti; to su uhljebi! Bakir anarhijom prijeti iz straha! Njihov nacionalizam je impotentan! Alija Izetbegović vjerovao u zapadne, evropske vrijednosti! Današnja SDA – relikt nekadašnje! Šteta što Nermin Nikšić nije predsjednik SDA! Najbitnije da su se Željko i Komšić razišli.”

Hadžifejzović: “Željko i Komšić?”

Latić: “Nikšić i Komšić – da Bog sačuva! Željko radi za Bakira i SDA! Nemam kontakte sa liderima Osmorke, ali sam dobro zabrinut! Bakirovi ‘Odredi smrti’ mogu slomiti ruke; to rade preko Efendića, Ogreševića… Postoji još planova oko podjele države! To je kalajevsko nasljeđe! Narodu ne treba Čovićeva diktatura! Hrvatima ne treba čovićnjakov treći entitet! Bakir ima izrazit ego i samoljublje! Novi Alija će biti onaj ko nas uvede u EU! Sebija je psihološki dominantnija, jača; odvažna je! Ima psihijatra koji je bilda! Bakir i ona su napravili podaničku atmosferu! OSA ima ogroman kapital, nema provjera za utrošak novca i tako finansira medije, novinare, pojedince… Poslije lokalnih izbora su krenuli botovi, kad je Bakir izgubio. Čuveni njihov bot je usred kampanje rekao SDA ili SAD! Problem je da se konfrontiramo sa zemljama Kvinte!

Bio sam 9. januara u Hotelu ‘Holiday Inn’ na osnivanju RS-a! Kada smo to rekli Aliji, rekao je: ‘Nek idu!’ Bio je neozbiljan, infantilan; nije to očekivao! Amerika je Aliji obećala EU i NATO! Zeznuli su ga! Alija mi je privatno priznao da je pogriješio zbog Dejtona! Kajao se! Bilo mu je jako teško! OSA je uvijek prepuštena Bošnjacima zbog Amerike i terorizma! Vjerujem da postoje prijedlozi imena za OSA-u! Mislim da će šef OSA-e biti Erduan Kafedžić! SDA je mašinerija u koju kada se upadne, pokosi te! Motiv Dodika i Čovića isti: kršćanski fundamentalizam! Ne može Dino Konaković voditi dijalog, ali mogu akademici i intelektualci. Možda Vučić napravi dijalog između Bošnjaka i Srba! Islamska zajednica je sahan iz kojeg svi jedemo – ne smijemo ga razbiti!”

(Kliker.info-Face TV)