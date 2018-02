Nedžad Latić nakon jučerašnjeg napada : Bio je to pokušaj ubistva !

Dan nakon što je napadnut u sarajevskom naselju Otoka publicista i novinar Nedžad Latić oglasio se saopćenjem za javnost s naslovom “Bio je to pokušaj ubistva”.

“Jučer sam klanjao ikindiju-namaz u Kuvajtskoj džamiji na Čengić Vili. Pored mene je klanjala osoba koja mi se cinično unosila u lice. Osobu poznajem od prije nekoliko godina kad sam radio na organiziranju Svebošnjačkog sabora. Bio je osobni tjelohranitelj Hake Duljevića, građevinskog poduzetnika sa Ilidže, inače porijeklom od Sjenice. Mislim da je i ta osoba porijeklom iz Sandžaka.

Često je vozio muftiju Muamera Zukorlića koji, inače ima svoje privatne tjelohranitelje i u Sarajevu, a koje angažira Duljević. Dotična osoba je angažirana kao tjelohranitelj jer je pripadnik kik-box kluba „Gazija“ u kojem treniraju isključivo momci selesfističko-vehabijskog imidža. Često treniraju u teretani pored džamije na Čengić Vili i njih pet-šest, valjda poslije treninga, svrati na dnevne namaze, tako da sam vrlo često viđao svog nesuđenog ubicu”, napisao je Latić u svom saopćenju.

Ističe da je taj dan išao sam prema zgradi u kojoj stanuje, što je, kaže, rijetkost, jer uvijek sa njim bude dvojica-trojica džematlija.

“Pisao sam poruku na mobitelu dok sam hodao i primjetio da me slijede dvojica vehabija. Nadomak zgrade sam zastao i namjerno uzeo telefon da nazovem prijatelja, novinara, kako bi ih propustio da prođu ispred mene. Napadač je skrenuo u prvi prolaz zgrade, a ja sam svjesno produžio do drugog prilaza. On se vratio i krenuo prema meni pitajući me gdje se nalazi stomatolog. Slijegao sam ramenima, jer sam razgovarao na mobitelu, ali i nisam znao da tu postoji stomatolog. U tom trenutku je nasrnuo na mene i zadao mi dva udarca u predjelu glave. Ostale udarce sam uspio blokirati i eskivirati dok nisam kriknuo od straha jer je on ispuštao krvožedne glasove poput derače životinje. Valjda je tad istrčala krojačica iz salona i on je pobjegao”, naveo je Latić.

Kaže da je onda nazvao hitnu pomoć i policiju.

“Dvojica policajaca su došla u stanicu Hitne pomoći gdje sam im rekao da poznajem napadača, vjerujući da će oni odmah reagirati. Međutim oni su mi predložili da poslije pregleda u bolnici, možda, sutra, dođem u Policijsku stanicu i prijavim napadača. Otišao sam na KUM gdje me je, uz sve papirnate peripetije, osoblje vrlo ljubazno i ljudski primilo i hopitaliziralo. Došao sam kući i namjerno, da pokažem đavoljevim ubicama da ih se ne bojim”, naveo je Latić.

Naveo je da je razočaran radom policije odlučio zamoliti muteveliju džamije, koja je pod video nadzorom, da mu sačuva snimku.

“Zamolio sam prijatelja koji mi je pomagao oko organizacije Svebošnajčlkog sabora da pronađe identitet napadače, jer ga i on osobno poznaje. Tako sam priskrbio fotografiju koju dajem na uvid policiji. Ovo je treći slučaj napada mene prilikom odlaska u džamiju. Prije toga sam napadnut na Grbavici poslije jacija-namaza i ispred Bakar-babine džamije i u te džamije više ne svraćam. Poznat sam kao osoba koja klanja „beš-vakat“ namaz u džamijama, a to znači i sabah u zoru, te su stoga ovakvi napadi mnogo opsaniji”, istaknuo je Latić.

Navodi da ga je ranije napao tjelohranitelj Muamera Zukorlića, u njegovm prisustvu, gdje je osiguranje sarajevskog hotela vrlo savjesno reagiralo tako da je Zukorlića proglasilo presonom non grata u tom hotelu.

“Sve sam to uredno dokumentirano i prijavljivao ministrima policije Predragu Kurtešu, Vedranu Hadžoviću, ali i Bakiru Izetbegoviću 3. maja 2017. godine. Izetbegović je dostavio dokumentaciju osoba koje mi na Facebooku prijete smrću Osmanu Mehmedagiću Osmici, direktoru OSA-e. Sreo sam u jednom restoranu Osmicu želeći se najaviti za razgovor kod njega, a on mi je počeo pametovati kako „svašta pišem“, tako da do razgovora nije ni došlo”, napisao je Latić.

Ističe da pošto su moguće razne manipulacije ovog događaja, “posebno od prorežimskih medija, jer se radi o jednoj vrsti vjerske mafije čiji je centar u Novom Pazaru i Njemačkoj, molim medije da budu korektni pri izvještavanju”.

“Moja je procjena da je ovaj napad planiran i poručen iz tih centara sa namjerom da me napadač ubije! Imajte u vidu da sam nedavno imao infarkt i da se nalazim u vrlo lošem zdrvastenom stanju”, poručio je Latić.

(Kliker.info-INS)