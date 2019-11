Nedžad Latić : Izetbegovića treba tužiti za veleizdaju

Priznajem, prvi put nakon rata obuzima me zebnja pri pomisli šta će biti sa državom, mojim narodom i, naravno, mojom familijom! Mnogo je vijesti koje ukazuju na to da smo „dotjerali cara do duvara“, a ja ću izdvojiti izjavu Matthewa Palmera kojom prijeti srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću sankcijama ukoliko Srbija uveze rusko naoružanje – raketni sistem „S400“. Iako je nakon sastanka s njim Vučić amortizirao ovu napetost, to nimalo ne umanjuje moju zebnju.

Piše : Nedžad Latić (The Bosnia Times)

A druga vijest koja mi je izazvala zebnju je priznanje Bakira Izetbegovića da je svjesno obmanjivao javnost oko propale reivizje Tužbe Bosne i Herecgovine protiv Srbije za agresiju i genocid.

BAKIROVA VELEIZDAJA

Neću se baviti analizom američke politike na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, koja je očito zapala u ćorsokak usljed mnogobrojnih grešaka počinjenih u domenu srpsko-bošnjačkih odnosa. Jedna od tih grešaka, nemam nikave dvojbe u to, jeste i propala revizija Tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Tako da smatram da Bakir Izetbegović nije samovoljno priznao da nas je lagao, već da i to njegovo priznanje ima svoju pozadinu koju nikad za života Izetbegović neće otkriti javnosti. Pošto sam pomno pratio, čak i indirektno učestvovao u pripremanju dokaza za Tužbu, kao što su neki moji poznanici „stavljali glavu u torbu“ pokušavajući se preko objavještnog podzemlja domoći relevantnih dokaza, vrlo dobro se sjećam svake njegove izjave, kao i reakcija drugih, posebno međunarodnih čimbenika.

Poznavajući Izetbegovića osobno, ne mogu vjerovati da bi se on odlučio na tako rizičan potez bez tajnog miga Amerikanaca, iako su se zvanično izjašnjavali da su protiv revizije Tužbe. A, zašto je, onda, Izetbegović bio unajmio i veoma skupo platio američke advokate, (zahtjev je navodno bio sročio eminentni američki pravni stručnjak, profesor prava na Northwestern University u Chicagu David Shafer), koji su, uz blečka advokata Sakiba Softića, čija je naknada iznosila 150.000 maraka, svjesno pristali učestvovati u blamaži države, ali iznad svega, i izdaji žrtava geonocida i opće agresije Srbije na Bosnu i Hercegovinu. Ne znam koliki je bio tužbeni iznos koji se tražio za odštete na koje žrtve imaju pravo, sigurno nekoliko stotina milijardi KM, niti znam ko i kako je trebao naplatiti tu odštetu u slučaju da se dobio spor sa Srbijom, ali znam da je to sve bilo predmet razgovora i dogovora koje je koordinirao Izetbegović.

Nisam ni očekivao da će neko dati ozbiljnu analizu ovog nesvakidašnjeg veleizdajničkog čina Bakira Izetbegovića, jer letargija kao i drugi teži oblici konformističkog ponašanja bošnjačke inteligencije odavno je prekrila našu političku zbilju. To što je reagirao Nermin Nikšić, kao najozbiljniji pretendent za lidera opozicije, osuđujući Izetbegovića zbog obmane, ima svoju dnevno-političku težinu. Ali, to nikako nije dovoljno da se ukaže na zaista dalekosežne posljedice koje ima ovaj čin. Ipak mu ni toliko nije mogao progledati kroz prste notorni podrepaš Željko Komšić, pa mu je replicirao: “Svi koji napadaju Bakira javno, svi su se javili u Vijećnici da mu daju podršku. Svi smo sve znali.

Ja jedini tada nisam izašao za govornicu da govorim. Mnogi su licemjerni danas”. Ovakvim svojim stavom Komšić pokazuje da je obična „ikebana“ koju je Bakir posadio u svoju „saksiju“ kao što je posadio cijeli buket savjetnika u Predsjedništvo, na koje se sad „vadi“. Jer, Komšićeva državotvorna svijest ne seže dalje od onoga što dobije preko „slušalice“, kako ga je divno opisao njegov bivši partijski šef Zlatko Lagumdžija.

Po meni, pitanje revizije Tužbe BiH protiv Srbije je značajnije za državu, da ne kažem za opstanak bosanskih muslimana, od pitanja ANP-a, kojeg on sada drži, kao osigurač u bombi. Neka mi bude dopušteno da ne budem upravu, izvinut ću se ako vas obmanjujem, ali sam siguran u procjenu da samo zato što Komšić drži taj osigurač, Dragan Čović i Milorad Dodik koriste situaciju da ga primoraju da taj osigurač povuče i da raznese i sebe i „saksiju“ u koju ga je Bakir „posadio“ kao „ljiljana“, da bi tek onda pristali na formiranje vlasti.

ZAPUŠTENA INTELIGENCIJA

Međutim, pitanje uopće Tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije je toliko dramatično da je svako ko bi to pitanje pokretao u ozbiljnoj formi tragično završavao karijeru sa posljedicama direktnog ugrožavanja sopstvenog života. Bar tri osobe će ostati umpamćene po tome; Muhamed Šaćirbegović, Francis Boyle i Florence Hartman.

„Ovo mi se svete zbog Tužbe koju sam pokrenuo protiv Srbije,“ priznao mi je Šaćirbegović u svom stanu, kao kućnom pritvoru, u New Yorku, dok je sa „ogrlicom“ na nozi sjedio sa mnom i pio čaj.

A ko su, da prostite, ti Bakirovi savjetnici? To su obični uhljebi i botovi, sinovi i zetovi, najvulgarnijih Izetbegovićevih agitatora, koji u javnosti djeluju kao osobe „zapuštene inteligencije“. E, da bi to sakrili, rado će reći kako su Bošnjaci zapušten narod. To je naravno crna demagoška laž. Stvar je sasvim obrnuta; Bošnjaci su narod koji ima „zapuštenu inteligenciju“. Jer da je stanje drugačije, inteligencija bi, u najmanju ruku, zahtijevala da se podigne tužba protiv Bakira Izetbegovića za veleizdaju.

Ne da bi ga se strpalo u zatvor, ne daj Bože(!), već da bi se takvim jednim sudskim procesom pravno dokazalo „šta je na stvari“. Ovako, on se ponaša kao dragovoljac u politici kojem narod treba biti zahvalan da se uopće prihvatio tog teškog posla. A svi znamo da su šehidi umirali u snu o državi u kojoj nigdje nije bilo njega! U ime tog sna, kojeg još uvijek nisam prestao sanjati, sa zebnjom da se ne probduim iz njega pišem ovu kolumnu.