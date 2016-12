Nedžad Latić : Bakir Izetbegović nije dorastao da bude ono što jeste, davno sam mu rekao šta će uništiti SDA

Bakir Izetbegović nije dorastao da bude ono što jeste. On je kontekst naslijeđa. Negativnost se odražava na državu i narod, a lično s njim se nikada nisam ni posvađao. Privatno je veoma uljudan čovjek za društvo, rekao je publicista Nedžad Latić u emisiji Tačka na 7 na N1 televiziji.

Latić je za N1 kazao da ‘ne gleda ko je ko, jer mu je Bosna draža i od rođenog brata’.

“Ako iskreno živim gdje je toliko šehida, gdje su umirali na mojim rukama, da ja gledam ko je Bakir Izetbegović i čiji je, a ako je takvo stanje u mom Vakufu, ako je toliki kriminal. Možda nisam upravu uvijek, ali ima javnost“, kazao je gost emisije Tačka na 7.

On je naglasio da nema niti jedna njegova teza ili optužba što se tiče Bakira Izetbegovića da se nije dokazala.

“Davno sam ga upozorovao dvije stvari da će mu dvije stvari ubiti stranku – radikalizam i korupcija. Prije osam godina sam mu napisao da je SDA postala otrov za narod u medu. To mu se obilo o glavu. Desio mu se Rajlovac. To se nije smjelo desiti.”

On je kazao da SDA i ostale stranke imaju sve vrste moći, te prozvao Izetbegovića, Čengića i Silajdžića da ‘peru pare’.

“Oni imaju monopol i razne vrste moći od ekonomske, finansijske, državne, policijske i svaku drugu moć mogu osigurati. Ali primarna je finansijska moć, privatno preko svojih kanala finansiranja. Posebno Bošnjaci muslimani preko Turske, Katara, BBI banke. To je ogroman novac koji se ne kontroliše institucionalno, već će privatno raspoređuje, a to rade Bakir Izetbegović, Hasan Čengić, Haris Silajdžić… Moguće da je to pranje novca, kusur od rata, naoružanja, logistike…”

(Kliker.info-N1)