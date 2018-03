Nedžad Latić : Bakir gura Bošnjake u teroriste, kriminalce i siledžije

Naravno da se uporno pitam zašto me tako brutalno napadaju i da još nisam našao adekvatne odgovore. Doduše, pronašao sam neke utješne odgovore. Ponudit ću ih iako ne sadržavaju opće odgovore na povampirenost političkih pa i vjerskih struktura koje, očito, stoje iza ovakvih napada na bosanske intelektualce.

Piše : Nedžad Latić (TBT)

Bit ću im svjedok!

U jednom svom briljantnom eseju Dželaludin Rumi se pita zašto jejne napadaju sokola. „Samo zato što je soko“, iznašao je jezgrovit odgovor ovaj mistik. On je prelijepo uočio i jednu vitešku osobinu sokola kad tvrdi da nikad ne jede ono što nije sam ulovio. To čini koliko iz osobnog držanja i ponosa, toliko i opreza. Rumi je očito sokola uzeo kao metaforu kojom prikazuje idealnog muslimana.

Također su pitali hafiza Halid ef. Hadžimulića zašto ga napadaju. „Zato što ću im ja biti svjedok na Sudnjem danu“, odgovorio je. Hafiz je htio reći da je on primjer da se moglo pravilnije raditi za islam u odnosu na prorežimske njegove kolege imame, da je on bio živi primjer tog napora, ali se zato trebalo mnogo toga žrtvovati i još više se trebalo odreći časti i slasti koju su sebi priskrbljivale njegove kolege koje su bile pristale uz skute čak i bezbožničke vlasti.

Hajde da sebi ne priskrbljujem epitete kakve sugeriraju prethodni odgovori. Ali, jesam i mogu biti živi primjer da sam se mnogo čega odrekao što mi je nudila vlast koju sam zdušno podržavao zbog proklamiranih ideala koje smo ugradili u Stranku demokratske akcije (SDA). To što mi sadašnje SDA-ove jejnje osporavaju moje zasluge, uopće me ne tangira. Postoje neizbrisivi tragovi i dokazi o tome i vjerujem da će još za moga života stasati generacije koje će to pravilnije i pravednije valorizirati i pospremiti našu nedavnu povijest.

Možda bih se mogao pozvati na svog preteču, pa možda i uzora, Sakiba Korkuta, urednika „Pravde“, jednog od prvih političkih bošnjačkih listova u Sarajevu. To je bilo glasilo JMO-a, koju je vodio Mehmed Spaho. On je u svom uredničkom komentaru osudio ustašku halašu zbog progona Srba u Sarajevu zbog čega je morao podnijeti ostavku. Kod njegove kćerke Munibe vidio sam kopije njegovih pisama koja je slao braći Mehmedu i Fehimu Spaho, bošnjačkim političkim i vjerskim liderima. Njegova „oštrina pera“ i moralnost stavova koja je izbijala iz tih pisama trajno su u meni ostavili uspomenu na ovog rijetko hrabrog bošnjačkog intelektualca, iako tad, kad sam čitao pisma, ni slutio nisam da je njegovo disidentstvo na neki način i moja sudbina.

Kad Bakir ubija Bakira

Ali za mene ne postoji ni prošlost ni budućnost, već postoji samo sadašnjost. I to me trenutno živo tangira i o tome se isključivo određujem.

Zbog toga i postavljam sebi ovakva pitanja jer pokušavam naći odgovore šta se to sad dešava sa bosanskim muslimanima, iliti Bošnjacima.

Pošto je Bakir Izetbegović nominalna personifikacija bošnjačke današnjice, jer on kao nacionalni lider „vedri i oblači“ tu današnjicu, da bih dobio odgovore na postavljena pitanja morao bih prodrijeti u njegovu glavu i spoznati šta se u njoj dešava. A to je skoro nemoguće jer, s jedne strane, ne misli svojom glavom, a s druge strane, ovaj čovjek je, bar meni, postao neprepoznatljiv od kada je zasjeo na lidersku stolicu u SDA. Djeluje mi kao da ovaj Bakir nije rođen u Sarajevu, već negdje u nekoj kasabi na jugu Turske, i da je jednog dana samo bahnuo u Sarajevo da bi ubio onog Bakira, sina Alije Izetbegovića, koji se opijao u mladosti, a ovaj mu to tolerirao.

Mnoge strane diplomate koje su se bavile Bosnom, poput Lorda Owena, u svojim memoarima su upravo to primijetili kod „islamiste“ Alije Izetbegovića, koji je svoju djecu odgojio kao sekulariste sa uljudnim građanskim manirima. Taj Bakir koji je ostavljao dojam na zapadne diplomate da je sekularista, danas, kao nacionalni lider, tvrdi da ne može sjediti u stolici njegovog oca onaj ko ne ide u džamiju, na primjer.

Privatno, svojim stranačkim prijateljima se povjeravao da „Bošnjaci vole sjediti na dvije stolice, i da to kod njega ne prolazi“!

Rezultat ovakve njegove uskogrude kvazislamističke politike je više nego očigledan. On svojom politikom gura Bošnjake u teroriste, kriminalce i siledžije. Zato nije osudio, na primjer, napad na mene, kao ni bilo kog drugog njegovog oponenta. A kad sam, na primjer, imao suđenje sa Raifom Dizdarevićem, po osnovu klevete, nazvao me je tadašnji predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i pitao šta se to dešava na sudu. Nije to bilo pitanje samo prijateljstva između mene i rahmetli Predsjednika, već njegov interes za status novinara i slobodu medija.

Da ne bi ovo ispalo personalno rondanje zbog osobne povrijeđenosti i razočarenja u politiku stranke kojoj sam dao neskroman doprinos da osvoji vlast, da poentiram i rezimiram sa političkim stavom koji je potkrijepljen mojim životnim iskustvom.

Ovakav Bakir Izetbegović, sa ovakvom rigidnom političkom kvaziislamističkom filozofijom, mora biti posljednji bošnjački nacionalni lider i njega mora smijeniti novi lider sa čvrstim sekularističkim uvjerenjima i političkim pogledima nadahnutim općom brigom za građanske slobode ljudi. Ukoliko se to ne desi već na narednim izborima, prestat ću se nadati da je više uopće moguće obnoviti suživot i multikulturalnost bosanskog društva, odnosno (po)vratiti duh kozmopolitizma u Sarajevo! Krajnja rezultanta kvaziislamističke politike Bakira Izetbegovića je klerikalna revolucija koja se desila njegovim dolaskom na vlast. Tragovi te revolucije se vide na svakom koraku u ovom gradu; šljašte nove džamije, modemski centri, vile tajkuna, dok su stadioni, javni prijevoz, škole i bolnice postale zapuštene ruine!