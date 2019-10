Nedžad Ahatović o pozadini vježbe “Slovenski štit” : “Vježba srbijanske i ruske vojske usmjerena je protiv NATO-a “

Dopremanje PZO kapaciteta superiornih tehničko-taktičkih karakteristika i borbenih mogućnosti, vježbanje na tim sistemima i uspostava, obuka i održavanje nivoa upotrebljivosti ukupnih kapaciteta interoperabilnosti PZO sistema Srbije sa Ruskom Federacijom je više nego očigledna provokacija usmjerena prema Sjevernoatlanskoj vojnoj alijansi.



Kazao je ovo za Vijesti.ba stručnjak za sigurnost Nedžad Ahatović.



Podsjećamo, raketni protuavionski sistemi “S-400” i “Pantsir”, oružanih snaga Ruske Federacije, u četvrtak su stigli u Srbiju gdje će učestvovati u zajedničkoj vježbi srpske i ruske vojske “Slavenski štit”. Po završetku višednevne vježbe, “Pantsir’ će ostati u Srbiji, dok će “S-400” biti vraćen u Rusiju.



“Protuavionski raketno-topnički sistem „Pantsir“ S1/SA-22 Grayhound malog dometa je sofisticirani potpuno autonomni tzv. trupni sistem PZO-a namijenjen u prvom redu zaštiti kopnenih trupa, posebno oklopnih jedinica u pokretu od napada helikoptera, dronova i aviona iz brišućeg leta”, kaže Ahatović.



On podsjeća da je testiran u Siriji i prema ruskim podacima pokazo je izvanredne rezultate u odbrani stacionarnih objekata posebno od krstarećih projektila Tomahawk.



“Protuavionski radarsko-raketni sistem S-400 je nakon uvođenja u operativnu upotrebu, pored nuklearnog oružja, postao najznačajnije strateško oružano sredstvo za odvraćanje od agresije sa kojim raspolaže Ruska Federacija”, napominje naš sagovornik.



Ahatović kaže da je osnovna prednost sistema činjenica da se iz marševskog poretka raspoređuje na vatreni položaj za ukupno pet minuta.



“Osmatračkoj radarskoj mreži koja djeluje u okviru diviziona, dovoljno je 12 sekundi rada da u pokretu otkrije 200 ciljeva na visinama od 25 do 100.000 metara i na daljinama od 600 km a uz korištenje radarskog sistema daljeg dejstva NEBO M i više”, pojašnjava on.



Ahatović kaže da kompletan sistem može da gađa ukupno 48 ciljeva u zraku bilo da se radi o avionima, STEALTH avionima, raketama zemlja zemlja ili krstarećim projektilima na daljinama od 200 – 400 km sa 96 raketa, dakle po dvije rakete za svaki cilj.



“Opaljenje raketne salve svih 96 raketa, kompletan divizion vrši za manje od 90 sekundi. Tačnost prvog pogotka rakete je 98 posto”, kaže on.



Rezultat takve saradnje, prema Ahatovićevom mišljenju, je mogućnost brzog zatvaranja ovog djela zračnog prostora Evrope za djelovanje zračnih koridora NATO-a i uspostava strateške prednosti u kontroli zračnog prostora ukoliko želite vojno djelovati na kopnu.



“Ako krene vojna intervencija Srbije uz podršku Rusije na Kosovu ili u BiH, brzim razmještanjem ovako sofisticiranih kapaciteta protuzračne odbrane spriječit će se svaka mogućnost vojne intervencije NATO-a koja obično kreće sa zračnim udarima”, kaže on.



Postavlja se pitanje šta to treba da znači, dodaje Ahatović.



“Ako smo prije dvadeset godina rezultat minimalne srpsko-ruske vojne saradnje u poboljšanju stare protuzračne odbrane bivše JNA gledali u kršu koji je ostao iza srušenog nevidljivog F-117 u jednoj njivi kod sela Buđanovci 28.3.1999. godine, šta očekivati danas sa mogučnošću brzog raspoređivanja u Srbiji najmodernijih PZO sistema u svijetu”, zaključuje Nedžad Ahatović.

(Kliker.info-Vijesti)