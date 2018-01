Nedvosmisleni Željko Komšić : “Svako ko krene s pričom o separaciji rizikuje konflikt”!

Predsjednik Demokratske fronte i kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je večeras gostujući u Dnevniku D Federalne televizije kako ne zna da li je jedini kandidat ljevice za ovu poziciju, te da nema ništa protiv ako SDP kandiduje nekoga svog.

Poručio je kako je ljevica i dalje ujedinjena, te da vjeruje u uspjeh sa SDP-om.

Na komentare aktuelnog hrvatskog člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića da nema ništa protiv Komšića, već protiv političkog projekta koji on predstavlja, Komšić je rekao kako on nije politički projekat, te da poštuje kako su svi osjećaju, pa i Čović.

“Rekao sam mu da ga razumijem, ali i da on mene ne razumije. Kazao sam mu: ‘Ja poštujem tvoj stav, molim te poštuj i ti moj’. Ja vjerujem u BiH gdje je naš osnovni identitet Bosanac i Hercegovac. U to može stati sve-Bošnjak, Hrvat, Srbin, Rom, Jevrej, ateista… Iako kada dođete do konkretnih projekata vidite da kod mnogih nije tako, pa onda slušate Zagreb, Beograd i Ankaru, a ne sami sebe”, kazao je Komšić.

Na pitanje da li BiH može opstati kao cjelovita, jedinstvena država, Komšić je rekao da šta god radili, BiH se ne može uništiti.

“Moram nas vratiti u 1992. godinu. Neprijatelji BiH nikada nisu bili jači no tada jer su imali ono što je u historiji neophodno da bi ostvarili ratne ciljeve, imali su strašnu vojnu silu i nisu uspjeli. Neće ni sada sigurno. Ova zemlja ima svoje historijsko i društveno opravdanje, zato opstaje”, kazao je Komšić.

Upozorio je da svako ko krene s pričom o separaciji rizikuje konflikt, te da ne može shvatiti kako ozbiljni ljudi olako koriste te riječi.

“Plašimo ljude i usporavamo reformski proces, što nije dobro”, zaključio je.

