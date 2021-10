Nedvosmisleno upozorenje profesora Serwera : Ako se ovako nastavi, moguć vojni sukob u BiH (Video)

Milorada Dodika treba zaustaviti, vrijeme je za reakciju, a evropske prijestolnice i Washington trebaju biti zabrinuti, poručuje Daniel Serwer, profesor Johns Hopkins Univerziteta. On u intervjuu za N1 komentariše posljednja dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu te poteze Rusije i Amerike kao i nove diplomatske predstavnike SAD-a na Balkanu.

N1: Profesore, situacija na Zapadnom Balkanu postaje sve više divlja svake sekunde, ne minute, ni sata, ni dana, kako smo to navikli. Najnoviji događaji ovdje u Bosni i Hercegovini izazivaju veliku zabrinutost, ne samo ovdje, u regionu, već i u Briselu, u Washingtonu, u Berlinu, u Parizu, jer se mnogo govori o razrješenju, secesiji jedne države, institucija poput Tužilaštva, državnog suda, zajedničkih snaga, vojnih snaga ili Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i svega ostalog, uz ono što su u posljednjih nekoliko decenija na državnom nivou postavljali ili visoki predstavnici ili naši političari. Dakle, koji je vaš komentar na trenutnu situaciju ovdje?

DANIEL SERWER: Mislim da je to ozbiljna situacija. Mislim da bi to trebalo skrenuti pažnju prijestolnica u Evropi i Sjedinjenim Državama i mislim da je potrebno učiniti nešto kako bi se spriječilo klizanje ka sukobu.

N1: Kad Milorad Dodik kaže da želi raspasti državne institucije, ali se također želi vratiti, kako kaže, izvornom Daytonu. Šta vam to govori o njegovim namjerama i kakvu štetu može nanijeti Bosni i Hercegovini, čak ako i pokuša to učiniti, ne ako to učini?

DANIEL SERWER: Najprije, znam da postoji samo jedno tijelo ovlašteno da daje konačna tumačenja Dejtonskog sporazuma, a to je visoki predstavnik, a ne predsjednik Dodik. Ne, ne znam šta misli pod originalnom stvari, vjerovatno misli na bonske ovlasti, na primjer. Ali to nije mišljenje, to je na visokom predstavniku. Čini mi se da je ono što radi to da pokušava pronaći granice onoga gdje se kod Evropljana i Amerikananca može izvući. Krajnje je vrijeme da Evropljani i Amerikanci jasno stave do znanja da je on već prešao granice.

N1: Profesore, on govori o povratku Vojske Republike Srpske, obavještajne službe Republike Srpske. Nedavno je čak zaprijetio da SIPA -i neće biti dozvoljen prelazak entitetskih linija. Može li to uzrokovati da ovakav broj sluga ovdje napravi neku vrstu sukoba, pored političkog sukoba, kojeg vidimo već godinama između gospodina Dodika, Čovića, Izetbegovića i svih ostalih koji su na političkoj sceni u BiH?

DANIEL SERWER: Nije na meni da kažem hoće li ovaj sukob prerasti iz političkog u vojni. Želim to razjasniti. Ali čini mi se da će vjerovatno doći do vojnog sukoba ako se ovo nastavi. Mislim da bi to možda bio drugačiji vojni sukob od onog prethodnog, jer mislim da je danas bolje shvaćeno šta je vojno potrebno, nego što je to bilo u prošlosti. Ali, izgledi su da će, ako se nastavi sa stvarima koje on govori, u Bosni biti snaga spremnih za izazov.

N1: Koliko su za ovakvo stanje krive druge političke snage ovdje u Bosni i Hercegovini, poput SDA, koja je najveća bošnjačka stranka, HDZ, koja je najveća hrvatska stranka, jer znamo da gospodin Dodik i gospodin Izetbegović trguju retorikom nekoliko sedmica. I gospodin Čović ponekad u osnovi igra kartu Dodika, ponekad šuti o svemu što se ovdje događa?

DANIEL SERWER: Optužio bih nacionalističke stranke općenito za trenutnu nefunkcionalnu situaciju u BiH. Ali u isto vrijeme moram priznati da su oni na vlasti jer su ih građani tamo postavili. A ako Bosanci žele nešto drugačije od onoga što imaju, moraju glasati za druge ljude.

