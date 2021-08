Nebojša Vukanović: Vučić po direktivi Njemačke obuzdava Dodika

Bez obzira ko bio na vlasti u Srbiji, moramo da imamo korektan odnos, što je prirodno. Sa druge strane, ne vidim zašto bi se svake godine na dan ‘Oluje’ držali neki veliki populistički govori, kaže Nebojša Vukanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odgovarajući na pitanje da li opozicija RS gubi jer su njeni predstavnici zajedno sa Miloradom Dodikom bili kod Aleksandra Vučića.



“Dodik se jako plaši Vučića, svestan Vučićeve moći da ga preko svojih medija i obaveštajne službe može uništiti preko noći imajući u vidu sve velike afere, korupcionaške skandale i prljave poslove u kojima Dodik učestvuje. Vučić uporno ne želi da pred institucijama BiH i Republike Srpske da odgovori službeno na pitanje o porijeklu i kupovini novca za vilu koju je Dodik kupio na Dedinju vrijednu milion i 700 hiljada eura. Dovoljno je da Vučić pošalje te papire da se vidi kako je Dodik prao novac i da on završi svoju političku karijeru. Dakle, Dodik je u makazama Vučićevim i može se reći da se njih dvojica baš i ne podnose, međutim, Dodik se njega boji i zato stalno trčkara za Vučićem”, kaže Vukanović u intervjuu za list Danas.



Sa druge strane, tvrdi Vukanović, “Vučić je očito previše blizak Angeli Merkel” i siguran je “da je on po direktivi Njemačke, odlučio da malo obuzda Dodika i da ga primora da bude kooperativan”.



“Vjerujte mi, kada sam predlagao Dodiku da prekine odnose sa OHR i da se povuče iz zajedničkih institucija znao sam da je samo pitanje dana kada će on da pogazi riječ koju je dao. Bio sam siguran da će vrlo brzo da se sastane sa Šmitom, jer je Dodik bio i ostao igrač Zapada i međunarodne zajednice. Njega je Zapad 1998. doveo na silu i 2006. takođe na silu. Tada je visoki predstavnik opoziciju uništio zabranio političko djelovanje i skinuo sa liste 55 ljudi. On je uvijek bio miljenik Zapada koji mu je tolerisao njegove nestašluke, kriminal a sa druge strane se oštro obračunavao sa njegovim političkim protivnicima”, navodi.



Kaže da je pitanje dana kada će Dodik otići na sastanak sa Šmitom.



“To što on govori da ne ide sa njim na sastanak kao sa visokim predstavnikom već kao bivšim poslanikom je u najmanju ruku smiješno i licemjerno i vrijeđa inteligenciju običnog čovjeka. Sve što se sada događa jeste dogovorena igra. Valentin Incko je bio prijatelj Milorada Dodika, Incko je kod njega išao na slavu i siguran sam da je upravo u dogovoru sa Dodikom i Bakirom Izetbegovićem lansirao ovaj zakon neposredno pred odlazak upravo da bi podigao nacionalne tenzije na kojima bi Dodik i Izetbegović i Čović dobili najviše poena, a i skrenuli pažnju javnosti sa brojnih životnih problema kraha privrede i zdravstvenog sistema”, navodi Vukanović.

