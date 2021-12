Nebojša Vukanović u Pressingu tvrdi : Bakir je trgovao s Dodikom, prodao je državu (VIDEO)

Narodni poslanik Nebojša Vukanović u Pressingu na N1 kazao je da nema dileme da bi “razbio” Milorada Dodika u utrci za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda. Ali samo pod uslovom da su fer izbori. Dodao je da bi “postavljao standarde” i da bi, iako nije nikada bio komunista, bio pravi Tito. “Jednako bi me poštovali u FBiH i RS”, zaključio je.

N1: Ko će Dodiku na megdan?

Nebojša Vukanović: Izbori u Prijedoru su pokazali da 70 posto ljudi je nezadovljno. Znam da ukoliko bih proša kao kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, razbio bih Dodika. Ali ako bi bili skeneri i regularno brojanje. Ako bi Jelena (Trivić) i ja bili kandidati izlaznost bi bila velika i Dodik bi doživio debakl. Ja bih jednako bio poštovan u FBiH i RS. Nisam bio nikada komunista, ali bih bio pravi Tito. Napravio bih standarde koje bi morala pratiti ostala dvojica (članova Predsjedništva). Ako ja danas prođem Sarajevom i od pet ljudi ne prođe barem jedan da me ne pozdravi – to ne mogu ignorisati ostala dvojica. Napravili bi revolucija kao u NSRS. Dodik je za izbore pripremio 200 miliona, a ja na njega idem sa mobitelom.

Ako bude izbora?

Bit će izbora, siguran sam.

Kakva je Bosna i Hercegovina po mjeri svih?

Poštovati izvorni Dayton, profesionalizovati institucije i poštivati sve žrtve. Također i smirivati tenzije. Moram reći da pravosuđen nije uradilo do sada dobar posao. Mora se znati da je u Federaciji bilo mnogo srpskih žrtva. Ne smije biti priča da su ubijene u osveti.

Da li će biti rata?

Oni su sve privatizovali i zato neće biti rata. Neće paliti svoje.

Čiju podršku Dodik ima za separatizam?

Ničiju. Vučić mi je odgovorio na pismo kazavši da podržava Dayton i svaki dogovor tri konstitutivna naroda. On nema ničiju podršku, ostao je vrlo sam i izolovan. Kad je Rusija rekla da podržava poteze Dodika? Najveća odgovornost je na Bošnjacima kojih ima 50 posto jer trebaju relaksirati odnose prema druga dva naroda. Ali to ne može Bakir Izetbegović. BiH je specifična vijekovima i to se mora poštovati. Svaka tenzija izazvana željama za unitarnom BiH jednako je opasna kao i Dodikova šizofrena i luđačka politika.

Poruka građanima u BiH?

Mislim da se njima primakao kraj. Oni su uplašeni jer gube moć, privilegije, a možda i slobodu. Dodik je spreman otići daleko, ali znam da je 70 posto ljudi dosta 25 godina ludila. Ljudi hoće mir i normalnost. Hoćemo da živimo u zemlji koja je bogata, samo nemamo mudre glave. Dosta je! Probajte ljudi šansu sa nekima koji su normalni.

Nebojša Vukanović je dodao kako su Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović “osovina koja melje državu”. Za Dodika je naveo kako je “hrvatski igrač”, a Izetbegovića optužio da je trgovao s Dodikom državnom.

“On (Dodik,op.a.) je jedno veliko zlo zajedno sa svojim pobratimima i koalicionim partnerima. Uživao sam u emisiji kada vam je gost bio Bakir Izetbegović i kako se preznojava na par pitanja. Isto se ponaša kao Dodik, samo u rukavicama. Dodik, Čović i Bakir su osovina koja melje ovu zemlju. Ali je Dodik najesktremniji”, rekao je Vukanović u Pressingu.

Dodika je nazvao “hrvatskim igračem” i naveo kao primjer izjavu hrvatskog ministra vanjskih poslova Grlića-Radmana u kojoj kaže da su ” sankcije Dodiku udar na hrvatske interese”.

“Ja godinama tvrdim da je on hrvatski igrač. Danas jedan do najekstremnijih desničara Škoro kaže ‘nažalost, Dodik je mnogo veći zastupnik hrvatskih interesa nego Čović'”, rekao je Vukanović.

Čovića je opisao kao obazrivog i da ima “tipično ponašanje hrvatskih političara – sa svima lijepo, ni sa kim iskreno”.

“Dodik govori ono što mu odgovara. O Komšiću govori da je nelegitiman, a onda s ljudima iz DF-a slavi pobjedu u Prijedoru jer su mu pomogli. To je neki dogovor između njega i Bakira. Bila je vrlo mala izlaznost. Zanimljivo je da Bošnjaci nisu glasali. Šta je vrhunski patriotizam? Ko je bolji za BiH, ja ili Bakir? Bio sam ponosan dok je Bakir trgovao sa Dodikom i prodao državu. Recimo na GP Prača da državni prelaz ode u ruke privatnika bliskom SNSD-u. Sto miliona KM. Ja, Jelena i ostali poslanici smo spriječili da UIO ne proda. To što je Bakir uradio za Millbauer, posao od 120 miliona? Neka Adil Osmanović izađe i kaže šta je radio kada je posjetio tu firmu. Je l’ tako branite BiH? A onda s Dodikom postignete ‘deal'”, rekao je Vukanović.

Na Izetbegovićevu izjavu da moraju imati koalicione sporazume, kazao je: “Mora tako biti kada ste slični, korumpirani i vodite računa samo o ličnim partijskim interesima i među njima nema suštinske razlike”.

Komentirao je i uvrede koje je Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, uputio na račun Šefika Džaferovića, člana Predsjedništva BiH i Izetbegovića.

“Mene je lično sramota, neću da štitim Šefika Džaferovića, ali pogledajte kakav je ugled ove zemlja ako predsjednik susjedne zemlje svog kolegu zove udbašom, a Bakira Hasan-begom. I to prolazi. Vi nemate ugled. Mislite da to meni može Milanović ili Plenković reći? Ako ste ponizni, korumpirani i ljudi vas imaju u šahu, onda morate raditi pod pritiskom kako kažu. Ako ste čisti, imate podršku svog naroda, niko vas ne smije udariti”, zaključio je.

Vukanović je nakon toga kazao da neće biti ništa o prenosu nadležnosti sa države na entitet. Komentarišući najavu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića kako će podnijeti prijave protiv odgovornih osoba iz NSRS, gost Pressinga na N1 je ocijenio kako je “moguće da će biti prijava”.

Mnogi kažu da Dodik blefira u vezi sa vraćanjem nadležnosti, a Čović kaže da to nije tako? Šta nakon roka NSRS od 6 mjeseci?

Dodik pipa puls i gleda dokle može ići. Ima podršku međunarodne zajednice koja je licemjerna i koja ima najveću odgovornost. Oni stalno nas drže nekom kolonijom u srcu Evrope. Ovdje ostavljaju migrante, pa kad im nedostaje radne snage dižu ogradu. MZ je svojim takvim ponašanjem slala signal da je spremna istolerisati svoje nestašne momke. Dodik nije povukao nijedan potez. On ima zaključke koje će zgaziti. Pokušat će napraviti korak naprijed i zavladati pravosuđem.

Komšić najavljuje krivičnu prijavu protiv NSRS?

Moguće da će biti prijava. Ali vidite kako je Bakir relaksiran, oni sjede po večerama.

Kontak sa opozicijom u Federaciji BiH ili međunarodnom zajednicom?

Ja nema kontakat s međunarodnom zajednicom. Nezadovoljan sam što u Federaciji nemamo ljude koji će izlaziti iz matrice koje odgovaraju populistima i kriminalcima. Mi u RS uvijek Dodika pokušavamo uvući na naše polje, na životne teme, na smirivanje tenzija, priče o katarzi… Žao mi je da u FBiH nema takvih ljudi koji se neće sakrivati iza Bakirove matrice.

Jeste li vi za samostalnu RS?

Ja sam da se poštuje Dayton, sve ostalo uvodi u avanturu koja može dovesti to tragičnih poteza. Nikada se nisu mijenjale granice i ustavni poredak, a da se nije plaćalo krvlju. Vrhunski patriotizam je zaštiti sirotinju. Također, da se spuste tenzije, da bude pravna država… U Austriji svi ljudi porijeklom sa ovih prostora izlaze zajedno, i mi bi ovdje da se riješimo ove trojice.

Može li nestati RS?

Sa Dodikom ide u nestanak. On nas je razori i institucionalno i demografski.

S kime će vladati?

Njima to odgovora. Što je manje ljudi lakše se vlada. On bi volio da RS bude 400.000 ljudi – tada bi vlada vječno. Krije se iza tri prsta lažnog Srbende. Ja sam završio historiju. Svi smo odrsali na pričama kako je bio danak u krvi Turaka. Za 100 godina danaka u krvi Turci nisu napravili štete Srbima koliko je Dodik za 10 godina vlast.

Na sjednci NSRS ste pozvali Dodika i njegovog sina da zajedno dežurate? Šta vamn je odgovorio?

Ustao se, okrenuo i izašao. Naravno da neće ništa reći. On bi sve žrtvovao zbog sebe.

Trebaju li zajedno stranke iz oba entiteta krenuti u rušenje nacionalista?

Kako će kad imate ljude iz SDP-a koji plivaju na toj priči Izetbegovića, Dodika i Čovića. Više u meni sirotinja iz Federacije vide zaštite nego u pola ljudi iz FBiH. Bosanske velike patriote? A s njim u vlasti.

Jesu li stranke sa sjedištem u Sarajevu propustile priliku da se približe ljudima u RS?

Nama trebaju nove generacije političara koje nemaju hipotetku prošlosti. Treba vratiti povjerenje u institucije, a to mogu samo ljudi kojima narod vjeruje.

Vukanović je potom ustvrdio kazao je kako Milorad Dodik nema namjeru da ruši Bosnu i Hercegovinu već da ovlada pravosuđem kako bi se zaštitio. Dodao je da širi strah jer ne može durgačije vladati. No, Vukanović ističe da će Dodika izdati njegovi najbliži koalicioni partneri, ali i saradnici te da je Dodikovo povlačenje neizbježno.

“Nema on namjeru da ruši BiH. On ima jednu namjeru – da ovlada pravosudnim sisteom nakon Milana Tegletije koji je godinama držao pod kontrolom pravosuđe. Pisao sam feljtone o Gordani Tadić, grčevito se Dodik borio da je zadrži. Donekle mi vraća povjerenje ovaj čovjek koji je sada glavni tužiilac. Da vidimo hoće li pokrenuti. Ako počne davati znake da se vode neke akcije, a jeste čim je Dodik nervozan, Dodika ne zanima ni carina, ni vojska ni ništa, samo da kontroliše pravosuđe. Vidite Zeljkovića? Dva mjeseca je u pritvoru i propjevali su. Čovjeku daze statu svjedoka saradnika i otmota se klupko. Lako se izboriti s kriminalom ako imate čestitog tužioca i sudsko vijeće”, rekao je Vukanović.

“U budžetu nema novca za nove institucije”

Dodao je da nije za izricanje sankcija Dodiku jer bi ga to učinilo žrtvom, a narod ne bi imao nikakve koristi.

“Mi (NSRS, op. a.) smo danas usvajali budžet i pitam gdje ode predsjednica. Od UIO imalo milijardu i nekoliko stotina hiljada KM. Nigdje novca za finansiranje vojske, granične policije itd. Ako to pripremas, moraš to imati u budžetu. S jedne strane ide do kraji i traži ustupke, širi strah, iseljava ljude koji nisu njegovi, pravi anarahiju. Za njega je svako vrijeme tenzija prirodno stanište. Mir, stabilnost, životne teme – tu njega nema. Znate koliko koštaju te institucije, vojska? Morate izerbalansirati 30 posto budžeta. Ako želite vojsku onda uzmete zakon p okojem je osnovana vojska RS i ponovo ga izglasate. Ne treba tu filozofija. Krenuo je s radikalnim mjerama, počeli su pripremati lične karte, pasoše i dokumente. Pripremili zakone. Pa mu je Lukač rekao jesi li normalan, a stranci da ne smije preći crvenu liniju. I on se odmah povukao. Njemu je cilj da zaplaši narod, tako opstaje 15 godina”, rekao je Vukanović.

“Ova država često podsjeća na neki sanatorij”

Istakao je kako je Dodik do sada svaki put prekršio zaključke NSRS i očekuje da će isto biti i ovaj put.

“Sada čekamo kada će se povući. Mi igramo šah i uvijek smo dva koraka ispred”, rekao je.

Smatra da je narodu u RS i FBiH “svega preko glave” i da su umorni jer ovo traje 25 godina.

“Ova država često podsjeća na neki sanatorij”, istakao je.

“Kom Srbinu nešto fali u RS? Koga je jedan Bošnjak ugrozio u RS? Sada imate djevojku, odličnu studenticui z Bijeljine, primoravali je da radi dva posla, kada nije htjela da radi za njih i uđe u stranku stavili je da radi kao pripravnika. Nije nju Bošnjak otjerao. Devdeste posto Dodikovih pristalica mole Boga da dođe dan da padne s vlasti”, rekao je Vukanović.

Ko će sve izdati Dodika?

Govorio je i o onima koji će izdati Dodika.

“U Banjaluci je pala Skupština. Stevandić nakon hapšenja Zeljkovića pokazuje znake nezadovoljstva. Mijenjao je pet stranaka i opet bi da zaštiti sebe“, rekao je.

Na pitanje da li će Stevandič izdati Dodika, rekao je: “Naravno, zabit će mu nož u leđa čim padne s vlasti. Živi bili pa vidjeli. Mnogi njegovi saradnici prat će ruke i govoriti ‘ja sam morao'”.

(Kliker.info-N1)